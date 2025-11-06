Gia Lai: Gấp rút sơ tán người dân, sẵn sàng ứng phó bão số 13

(GLO)- Sáng 6-11, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu có mưa và gió. Các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là ở phía Đông tỉnh, chính quyền và người dân đang gấp rút hoàn tất công tác sơ tán người dân, ổn định chỗ ở cũng như chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó với bão số 13.

* Sáng 6-11, các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam đã xuất hiện mưa và gió nhẹ. Người dân đang gấp rút dừng tất cả những công việc không cần thiết khẩn trương trở về nơi tránh trú an toàn, đồng thời tranh thủ chuẩn bị lương thực và nhu yếu phẩm cần thiết cho thời gian tránh trú bão.

Người dân tranh thủ mua thêm thực phẩm trước giờ bão đổ bộ. Ảnh: Trần Dung

Cùng người thân tất bật thu dọn hàng hóa, bà Nguyễn Thị Ân (phường Quy Nhơn) cho biết: “Thời tiết sáng nay mưa nhỏ và gió nhẹ nên tôi nán lại ki-ốt của mình để bán thêm chút. Giờ tôi dọn dẹp và về nhà để đảm bảo an toàn khi bão vào”.

Các phường đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai, huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Đến sáng nay, các tổ công tác vẫn tích cực hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn, đặc biệt là tại những khu vực ven suối, chân đồi có nguy cơ sạt lở.

Người dân cũng tranh thủ đổ đầy bình xăng trước cơn bão. Ảnh: Trần Dung

“Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, phường đã chủ động kích hoạt các phương án phòng, chống thiên tai, huy động toàn bộ hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Phường cũng chú trọng phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, dân quân, đoàn thể và các khu phố nhằm đảm bảo an ninh trật tự, không để người dân nào bị cô lập hoặc thiếu hỗ trợ trong quá trình sơ tán”- Bb Nguyễn Thị Bích Hoa-Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam thông tin.

Tại chợ Quân Trấn (phường Quy Nhơn), các sạp rau, thịt, cá vẫn duy trì hoạt động bình thường. Tuy vậy, lượng người dân đi chợ đã giảm đáng kể so với khoảng hai ngày trước-thời điểm nhiều hộ tranh thủ mua sắm để tích trữ thực phẩm ứng phó bão số 13.

Trên hệ thống loa truyền thanh của phường, thông tin về diễn biến bão được cập nhật liên tục, giúp người dân nắm bắt tình hình kịp thời.

Trong khi đó, các cửa hàng bán thiết bị điện như sạc dự phòng, pin sạc… ghi nhận lượng khách vẫn rất đông. Người mua thường đến nhanh, chọn sản phẩm, thanh toán rồi rời đi ngay để kịp về chuẩn bị cho gia đình.

Ghi nhận tại một số tuyến phố gần chợ, nhiều hộ dân đã đưa xe máy vào nhà, khóa chốt cẩn thận, đặc biệt là các nhà dùng cửa kính. Các chậu cây cảnh, vật dụng đặt ở sân, ban công cũng được thu dọn gọn gàng từ sớm.

* Sáng 6-11, chính quyền các địa phương khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai (cũ) phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ di dời người dân cùng tài sản tại các điểm có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn.

Các địa phương khu vực phía Tây di dời dân cư khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt. Ảnh: ĐVCC

Tại buôn Jứ (xã Ia Tul), 207 hộ dân với 800 nhân khẩu đã được hỗ trợ di dời đến Trường Tiểu học và THCS Quang Trung và Nhà văn hóa buôn Ia Rniu. Riêng đàn vật nuôi, chính quyền địa phương hướng dẫn người dân gửi nhờ nhà người quen hoặc lùa lên khu vực cao ráo tránh bão.

Với những gia đình neo người, lực lượng chức năng trực tiếp có mặt hỗ trợ di dời tài sản như thóc lúa, đồ dùng gia đình lên trên nhà sàn, đảm bảo hạn chế thấp nhất khi nước lũ dâng cao.

Lực lượng dân quân xã Ia Tul hỗ trợ đưa người già yếu đến nơi sơ tán an toàn. Ảnh: Vũ Chi

Tại phường Ayun Pa, lực lượng chức năng cũng hỗ trợ di dời 151 hộ dân tại các tổ 1, 3, 10, 11, 19, 20, 21, 24, 27 với 553 hộ dân đến nơi an toàn. Các hộ dân còn lại cũng chủ động gia cố lại nhà cửa đảm bảo an toàn khi bão đổ bộ.

Người dân xã Kbang sử dụng bao cát để dằn mái nhà. Ảnh: Minh Nguyễn

* Tương tự, trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) kèm mưa lớn, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Kbang đã chủ động triển khai phương án di dời các hộ dân ở khu vực có nguy cơ cao đến nơi trú ẩn an toàn.

Dự kiến trước 9 giờ ngày 6-11-2025, xã hoàn thành việc di dời 153 hộ dân ở các vùng ven sông, suối, khu vực trũng thấp dễ xảy ra sạt lở, lốc xoáy. Trong đó, làng Tăng có 43 hộ cần di dời do nhà cửa tạm bợ; thôn 14 có 20 hộ được sơ tán về trường học và các nhà cộng đồng. Nhiều làng khác như Đăk Kjong, Lơ Vi, Lợk… cũng đã được bố trí địa điểm trú tránh tại trường mẫu giáo, nhà văn hóa hoặc trụ sở UBND xã.

Ảnh: Minh Nguyễn

Để đảm bảo an toàn cho người dân, xã huy động 3 xe ô tô, lực lượng dân quân, công an hỗ trợ di chuyển; đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men cho các điểm trú ẩn.

Xã khuyến cáo người dân không ở lại nhà rẫy, lán trại và yêu cầu các thôn, làng thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, báo cáo kịp thời để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trước bão lớn.

Tại điểm Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn (xã Tuy Phước Đông) đang có 20 người dân đến sơ tán tập trung và sẽ tiếp tục tiếp nhận người đến sơ tán trong hôm nay. Ảnh: Thảo Khuy

* Công tác hỗ trợ người dân sơ tán trước khi bão số 13 đổ bộ cũng đang được xã Tuy Phước Đông gấp rút triển khai. Tại điểm Trường Tiểu học số 2 Phước Sơn (xã Tuy Phước Đông) đang có 20 người dân đến sơ tán tập trung và sẽ tiếp tục tiếp nhận người đến sơ tán trong hôm nay.

Lực lượng Công an xã cũng tăng cường vận chuyển nước đến các điểm sơ tán tập trung để phục vụ cho người dân.

Người dân Tuy Phước Đông che chắn nhà cửa trước bão số 13. Ảnh: Thảo Khuy

* Trong sáng 6-11, chính quyền xã Ia Sao đã hoàn tất vận động người dân ở những nơi nguy hiểm có thể bị ảnh hưởng bởi bão như ven sông, trên núi đến nơi an toàn.

Đồng thời lực lượng chức năng cũng khẩn trương phối hợp với người dân nhanh chóng chằng chống, gia cố nhà cửa nhằm hạn chế thiệt hại tối đa khi bão đổ bộ.

Người dân và chính quyền xã Ia Sao gia cố nhà cửa và cắt tỉa cây xanh. Ảnh: Văn Ngọc

* Đến khoảng 10 giờ sáng 6-11, tại các phường An Bình và An Khê đã bắt đầu xuất hiện mưa. Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, người dân nơi đây đã chủ động triển khai nhiều biện pháp gia cố nhà cửa để phòng tránh thiệt hại.

Anh Phan Thanh Sơn (áo trắng) cùng người thân trong gia đình đang chèn các bao nước trên mái nhà. Ảnh: Phương Dung

Anh Nguyễn Văn Trung (thôn An Định, phường An Bình) cho biết: “Sáng nay tôi đi mua bao để đổ nước chèn mái nhưng đã hết hàng. Không có bao nước, tôi tận dụng các bao bì xác rắn, cho gạch và cát vào để chằng lên mái tôn, phòng khi gió mạnh thổi bay. Nghe tin bão lớn, ai cũng lo nên tranh thủ làm sớm để hạn chế thiệt hại. Những cơn bão trước đây khu vực này ít bị ảnh hưởng, nhưng lần này thì không dám chủ quan”.

Cũng tất bật chuẩn bị, anh Phan Thanh Sơn (thôn Tân Hiệp, phường An Bình) chia sẻ: “Nghe tin bão sắp vào, tôi mua bao ni lông lớn, bơm đầy nước để vừa chèn mái tôn, vừa có nước sạch dùng sau bão. Dùng nước nhẹ hơn, lại tiện lợi hơn so với cát. Tôi tranh thủ làm nhà bố mẹ trước, rồi mới quay sang giúp anh em, hàng xóm”.

* Đến sáng 6-11, xã Tơ Tung đã cơ bản hoàn thành công tác triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).

Xã đã phân công các tổ chốt chặn trực 24/24 giờ tại các điểm ngầm, tràn có nguy cơ ngập sâu gồm: Bờ Ngăl, Bờ-Chưpâu, Cao Sơn, Mơhra và Sơtơr. Lực lượng chức năng được bố trí căng dây, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn người dân không qua lại khi nước dâng cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Cùng với đó, Đội xung kích phòng-chống thiên tai của xã đã triển khai kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven suối, vùng trũng thấp, chủ động khơi thông dòng chảy, di dời người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Người dân cùng nhau giằng chống cho mái tôn. Ảnh: Minh Nguyễn

Theo ông Lê Thanh Sơn-Chủ tịch UBND xã Tơ Tung, địa phương đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra; đồng thời chuẩn bị 3 điểm trú ẩn tập trung gồm: Trụ sở UBND và Công an xã, Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám; dự phòng 2 dãy nhà của Trường Tiểu học và THCS Tơ Tung và Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng để sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp phát sinh nhu cầu sơ tán.

Trước đó, chính quyền xã đã vận động người dân khẩn trương thu hoạch nông sản, nhất là lúa vụ Hè Thu, nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão. Đồng thời, khuyến cáo các hộ dân dự trữ lương thực, nước sạch, thuốc men, sạc đầy các thiết bị điện và chuẩn bị đèn pin, áo phao, dụng cụ cần thiết để chủ động ứng phó trong trường hợp mưa bão kéo dài...