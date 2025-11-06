Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh đã và đang chủ động tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án ứng phó, trong đó có nhiệm vụ hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ hôm nay (6-11).

Theo kế hoạch, toàn tỉnh có hơn 93.000 hộ với gần 340.000 nhân khẩu nằm trong diện cần sơ tán để phòng, tránh bão số 13. Đến 17 giờ ngày 5-11, các địa phương đã hoàn thành sơ tán hơn 1.800 hộ với gần 6.000 người, trong đó phần lớn là sơ tán xen ghép tại các hộ dân an toàn.

img-6473.jpg
Người dân ở phường An Nhơn Bắc cắt tỉa cây xanh, hạn chế gãy đổ khi bão ảnh hưởng. Ảnh: Trọng Lợi

Song song với đó, các khu vực có nguy cơ sạt lở cao được theo dõi chặt chẽ. Tại xã Đề Gi, 15 hộ dân ở khu vực Núi Gành cùng 6 hộ sống gần tuyến đường vận hành trạm 500kV đã được sơ tán an toàn. Các địa phương tiếp tục rà soát, sẵn sàng phương án di dời tại những điểm có nguy cơ cao như Núi Bà Hỏa, Hòn Chà, Núi Cấm, Trà Cong và thôn 3 (xã Vĩnh Sơn).

Đối với vùng có khả năng ngập lụt, chính quyền các cấp đã triển khai kế hoạch sơ tán khoảng 1.050 hộ dân, đồng thời bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông tại những vị trí xung yếu, ngập sâu và nước chảy xiết như tuyến ĐT 640, ĐT 629, ĐT 633 (Chợ Gồm-Đề Gi) và ĐT 636… nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Ngày 5-11, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2499/QĐ-UBND, tạm ứng hơn 53 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ công tác sơ tán dân. Theo đó, người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày, trong khi nơi tiếp nhận người sơ tán được hỗ trợ 20.000 đồng/người/ngày.

Hiện nay, toàn bộ hệ thống 13 sở chỉ huy tiền phương đã được kích hoạt, với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh cùng các lực lượng chức năng. Tất cả cán bộ, chiến sĩ trực 100% quân số từ đêm 5-11, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Về tình hình hồ chứa, các hồ thủy lợi lớn trên lưu vực sông Kôn-Hà Thanh như Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh, Trà Xom 1 đều được vận hành theo quy trình liên hồ, duy trì dung tích trống khoảng 236 triệu m³ để đón lũ. Đến sáng 6-11, các hồ vẫn đang tiếp tục điều tiết nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

img-6515.jpg
Công nhân ngành điện kiểm tra, neo cao tủ điều khiển máy cắt điện phân đoạn ở vùng thấp trũng có nguy cơ ngập lụt ở xã Tuy Phước Đông trong ngày 5-11. Ảnh: Trọng Lợi

Trong lĩnh vực thủy sản, đến nay ngư dân đã thu hoạch được 248 tấn, đạt hơn 75% kế hoạch năm 2025; toàn bộ 286 tàu với 1.602 ngư dân đã vào nơi neo đậu an toàn tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. UBND tỉnh đã cấm biển từ 17 giờ ngày 5-11 cho đến khi có thông báo cuối cùng về bão.

Để chủ động phòng, chống thiên tai, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động ngoài trời trong khu vực bão đổ bộ kể từ 17 giờ ngày 6-11. Đồng thời, các lực lượng chức năng được yêu cầu bố trí ca nô, xe lội nước tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt như Tuy Phước Đông, Đề Gi, Cát Tiến, Hoài Nhơn Đông… để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

img-6467.jpg
Công nhân VNPT Gia Lai bó cáp gọn, hạn chế bị rơi khi bão đổ bộ. Ảnh: Trọng Lợi

Với tinh thần “chủ động-khẩn trương-quyết liệt”, toàn tỉnh đang tập trung cao độ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện và nguồn lực tại chỗ, quyết tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi bão số 13 đổ bộ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời dân vùng ngập lụt

Thời sự

(GLO)- Ngày 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 13 và di dời người dân vùng trũng, có nguy cơ ngập lụt, nhà ở không kiên cố tại các phường Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Không để người dân nào bị cô lập khi bão đổ bộ

Thời sự

(GLO)- Ngay khi bão số 13 (Kalmaegi) vào biển Đông, sáng  5-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại 2 xã ven biển Đề Gi và Cát Tiến. Đây là những địa bàn được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp khi bão đổ bộ.

Trong ngày 5-11, lực lượng quân đội bắt đầu cơ động lực lượng, phương tiện về các địa bàn xung yếu.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và phân công lãnh đạo tỉnh phụ trách địa bàn để chỉ đạo ứng phó với bão số 13

Thời sự

(GLO)- Với tinh thần quyết liệt, không để bị động, bất ngờ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do bão số 13 gây ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành phụ trách địa bàn các xã, phường theo dõi, chỉ đạo công tác ứng phó.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

Thời sự

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

Thời sự

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

Thời sự

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

Thời sự

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

null