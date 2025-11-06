Toàn tỉnh hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ ngày 6-11

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong tỉnh đã và đang chủ động tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án ứng phó, trong đó có nhiệm vụ hoàn tất sơ tán dân trước 10 giờ hôm nay (6-11).

Theo kế hoạch, toàn tỉnh có hơn 93.000 hộ với gần 340.000 nhân khẩu nằm trong diện cần sơ tán để phòng, tránh bão số 13. Đến 17 giờ ngày 5-11, các địa phương đã hoàn thành sơ tán hơn 1.800 hộ với gần 6.000 người, trong đó phần lớn là sơ tán xen ghép tại các hộ dân an toàn.

Người dân ở phường An Nhơn Bắc cắt tỉa cây xanh, hạn chế gãy đổ khi bão ảnh hưởng. Ảnh: Trọng Lợi

Song song với đó, các khu vực có nguy cơ sạt lở cao được theo dõi chặt chẽ. Tại xã Đề Gi, 15 hộ dân ở khu vực Núi Gành cùng 6 hộ sống gần tuyến đường vận hành trạm 500kV đã được sơ tán an toàn. Các địa phương tiếp tục rà soát, sẵn sàng phương án di dời tại những điểm có nguy cơ cao như Núi Bà Hỏa, Hòn Chà, Núi Cấm, Trà Cong và thôn 3 (xã Vĩnh Sơn).

Đối với vùng có khả năng ngập lụt, chính quyền các cấp đã triển khai kế hoạch sơ tán khoảng 1.050 hộ dân, đồng thời bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông tại những vị trí xung yếu, ngập sâu và nước chảy xiết như tuyến ĐT 640, ĐT 629, ĐT 633 (Chợ Gồm-Đề Gi) và ĐT 636… nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Ngày 5-11, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2499/QĐ-UBND, tạm ứng hơn 53 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ công tác sơ tán dân. Theo đó, người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày, trong khi nơi tiếp nhận người sơ tán được hỗ trợ 20.000 đồng/người/ngày.

Hiện nay, toàn bộ hệ thống 13 sở chỉ huy tiền phương đã được kích hoạt, với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh cùng các lực lượng chức năng. Tất cả cán bộ, chiến sĩ trực 100% quân số từ đêm 5-11, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Về tình hình hồ chứa, các hồ thủy lợi lớn trên lưu vực sông Kôn-Hà Thanh như Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh, Trà Xom 1 đều được vận hành theo quy trình liên hồ, duy trì dung tích trống khoảng 236 triệu m³ để đón lũ. Đến sáng 6-11, các hồ vẫn đang tiếp tục điều tiết nhằm đảm bảo an toàn công trình và hạ du.

Công nhân ngành điện kiểm tra, neo cao tủ điều khiển máy cắt điện phân đoạn ở vùng thấp trũng có nguy cơ ngập lụt ở xã Tuy Phước Đông trong ngày 5-11. Ảnh: Trọng Lợi

Trong lĩnh vực thủy sản, đến nay ngư dân đã thu hoạch được 248 tấn, đạt hơn 75% kế hoạch năm 2025; toàn bộ 286 tàu với 1.602 ngư dân đã vào nơi neo đậu an toàn tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. UBND tỉnh đã cấm biển từ 17 giờ ngày 5-11 cho đến khi có thông báo cuối cùng về bão.

Để chủ động phòng, chống thiên tai, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động ngoài trời trong khu vực bão đổ bộ kể từ 17 giờ ngày 6-11. Đồng thời, các lực lượng chức năng được yêu cầu bố trí ca nô, xe lội nước tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, chia cắt như Tuy Phước Đông, Đề Gi, Cát Tiến, Hoài Nhơn Đông… để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Công nhân VNPT Gia Lai bó cáp gọn, hạn chế bị rơi khi bão đổ bộ. Ảnh: Trọng Lợi

Với tinh thần “chủ động-khẩn trương-quyết liệt”, toàn tỉnh đang tập trung cao độ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện và nguồn lực tại chỗ, quyết tâm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nhân dân, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi bão số 13 đổ bộ.