Tâm bão số 13 giật cấp 17, cách Quy Nhơn 680 km

(GLO)- Bão số 13 vẫn tiếp tục di chuyển với tốc độ nhanh từ 25-30 km/h với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 17. Lúc 22 giờ ngày 5-11, bão rút ngắn khoảng cách với Quy Nhơn còn 680 km.

Dự báo khoảng 10 giờ ngày 6-11, bão tiếp tục tiến về đất liền, cách Quy Nhơn khoảng 330 km, mang theo gió cấp 14, giật cấp 17.

Đến 22 giờ cùng ngày, bão sẽ vào tới ven biển từ Quảng Ngãi-Đắk Lắk, duy trì cường độ.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ của bão phát lúc 23h00, ngày 05/11/2025.

10 giờ ngày 7-11, bão đi vào đất liền trên khu vực Nam Lào và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 8-11; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-7 m, vùng gần tâm bão cao 8-10 m; biển động dữ dội.

Từ gần sáng ngày 6-11, vùng biển ngoài khơi tỉnh Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-11, sóng biển cao 3-6 m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 7-9 m; biển động dữ dội. Khu vực ven biển tỉnh Gia Lai có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,8 m.

Từ chiều ngày 6-11, khu vực ven biển Gia Lai đề phòng mực nước biển dâng cao kèm theo sóng lớn gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đê, đường giao thông ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ trên khu vực.

Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ chiều tối ngày 6-11, trên đất liền khu vực tỉnh Gia Lai (như các xã, phường: Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quan, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Bắc, Phù Mỹ, An Lương, Bình Dương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ Bắc, Phù Cát, Xuân An, Đề Gi, Hòa Hội, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam, An Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Cát Tiến, Ngô Mây, Quy Nhơn Đông, Nhơn Châu, Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, ...) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông tỉnh Gia Lai), giật cấp 14-15.

Từ tối và đêm 6-11, phía Tây tỉnh Gia Lai gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.