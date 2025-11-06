(GLO)- Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Cục Khí tượng Thủy văn, Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi là khu vực trọng tâm gió mạnh do bão số 13.

Ông Mai Văn Khiêm đánh giá đây là cơn bão đặc biệt nguy hiểm, cường độ rất lớn và rất mạnh trên khu vực biển Đông. Khi tiến vào đất liền, bão có thể vẫn giữ cường độ mạnh. Thời điểm bão có khả năng ảnh hưởng, tác động vào đất liền là từ tối đến đêm mai ngày 6-11.

Các mối nguy hiểm của cơn bão đến từ nhiều yếu tố như gió mạnh, sóng lớn, mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt trên diện rộng ở các tỉnh Trung Bộ. Hoạt động tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản dọc ven biển từ nam Quảng Trị đến khu vực Đắk Lắk sẽ chịu tác động rất lớn.

Hoạt động tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản dọc ven biển từ nam Quảng Trị đến khu vực Đắk Lắk sẽ chịu tác động rất lớn do bão. Ảnh: P.V

Trên đất liền, hoàn lưu bão có thể gây gió mạnh dọc khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Trọng tâm gió mạnh được xác định tại khu vực Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi, với sức gió dự báo có thể đạt cấp 10-12, giật trên cấp 15, thậm chí có thể cao hơn, vì vậy cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

Vùng gió mạnh còn có thể mở rộng ra phía bắc do kết hợp với khối không khí lạnh. Gió có thể đạt cấp 8-9, giật trên cấp 10.

Ngoài ra, bão số 13 có tốc độ di chuyển nhanh và cường độ mạnh, nên gió mạnh không chỉ xuất hiện ở ven biển mà còn sâu trong đất liền. Với hướng di chuyển dự báo đi vào khu vực giữa Gia Lai và Quảng Ngãi, các tỉnh Tây Nguyên sẽ chịu ảnh hưởng mạnh. Ví dụ, khu vực đèo An Khê và các vùng cao có thể có gió mạnh đến cấp 9-10, giật trên cấp 12, rất nguy hiểm, đặc biệt tại các khu vực có công trình trên cao như trạm điện gió.

Không chỉ vậy, hoàn lưu cơn bão số 13 vẫn được dự báo sẽ gây mưa rất lớn ở khu vực Nam Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Các địa phương cần đặc biệt lưu ý là Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và TP. Huế, khu vực phía nam Quảng Trị.

Ông Mai Văn Khiêm cũng nhấn mạnh nguy cơ đặc biệt cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên toàn bộ khu vực vùng núi phía tây các tỉnh Trung Bộ, cũng như khu vực Tây Nguyên. Đợt này, Tây Nguyên cũng có khả năng cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.