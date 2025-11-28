Bão số 15 di chuyển 5 km/h, sức gió cấp 11, giật cấp 14, hướng về bờ biển Gia Lai

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 28-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,8 độ Vĩ Bắc; 112,6 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 240 km về phía Tây Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117 km/h), giật cấp 14. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ 5 km/h.

Dự báo 4 giờ ngày 29-11, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 3 km/h, cách đảo Song Tử Tây khoảng 260 km về phía Tây Bắc, cường độ suy yếu dần, gió cấp 10, giật cấp 14.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15 phát lúc 05h00 ngày 28/11/2025

Đến 4 giờ ngày 30-11, bão cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 300 km về phía Đông, gió cấp 9-10, giật cấp 13.

4 giờ ngày 1-12, bão theo hướng Tây Bắc, cách vùng bờ biển phía Đông tỉnh Gia Lai khoảng 210 km về phía Đông, cường độ tiếp tục suy yếu dần. Gió cấp 9, giật cấp 12.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, sau có khả năng đổi hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/h và cường độ tiếp tục suy yếu dần.

Khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 7-9; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 14; sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 7-9 m; biển động dữ dội.

Vùng biển ngoài khơi từ Gia Lai đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 5-7 m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.