Phường Quy Nhơn Đông chủ động ứng phó trước khi bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, chính quyền và người dân phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản cho nhân dân trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Theo UBND phường Quy Nhơn Đông, đến chiều 5-11, lực lượng chức năng phường đã hoàn tất việc sơ tán 411 hộ với 1.366 người dân tại các khu phố có nguy cơ ngập sâu, sạt lở và nhà ở không kiên cố. Trong đó, 58 hộ với 195 người được sơ tán tập trung tại trụ sở khu phố, trường học, trạm y tế; 353 hộ còn lại sơ tán xen ghép tại nhà người thân, đảm bảo an toàn và điều kiện sinh hoạt cơ bản.

Lực lượng chức năng phường Quy Nhơn Đông hỗ trợ người dân sơ tán tránh bão. Ảnh: Ngọc Nhuận

Sáng nay (ngày 6-11), vợ chồng bà Nguyễn Thị Dư (72 tuổi) ở khu phố Hải Nam (làng biển Nhơn Hải) đã di chuyển đến điểm trú tránh tại Trường Mầm non Nhơn Hải. Bà Dư chia sẻ: “Nhà tôi ở trước biển không đảm bảo an toàn. Cán bộ phường đã đến đưa vợ chồng tôi đi trú tránh, ở điểm trú tránh có mì tôm, nước uống được phường cung cấp cho người dân, còn có lực lượng y tế hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi”.

Sáng 6-11, vợ chồng bà Nguyễn Thị Dư, ở khu phố Hải Nam, phường Quy Nhơn Đông đã di chuyển đến trú tránh tại Trường Mần non Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Các điểm sơ tán đều được chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men, ánh sáng và vật dụng cần thiết. Phường cũng cấp phát 231 áo mưa, 19 đèn pin, 19.000 bao cát cho các khu phố; huy động lực lượng xung kích hỗ trợ chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, kiểm tra hệ thống kè, đê điều, cống thoát nước để phòng ngập úng.

Sáng 6-11, người dân làng biển Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tranh thủ đến chợ mua thêm lương thực, thực phẩm để dự trữ ứng phó bão số 13. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ghi nhận lúc 8 giờ sáng 6-11, tại vùng biển Nhơn Hải đã có sóng lớn, lực lượng chức năng phường tiếp tục vận động, hỗ trợ người dân sống dọc kè chắn sóng khẩn trương di dời đến nơi trú tránh an toàn. Ông Nguyễn Văn Thương, Trưởng khu phố Hải Bắc, cho biết: “Toàn khu phố có 15 hộ dân đã sơ tán đến nhà người thân, 3 hộ di chuyển đến điểm trú tránh tại Trường Mầm non Nhơn Hải”.

Vùng biển Nhơn Hải trong sáng 6-11 đã bắt đầu có sóng lớn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Khu vực gành Trên ở làng biển Nhơn Hải, người dân đã sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đưa bao cát lên chằng chống thêm cho mái tôn nhà mình, anh Huỳnh Thanh Thất, ở khu phố Hải Bắc - nhà sát gành Trên, cho biết: “Dù nhà tôi kiên cố, nhưng khu vực gành Trên là điểm nguy hiểm khi bão vào sẽ kèm sóng lớn bao trùm rất dữ dội, nên sáng nay tôi chằng chống thêm mái nhà, rồi cả nhà dọn đến nhà người thân ở khu vực an toàn hơn để trú tránh bão”.

Sáng 6-11, anh Huỳnh Thanh Thất, ở khu phố Hải Bắc tranh thủ chằng chống lại mái nhà, rồi di chuyển đến nhà người thân để trú tránh bão. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bên cạnh đó, toàn bộ 360 ghe thuyền của ngư dân tại địa phương đã được đưa vào bến neo đậu an toàn. Tại khu neo đậu Nhơn Phước có 250 thuyền, vùng đầm Mai Hương có 96 thuyền; các lạch nhỏ khu vực Đống Đa, Nhơn Bình có 11 thuyền. Hai tàu đánh bắt xa bờ cũng đã vào nơi trú an toàn tại khu vực cảng ở Vũng Tàu (TP Hồ Chí Minh).

Không chỉ với tàu thuyền, công tác bảo vệ vùng nuôi trồng thủy sản được triển khai sớm. Các hộ dân hạ thấp lồng, bè, gia cố bờ bao, che chắn mặt lồng, di dời người dân không ở lại trông coi trong thời điểm bão đổ bộ, đồng thời thu hoạch sớm để giảm thiểu rủi ro. Riêng khu vực làng biển Nhơn Hải có 14 hộ nuôi tôm hùm thương phẩm với khoảng 2.500 con; khu vực Nhơn Hội có 38 hộ với tổng diện tích nuôi khoảng 36.600 m².

Người dân sống dọc bờ kè Nhơn Hải trong sáng nay khẩn trương di chuyển đến nơi trú tránh an toàn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ông Huỳnh Ngọc Hoàng, Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Đông, cho biết: “Đảng ủy, UBND phường đã kích hoạt phương án 4 tại chỗ, huy động hơn 150 cán bộ, dân quân, công an, đoàn viên thanh niên túc trực thường xuyên tại các khu vực xung yếu. Ưu tiên đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, không để ai bị cô lập hoặc thiếu thốn nhu yếu phẩm. Mọi lực lượng đều sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống phát sinh”.

Lãnh đạo phường Quy Nhơn Đông đến vận động người dân sống dọc kè chắn sóng Nhơn Hải di dời đến nơi an toàn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phường cũng phối hợp công an, dân quân trực 24/24 giờ tại các vị trí có nguy cơ ngập úng, sạt lở, hướng dẫn giao thông, đặt rào chắn và biển cảnh báo; đặc biệt là các điểm tràn thoát lũ, đập thủy lợi, bến đò dân sinh. Các hộ dân ở chân núi có nguy cơ sạt lở cao cũng đã được vận động sơ tán đến nơi an toàn.

“Dù bão số 13 chưa đổ bộ trực tiếp, nhưng với tinh thần chủ động, khẩn trương của chính quyền và người dân phường Quy Nhơn Đông thể hiện rõ quyết tâm “không chủ quan, không bị động, bảo đảm an toàn tính mạng người dân là trên hết”. Các lực lượng vẫn đang túc trực tại chỗ, sẵn sàng cho các tình huống sau bão, như khắc phục cây ngã đổ, dọn vệ sinh môi trường, giúp dân ổn định cuộc sống”-Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Đông, cho biết thêm.