Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Người dân, chính quyền và lực lượng chức năng phường Quy Nhơn Đông đều vào “vị trí” để ứng phó với tình huống thiên tai có thể xảy ra. Trước đó, ghe thuyền đánh bắt hải sản đã được vận động rời khỏi khu vực neo đậu để vào bến trú ẩn an toàn. Người dân đã chủ động chằng chống nhà cửa, gom đồ đạc và vật dụng quan trọng, cẩn trọng với khả năng gió giật, mưa lớn khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào đất liền.

Người dân làng biển Nhơn Lý kiểm tra chằng chống mái nhà. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo ghi nhận vào sáng 5-11, tại làng biển Nhơn Hải còn 5 phương tiện ghe thuyền đã được ngư dân di chuyển đến nơi tránh trú, việc kiểm tra, cảnh báo bão được ngành chức năng địa phương thực hiện khẩn trương.

Phương tiện ghe thuyền nhỏ được ngư dân đưa lên bờ, cột dây giằng chặt. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, cho biết: “Chúng tôi đã triển khai phương án ứng phó bão từ sớm. Người dân cũng nâng cao nhận thức, chủ động triển khai phương án chằng chống nhà cửa, di chuyển tàu thuyền, ngư lưới cụ đến nơi an toàn”.

Theo UBND phường Quy Nhơn Đông, toàn phường hiện có 360 phương tiện ghe thuyền đã được đưa về neo đậu tại đầm Mai Hương, các vùng vịnh kín gió, cảng cá ngoài tỉnh. Chính quyền phường đã kích hoạt hệ thống cảnh báo đến từng khu phố.

“Hộ nào có nhà cửa không đảm bảo, hoặc sống sát bờ biển đã được vận động di chuyển đến nơi trú tránh cộng đồng do phường bố trí, hoặc trú tránh xen kẽ tại các nhà dân kiên cố hơn. Chúng tôi cũng chuẩn bị nhu yếu phẩm để hỗ trợ nhân dân tại các điểm trú tránh mưa bão”, ông Danh cho biết thêm.

Bộ đội Biên phòng giúp dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: Ngọc Nhuận

Người dân địa phương cũng chủ động thực hiện phương án bảo vệ người và tài sản trước khi bão đổ bộ. Vừa kiểm tra, giằng lại dây cột chiếc thuyền nhỏ đã đưa lên bờ, anh Đoàn Xuân Đài (khu phố Hải Bắc) nói: “Nghe rõ thông tin bão sớm, được phường nhắc nhở và chuẩn bị từ trước nên hôm qua tôi đã đưa thuyền lên bờ kè chắn sóng và giằng dây chắc chắn. Gia đình cũng chuẩn bị lương thực để có cái ăn trong lúc mưa bão ập vào”.

Được lực lượng Bộ đội Biên phòng, tổ an ninh trật tự, dân quân tự vệ đến nhà vận động và giúp chuyển đồ đạc đến trụ sở khu phố để tránh trú, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (khu phố Hải Bắc) chia sẻ: “Nhà tôi sống bên gành, nên không đảm bảo an toàn khi có mưa bão, vì vậy cán bộ phường đã vận động di dời đến nơi an toàn hơn. Do nhà chỉ có đàn bà, trẻ con, nên lực lượng chức năng của phường đã đến hỗ trợ di chuyển tất cả đồ đạc đến nơi tạm trú”.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi xuống biển dọc bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Người dân tại làng biển Nhơn Lý cũng nhanh chóng có kế hoạch sơ tán, chằng chống nhà cửa, đưa phương tiện thuyền, thúng vào nơi an toàn. Anh Nguyễn Hữu Đảo, người làm du lịch ở khu phố Lý Chánh, chia sẻ: “Nghe tin bão lần này với cường độ rất mạnh, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Gia Lai nên ngay từ sớm tôi đã chủ động đưa các phương tiện ca nô, bè du lịch lên bờ để đảm bảo an toàn tài sản. Tôi cũng chằng chống nhà cửa để ứng phó với mưa bão”.

Người dân làng biển Nhơn Lý dùng bao cát dằn mái nhà để tránh gió bão. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra tình trạng cây cối để cắt tỉa, đóng các cổng lối đi xuống biển dọc bờ kè chắn sóng ở làng biển Nhơn Hải cũng đã được lực lượng chức năng của phường triển khai ngay trong ngày 5-11. Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, cho biết thêm: “Phường đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra những hộ dân sống ở khu vực trọng yếu để sẵn sàng di dời đến nơi tránh trú bão an toàn do phường bố trí. Việc di dời dân đang khẩn trương thực hiện hoàn thành trước 16 giờ chiều nay (ngày 5-11)”.

Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó bão số 13. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải và Nhơn Lý đều là vùng có dân sống nghề biển, du lịch và nuôi trồng thủy sản, nên khả năng ảnh hưởng từ bão số 13 là không nhỏ. Tuy nhiên, với sự chủ động của người dân, cùng với chỉ đạo quyết liệt của chính quyền phường đã giúp công tác ứng phó được nâng cao. Chính quyền địa phương đặt ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng người dân và tài sản, giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra.

Bộ đội Biên phòng giúp dân làng biển Nhơn Hải chằng chống nhà cửa. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trưa ngày 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến làng biển Nhơn Hải kiểm tra tình hình ứng phó bão số 13.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa trái) kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Sau khi kiểm tra việc di dời các hộ dân sống tại vùng xung yếu ở khu phố Hải Bắc và trụ sở khu phố Hải Bắc - nơi di dời người dân đến tạm trú để tránh bão, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương triển khai việc di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm nhằm bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người dân sống ở các vùng ngập lũ, sạt lở, nhà cửa không đảm bảo phải được di dời trong ngày hôm nay.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa phải) kiểm tra nơi di dời dân đến tránh trú bão số 13 tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận