Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN NGỌC NHUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Người dân, chính quyền và lực lượng chức năng phường Quy Nhơn Đông đều vào “vị trí” để ứng phó với tình huống thiên tai có thể xảy ra. Trước đó, ghe thuyền đánh bắt hải sản đã được vận động rời khỏi khu vực neo đậu để vào bến trú ẩn an toàn. Người dân đã chủ động chằng chống nhà cửa, gom đồ đạc và vật dụng quan trọng, cẩn trọng với khả năng gió giật, mưa lớn khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào đất liền.

nguoi-dan-lang-bien-nhon-ly-kiem-tra-mai-nhajpg.jpg
Người dân làng biển Nhơn Lý kiểm tra chằng chống mái nhà. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo ghi nhận vào sáng 5-11, tại làng biển Nhơn Hải còn 5 phương tiện ghe thuyền đã được ngư dân di chuyển đến nơi tránh trú, việc kiểm tra, cảnh báo bão được ngành chức năng địa phương thực hiện khẩn trương.

phuong-tien-ghe-thuyen-duoc-ngu-dan-dua-len-bojpg.jpg
Phương tiện ghe thuyền nhỏ được ngư dân đưa lên bờ, cột dây giằng chặt. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, cho biết: “Chúng tôi đã triển khai phương án ứng phó bão từ sớm. Người dân cũng nâng cao nhận thức, chủ động triển khai phương án chằng chống nhà cửa, di chuyển tàu thuyền, ngư lưới cụ đến nơi an toàn”.

Theo UBND phường Quy Nhơn Đông, toàn phường hiện có 360 phương tiện ghe thuyền đã được đưa về neo đậu tại đầm Mai Hương, các vùng vịnh kín gió, cảng cá ngoài tỉnh. Chính quyền phường đã kích hoạt hệ thống cảnh báo đến từng khu phố.

“Hộ nào có nhà cửa không đảm bảo, hoặc sống sát bờ biển đã được vận động di chuyển đến nơi trú tránh cộng đồng do phường bố trí, hoặc trú tránh xen kẽ tại các nhà dân kiên cố hơn. Chúng tôi cũng chuẩn bị nhu yếu phẩm để hỗ trợ nhân dân tại các điểm trú tránh mưa bão”, ông Danh cho biết thêm.

bo-doi-bien-phong-giup-dan-giang-chong-nha-cua-2.jpg
Bộ đội Biên phòng giúp dân chằng chống nhà cửa. Ảnh: Ngọc Nhuận

Người dân địa phương cũng chủ động thực hiện phương án bảo vệ người và tài sản trước khi bão đổ bộ. Vừa kiểm tra, giằng lại dây cột chiếc thuyền nhỏ đã đưa lên bờ, anh Đoàn Xuân Đài (khu phố Hải Bắc) nói: “Nghe rõ thông tin bão sớm, được phường nhắc nhở và chuẩn bị từ trước nên hôm qua tôi đã đưa thuyền lên bờ kè chắn sóng và giằng dây chắc chắn. Gia đình cũng chuẩn bị lương thực để có cái ăn trong lúc mưa bão ập vào”.

Được lực lượng Bộ đội Biên phòng, tổ an ninh trật tự, dân quân tự vệ đến nhà vận động và giúp chuyển đồ đạc đến trụ sở khu phố để tránh trú, chị Nguyễn Thị Thùy Trang (khu phố Hải Bắc) chia sẻ: “Nhà tôi sống bên gành, nên không đảm bảo an toàn khi có mưa bão, vì vậy cán bộ phường đã vận động di dời đến nơi an toàn hơn. Do nhà chỉ có đàn bà, trẻ con, nên lực lượng chức năng của phường đã đến hỗ trợ di chuyển tất cả đồ đạc đến nơi tạm trú”.

luc-luong-chuc-nang-dong-cac-loi-di-tai-bo-ke-chan-song-o-lang-bien-nhon-haijpg.jpg
Lực lượng chức năng đóng các lối đi xuống biển dọc bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Người dân tại làng biển Nhơn Lý cũng nhanh chóng có kế hoạch sơ tán, chằng chống nhà cửa, đưa phương tiện thuyền, thúng vào nơi an toàn. Anh Nguyễn Hữu Đảo, người làm du lịch ở khu phố Lý Chánh, chia sẻ: “Nghe tin bão lần này với cường độ rất mạnh, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Gia Lai nên ngay từ sớm tôi đã chủ động đưa các phương tiện ca nô, bè du lịch lên bờ để đảm bảo an toàn tài sản. Tôi cũng chằng chống nhà cửa để ứng phó với mưa bão”.

chu-dong-giang-chong-nha-cuajpg.jpg
Người dân làng biển Nhơn Lý dùng bao cát dằn mái nhà để tránh gió bão. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra tình trạng cây cối để cắt tỉa, đóng các cổng lối đi xuống biển dọc bờ kè chắn sóng ở làng biển Nhơn Hải cũng đã được lực lượng chức năng của phường triển khai ngay trong ngày 5-11. Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, cho biết thêm: “Phường đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra những hộ dân sống ở khu vực trọng yếu để sẵn sàng di dời đến nơi tránh trú bão an toàn do phường bố trí. Việc di dời dân đang khẩn trương thực hiện hoàn thành trước 16 giờ chiều nay (ngày 5-11)”.

khong-khi-khan-truong-trien-khai-cac-giai-phap-ung-pho-bao-so-13jpg.jpg
Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng phó bão số 13. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải và Nhơn Lý đều là vùng có dân sống nghề biển, du lịch và nuôi trồng thủy sản, nên khả năng ảnh hưởng từ bão số 13 là không nhỏ. Tuy nhiên, với sự chủ động của người dân, cùng với chỉ đạo quyết liệt của chính quyền phường đã giúp công tác ứng phó được nâng cao. Chính quyền địa phương đặt ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng người dân và tài sản, giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra.

bo-doi-bien-phong-giup-dan-giang-chong-nha-cua-1.jpg
Bộ đội Biên phòng giúp dân làng biển Nhơn Hải chằng chống nhà cửa. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trưa ngày 5-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã đến làng biển Nhơn Hải kiểm tra tình hình ứng phó bão số 13.

pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-nguyen-tuan-thanh-kiem-tra-cong-tac-ung-pho-bao-so-13-tai-lang-bien-nhon-hai-2.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa trái) kiểm tra công tác ứng phó bão số 13 tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Sau khi kiểm tra việc di dời các hộ dân sống tại vùng xung yếu ở khu phố Hải Bắc và trụ sở khu phố Hải Bắc - nơi di dời người dân đến tạm trú để tránh bão, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương triển khai việc di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm nhằm bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người dân sống ở các vùng ngập lũ, sạt lở, nhà cửa không đảm bảo phải được di dời trong ngày hôm nay.

pho-chu-tich-thuong-truc-ubnd-tinh-nguyen-tuan-thanh-kiem-tra-cong-tac-ung-pho-bao-so-13-tai-lang-bien-nhon-hai-1.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bìa phải) kiểm tra nơi di dời dân đến tránh trú bão số 13 tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh chỉ đạo: “Phường Quy Nhơn Đông tiếp tục thực hiện chặt chẽ kịch bản ứng phó bão số 13, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để hỗ trợ di dời dân, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của nhân dân”.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: N.H

Hành động quyết liệt để sớm gỡ “thẻ vàng” IUU

Xã hội

(GLO)- Chiều 2-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác quản lý tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đang neo đậu ngoài tỉnh, phục vụ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Đời sống

(GLO)- Trong năm 2024 và 2025, Binh đoàn 15 triển khai chương trình trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Anh Nguyễn Văn Toàn (giữa) hướng dẫn người dân chọn giống, xuống giống đúng thời vụ, giúp lúa đạt năng suất cao. Ảnh: D.Đ

“Đầu tàu” của làng Ring

Đời sống

(GLO)- Ở xã biên giới Ia Mơ (tỉnh Gia Lai), người dân làng Ring luôn nhắc về anh Nguyễn Văn Toàn-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Quản lý làng với sự tin tưởng, quý mến. Những năm qua, anh là “đầu tàu” của làng Ring.

Khu vực sạt lở trên tuyến đường vận hành Trạm 500 kV (xã Ia Ly).

Vụ sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV Thủy điện Ia Ly: Đề xuất đầu tư tuyến đường mới thay thế

Đời sống

(GLO)- Sau khi xác định nguyên nhân sạt lở tuyến đường vận hành Trạm 500 kV do Công ty Thủy điện Ia Ly (xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) quản lý, chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai xem xét đầu tư tuyến đường mới thay thế và hỗ trợ người dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

Các đơn vị trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Huỳnh Thị Tình (phường Hoài Nhơn Đông)-thân nhân thuyền viên mất tích. Ảnh: C.C

Gia Lai: Thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình ngư dân bị tai nạn

Đời sống

(GLO)- Ngày 29-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ hỗ trợ ngư dân cùng chính quyền các địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho các gia đình, thân nhân thuyền viên 2 tàu cá gặp nạn trên biển.

Gia Lai: Phấn đấu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026.

Gia Lai phấn đấu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026

Xã hội

(GLO)- Sáng 29-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo đặt chỉ tiêu tiếp nhận 47.000 đơn vị máu trong năm 2026.

Phường Hội Phú đưa robot AI vào phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Ảnh: Bá Bính

Ðể người dân bớt ngại chuyện giấy tờ, thủ tục

Đời sống

(GLO)- Các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có những hình thức hỗ trợ để từng bước đưa chính quyền đến gần dân hơn. Việc thực hiện một số thủ tục hành chính đối với người dân đã trở nên đơn giản, nhẹ nhàng và ấm áp sự quan tâm.

Bà Trần Thị Thanh Tuyền tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bá Bính

Nữ cán bộ hết lòng vì công việc chung

Đời sống

(GLO)- Trong mắt người dân, bà Trần Thị Thanh Tuyền-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là một cán bộ “nói đi đôi với làm”, sâu sát cơ sở và luôn tận tụy, trách nhiệm vì công việc chung.

Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe

Chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe

Đời sống

(GLO)- Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe, số hóa hồ sơ đăng ký xe. Đây là bước quan trọng hướng đến quản lý thống nhất và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông.

null