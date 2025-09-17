Phường Quy Nhơn Đông khắc phục tình trạng ô nhiễm tại khu vực biển Nhơn Lý

(GLO)- Ngày 17-9, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) Trần Việt Quang cho biết, địa phương đã có văn bản đề nghị Công ty cổ phần Môi trường Bình Định vận hành Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Lý để khắc phục tình trạng ô nhiễm ở khu vực biển Nhơn Lý.

Sau phản ánh của báo chí về tình trạng ô nhiễm tại khu vực biển Nhơn Lý, UBND phường đã phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường và xác định có tình trạng trên.

Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Lý sẽ được vận hành để khắc phục tình trạng ô nhiễm trước mắt. Ảnh: Q.T

Để khắc phục trước mắt, UBND phường đã liên hệ, đề nghị Công ty CP Môi trường Bình Định vận hành tạm thời trong 6 tháng để xử lý cơ bản nước thải phát sinh hàng ngày, đồng thời xác định chính xác lưu lượng vượt công suất thiết kế.

Song song với đó, UBND phường cũng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát lại hiện trạng, xây dựng giải pháp kỹ thuật và tài chính để xử lý phần nước thải vượt công suất.

“Phường sẽ đánh giá tổng quan khả năng xử lý của nhà máy và đề ra giải pháp cụ thể để khắc phục triệt để tình trạng này”-Chủ tịch UBND phường thông tin.

Trước đó, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có bài phản ánh “Biển Nhơn Lý ô nhiễm vì nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý” đăng trên báo điện tử ngày 7-9.

Cụ thể, Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Lý được đầu tư hàng tỷ đồng nhưng không hoạt động. Mỗi ngày có hàng trăm mét khối nước thải sinh hoạt của người dân không được xử lý, xả trực tiếp ra biển Nhơn Lý. Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm, làm suy giảm chất lượng môi trường biển, mà còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân.