Nhiều khó khăn trong cập nhật dữ liệu đất đai

(GLO)- Chiến dịch “làm giàu, làm sạch” dữ liệu đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính và tăng tính minh bạch trong quản lý tài nguyên.

Dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng quá trình rà soát, chuẩn hóa thông tin đất đai vẫn đối mặt với không ít khó khăn, nhất là ở địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND của UBND tỉnh về việc làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai trong thời gian 90 ngày (bắt đầu từ ngày 1-9-2025), các địa phương đã đồng loạt thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác và tiến hành rà soát trên phạm vi 135 xã, phường.

Cán bộ các phòng chuyên môn xã Ayun tích cực triển khai thực hiện làm sạch dữ liệu đất đai. Ảnh: Hà Duy

Đẩy nhanh tiến độ, nhiều địa phương đạt kết quả bước đầu

Tại phường Diên Hồng, công tác này được triển khai sớm và bài bản. Ông Nghiêm Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết phường đã thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Công tác triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai trên địa bàn phường để thực hiện đối khớp, xác thực thông tin chủ sử dụng đất với CSDL quốc gia về dân cư. Đến ngày 13-11, Công an phường đã hoàn thành làm sạch 2.072 trường dữ liệu đất đai do Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Pleiku bàn giao.

“Phường đã thực hiện đối khớp, xác thực thông tin chủ sử dụng đất với CSDL quốc gia về dân cư và bổ sung các trường thông tin bắt buộc theo CSDL quốc gia về dân cư. Trong tổng số 2.072 trường dữ liệu đất đai, có 507 trường dữ liệu đối khớp với CSDL quốc gia về dân cư, đạt tỷ lệ 25%; 423 trường dữ liệu chưa thể bổ sung thông tin, chiếm 21%”-ông Hùng cho biết.

Tại xã Ayun, dù là địa bàn vùng sâu còn nhiều khó khăn, chính quyền xã vẫn nỗ lực triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Trưởng Phòng Kinh tế Trịnh Thanh Dũng cho hay theo dữ liệu cần làm sạch, làm giàu về CSDL đất đai do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Mang Yang bàn giao, UBND xã thành lập 3 tổ công tác triển khai. Tính đến ngày 2-12 đã thực hiện rà soát 1.650 thửa đất cần làm sạch dữ liệu và 665 thửa đất cần làm giàu dữ liệu; thu thập và scan hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 174 thửa đất.

Theo UBND tỉnh, đến ngày 23-11, toàn tỉnh đã hoàn thành công tác rà soát, đối khớp và xác thực thông tin cho 2.062.125 thửa đất đã cấp giấy chứng nhận. Trong đó, 1.621.334 thửa đất đã được xác thực thông tin thống nhất với CSDL quốc gia về dân cư, đạt tỷ lệ 79%; 440.791 thửa chưa có trong CSDL quốc gia về dân cư.

Nhiều vướng mắc trong quá trình triển khai

Việc triển khai đồng bộ chiến dịch trong bối cảnh hệ thống chính quyền địa phương vận hành theo mô hình 2 cấp, phạm vi xã, phường mở rộng có ý nghĩa quan trọng. Tuy vậy, không ít địa phương cho biết gặp một số khó khăn, hạn chế khách quan lẫn chủ quan trong quá trình xử lý dữ liệu đất đai.

Theo ông Nghiêm Thế Hùng, tại phường Diên Hồng, khối lượng dữ liệu đất đai cần làm sạch rất lớn trong khi thời gian triển khai, thực hiện đối khớp, xác thực thông tin gấp rút. Nhiều thửa đất, chủ sử dụng cần thu thập thông tin không phải là công dân trên địa bàn gây khó khăn cho việc phân loại và thu thập thông tin. Bên cạnh đó, nhiều chủ sử dụng đất hiện không cư trú tại địa bàn, khiến việc liên hệ, xác minh, thu thập giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân gặp khó.

Còn khó khăn tại xã Ayun lại xuất phát từ đặc thù dân cư khi phần lớn dữ liệu cần chuẩn hóa liên quan đến các hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều hộ không giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính hoặc chưa đến nhận giấy chứng nhận; một số hộ không biết thửa đất của mình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay chưa.

“Trong danh sách rà soát có một phần dữ liệu thuộc chủ sử dụng đã chết hoặc không còn cư trú tại địa phương, làm cho việc bổ sung thông tin làm giàu dữ liệu chưa thể thực hiện”, ông Trịnh Thanh Dũng cho biết thêm.

Ia Dom là xã biên giới với gần 35% dân số là người dân tộc thiểu số. Nhiều chủ sử dụng đất đã chết, chuyển nơi ở nhưng chưa cập nhật trên hệ thống, dẫn đến khó khăn trong đối soát giữa chứng minh nhân dân và căn cước công dân. Ông Trần Ngọc Phận-Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom-cho hay, dữ liệu đất đai của xã được lập qua nhiều thời kỳ, bằng nhiều phương pháp khác nhau (bản đồ giấy, bản đồ đo đạc với hệ quy chiếu khác nhau), dữ liệu số thiếu thông tin, chưa cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu… Một khó khăn phổ biến ở cấp xã là thiếu nhân lực chuyên môn sâu về lĩnh vực này.

Tại Ia Dom, cán bộ địa chính xã chỉ có 1 người, đồng thời phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác. Cùng với đó, biến động đất đai tại địa phương chưa được người dân đăng ký đầy đủ khi thực hiện chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng, hay thừa kế, tặng cho… khiến dữ liệu thực tế lệch với hồ sơ.

Hạ tầng công nghệ hạn chế; phần mềm địa chính đôi khi lỗi hoặc không đồng bộ với hệ thống quản lý đất đai, cũng gây khó khăn cho công tác làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai tại nhiều địa phương. Một bộ phận người dân chưa hiểu rõ quy định bắt buộc đăng ký biến động nên chậm phối hợp, thậm chí không hợp tác khi được xác minh.

Trước những khó khăn mang tính hệ thống, các địa phương kiến nghị tỉnh và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tăng cường phối hợp, hỗ trợ về nghiệp vụ, nhân lực và hướng dẫn kỹ thuật. Đồng thời, đề nghị được gia hạn thời gian hoàn thiện và nộp dữ liệu làm giàu nhằm bảo đảm chất lượng và độ chính xác…