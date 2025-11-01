Gia Lai tăng tốc chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai

(GLO)- Cùng với cả nước, các sở, ngành và địa phương tỉnh Gia Lai đang tích cực tăng tốc triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về đất đai theo tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống-thống nhất-dùng chung”.

Nhiều giải pháp được thực hiện đồng bộ ngay từ cơ sở, hướng tới mục tiêu hoàn thành, đồng bộ CSDL đất đai, đảm bảo tính chính xác, an toàn và bảo mật thông tin.

Phấn đấu hoàn thành trước thời hạn

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đến nay, UBND các xã, phường trong tỉnh đã đồng loạt ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL đất đai; thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ công tác để tổ chức thực hiện tại cơ sở.

Song song với đó, các địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến mục tiêu và ý nghĩa của Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch CSDL quốc gia về đất đai; cử cán bộ chuyên trách phối hợp với lực lượng Công an, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành rà soát, đối soát, đảm bảo dữ liệu được cập nhật.

Đại diện các khu phố và đoàn viên, thanh niên phường Quy Nhơn Nam đến tận nhà hỗ trợ người dân cập nhật dữ liệu đất đai. Ảnh: Thảo Khuy

Sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền cơ sở không chỉ thể hiện quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, mà còn góp phần tạo nền tảng quan trọng cho việc xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai thống nhất, minh bạch, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và quyền lợi chính đáng của người dân.

Tại phường Quy Nhơn Nam, công tác làm giàu, làm sạch dữ liệu được thực hiện quyết liệt và đạt kết quả tích cực. Bà Nguyễn Thị Bích Hoa-Chủ tịch UBND phường-cho biết: Toàn phường có khoảng 1.300 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phường đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ chiến dịch trước ngày 15-11, đồng thời tiếp tục tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của việc chuẩn hóa thông tin, góp phần hình thành CSDL đất đai đồng bộ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.

Không chỉ chính quyền, tổ dân phố và người dân cũng đồng lòng hưởng ứng. Ông Nguyễn Văn Toàn-Trưởng khu phố 18, phường Quy Nhơn Nam-chia sẻ: “Ngay khi có chỉ đạo, khu phố họp, phân công cụ thể, tổ công nghệ xuống tận nhà hỗ trợ người dân kê khai, bổ sung thông tin.”

Còn ông Đoàn Hậu (tổ 29, phường Quy Nhơn Nam) cho biết: “Khi dữ liệu đất đai được cập nhật đầy đủ, người dân làm thủ tục hành chính sẽ thuận tiện hơn, không phải mang theo nhiều giấy tờ. Trong quá trình cập nhật, chúng tôi cũng được hỗ trợ nhiệt tình, cụ thể.”

Tương tự, phường Hoài Nhơn Bắc cũng là một trong những địa phương triển khai sớm và quyết liệt công tác này. Trong 3 ngày (26 đến 28-10), UBND phường đã tổ chức ra quân đợt 1 Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch CSDL đất đai tại các khu phố.

Sau khi phát động, đông đảo cán bộ và nhân dân đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cước công dân đến kê khai, rà soát, bổ sung thông tin.

Theo kế hoạch, chiến dịch chia thành 5 đợt, thực hiện tại các khu phố thuộc Hoài Sơn, Hoài Châu Bắc và Tam Quan Bắc (cũ), phấn đấu hoàn thành vào ngày 8-11.

Phường Hoài Nhơn Bắc hỗ trợ người dân cập nhật dữ liệu đất đai tại khu phố La Vuông. Ảnh: ĐVCC

Cùng với các địa phương trong tỉnh, phường Hoài Nhơn Đông cũng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch. Theo ông Phan Văn Quang-Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường, đến nay, phường đã thu thập thông tin hơn 1.070 thửa đất, với hơn 1.040 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời hoàn thiện, làm sạch CSDL gửi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để cập nhật vào hệ thống.

“Trong quá trình triển khai, phường đã tăng cường tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc chuẩn hóa thông tin đất đai. Nhờ vậy, người dân đồng thuận, tích cực phối hợp trong việc cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan”-ông Quang chia sẻ.

Hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý đất đai

Trong bối cảnh vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc triển khai Chiến dịch làm giàu, làm sạch CSDL đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là khi các xã, phường có sự thay đổi, mở rộng về địa giới hành chính và quy mô dân số.

Đây không chỉ là bước đi cần thiết trong tiến trình xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đến ngày 29-10, Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch CSDL đất đai tại tỉnh Gia Lai ghi nhận nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh đã hoàn thành công tác rà soát, đối khớp và xác thực thông tin đối với hơn 2,06 triệu thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong đó, 1,62 triệu thửa đất (chiếm 79%) đã được xác thực, thống nhất thông tin với CSDL quốc gia về dân cư; hơn 1,73 triệu thửa đất được bổ sung mã định danh và 1,23 triệu thửa đất đã được tổ chức lại theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhờ được tuyên truyền vận động, nhiều người dân tích cực tham gia cập nhật dữ liệu đất đai. Ảnh: Thảo Khuy

Theo ông Đặng Hữu Bình-Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, tùy từng trường hợp cụ thể, các địa phương phối hợp với trưởng thôn tiến hành rà soát, xác minh, khắc phục tình trạng sai lệch dữ liệu hoặc nhầm lẫn thông tin căn cước công dân, bảo đảm đối soát chính xác với CSDL dân cư.

Dự kiến, trong khoảng 10 ngày tới, việc đối soát ở cấp xã sẽ hoàn thành. Hiện một số xã đã bàn giao dữ liệu, các địa phương còn lại đang tiếp tục thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với VNPT Gia Lai, Công ty CP Tin học và Bản đồ Việt Nam tổ chức rà soát, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu với CSDL đất đai quốc gia. Đến nay, 27.783 thửa đất đã được đồng bộ vào hệ thống trung ương.

Công tác thu thập, quét và cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, căn cước công dân cũng được triển khai đồng bộ tại cấp xã, với hơn 7.100 hồ sơ đã được tiếp nhận và bàn giao.

Những kết quả bước đầu này thể hiện sự quyết tâm, vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai trong việc hiện đại hóa công tác quản lý đất đai, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.