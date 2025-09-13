(GLO)- Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây. Việc thanh tra được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, nhằm làm rõ các nội dung báo chí phản ánh.

Theo quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra gồm 8 thành viên, do ông Võ Văn Hiệu-Quyền Trưởng phòng Giải quyết khiếu nại tố cáo 2 làm Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

Trước đó, báo chí phản ánh thông tin về dấu hiệu sai phạm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây. Cụ thể, nội dung đáng chú ý là các vấn đề liên quan quá trình sử dụng, sang tên đổi chủ khu đất 2.500 m², có nguồn gốc do Nhà nước quản lý. Khu đất này nằm tại khu phố Thanh Long, có giá thị trường ước tính hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh đó là tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Khu vực có khu đất 2.500 m2 bị phản ánh sai phạm. Ảnh: Đức Minh

Liên quan vấn đề này, ngày 19-8, UBND tỉnh có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng và UBND phường Quy Nhơn Tây khẩn trương tổ chức kiểm tra, rà soát, xác minh các nội dung báo chí phản ánh; làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có vi phạm).

Sáng 13-9, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Tây cho biết sẽ tích cực phối hợp với Đoàn thanh tra và các cơ quan chức năng nhằm làm rõ các vấn đề nói trên.