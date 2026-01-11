Trao quà "Xuân yêu thương" cho hộ nghèo, khó khăn ở 2 xã Hoài Ân và An Lão

(GLO)- Ngày 11-1, Công ty TNHH Thực phẩm NFC (tỉnh Đồng Nai) phối hợp cùng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao Đậu hũ 3 Phù Cát và Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Hoài An tổ chức chương trình “Xuân yêu thương" 2026 cho hộ nghèo, khó khăn ở 2 xã Ân Hảo và An Lão (tỉnh Gia Lai).

Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 300 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 550 ngàn đồng (bao gồm 200 ngàn đồng tiền mặt và phần quà trị giá 350 ngàn đồng) cho 300 hộ nghèo, khó khăn và các hộ bị thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua ở 2 xã Ân Hảo và An Lão (150 suất quà/xã).

Các nhà tài trợ trao quà "Xuân yêu thương" cho các hộ nghèo, khó khăn ở xã Ân Hảo. Ảnh: Kim Hường

Tổng trị giá các suất quà Tết là 165 triệu đồng, do Công ty TNHH Thực phẩm NFC (tỉnh Đồng Nai) tài trợ, thông qua lời kêu gọi của Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát.

Được biết, Ân Hảo và An Lão là 2 xã có tỷ lệ hộ nghèo, khó khăn còn cao. Trong đợt bão lũ lịch sử vừa qua, trên địa bàn 2 xã cũng chịu nhiều thiệt hại.

Do đó, những phần quà của đoàn đã góp phần động viên, hỗ trợ những hộ nghèo, khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở 2 xã có điều kiện đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 ấm áp, đầy đủ hơn.