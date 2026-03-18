Tặng kệ sách di động và quà cho học sinh xã Al Bá

MAI LÂM
(GLO)- Ngày 17-3, Ban Tổ chức dự án “The Knowledge Express - Mỗi trang sách, một ước mơ” đã trao tặng 2 kệ sách di động với hơn 500 đầu sách thiếu nhi cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Lợi (xã Al Bá, tỉnh Gia Lai).

Tặng kệ sách di động và quà cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Lợi. Ảnh: ĐVCC

Ban Tổ chức dự án cũng trao tặng 40 suất quà nhằm khích lệ tinh thần học tập cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương; mỗi suất gồm một chiếc cặp học sinh và 300.000 đồng tiền mặt. Bên cạnh đó, 470 suất quà (bánh, kẹo, sữa) cũng được gửi tặng các học sinh của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Lợi.

Cùng với đó là nhiều trò chơi ở phần giao lưu, tạo không khí vui nhộn và hào hứng cho các học sinh.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “The Knowledge Express - Mỗi trang sách, một ước mơ” do em Nguyễn Bảo Nghi Anh (SN 2009; đang theo học tại Học viện Phillips Andover, Hoa Kỳ) khởi xướng và thực hiện.

Em Nguyễn Thế Anh tặng xe đạp cho các học sinh khó khăn ở xã Al Bá. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, em Nguyễn Thế Anh (SN 2012; đang theo học tại Trường Quốc tế Anh ở TP. Hồ Chí Minh, người thực hiện chương trình “Tiếp bước em tới trường”) tặng 10 chiếc xe đạp dành cho các học sinh.

Trước đó, cuối năm 2025, hoạt động tương tự cũng đã được tổ chức tại Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân cùng 3 điểm trường: làng Ia Choan Luh, làng U Diếp và làng Chư Ruồi Sul (thuộc xã Al Bá).

Chị em Nghi Anh, Thế Anh (quê ở tỉnh Gia Lai) cho biết sẽ tiếp tục thực hiện 2 chương trình ý nghĩa này ở nhiều trường tiểu học vùng sâu, vùng xa trên quê hương mình.

