Trao hơn 144 triệu đồng cho bệnh nhân bị bỏng ở phường Quy Nhơn Bắc

(GLO)- Chiều 17-4, nhóm Thiện Tâm Linh Đa cùng với Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát đã trao số tiền hỗ trợ hơn 144 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1985, trú tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) bị bỏng xăng nặng.

Nhóm Thiện Tâm Linh Đa cùng với Chi hội Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát trao tiền hỗ trợ cho đại diện gia đình chị Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Kim Hường

Trước đó, chiều 13-3-2026, trong quá trình đốt rác sau vườn, chị Thanh không may làm đổ can xăng và bị bỏng toàn thân. Sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh, do vết thương nặng nên 2 chi dưới của bệnh nhân đã bị hoại tử, được chuyển tuyến ra Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (TP. Hà Nội) để điều trị.

Việc trị bỏng cần rất nhiều chi phí, trong khi hoàn cảnh gia đình chị Thanh thuộc diện khó khăn. Vì vậy, sự hỗ trợ kịp thời của nhóm Thiện Tâm Linh Đa cùng với Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát giúp cho chị Thanh có thêm chi phí điều trị bệnh kịp thời.