Trao hơn 144 triệu đồng cho bệnh nhân bị bỏng ở phường Quy Nhơn Bắc

(GLO)- Chiều 17-4, nhóm Thiện Tâm Linh Đa cùng với Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát đã trao số tiền hỗ trợ hơn 144 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1985, trú tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) bị bỏng xăng nặng.

Nhóm Thiện Tâm Linh Đa cùng với Chi hội Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát trao tiền hỗ trợ cho đại diện gia đình chị Nguyễn Thị Thanh. Ảnh: Kim Hường

Trước đó, chiều 13-3-2026, trong quá trình đốt rác sau vườn, chị Thanh không may làm đổ can xăng và bị bỏng toàn thân. Sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh, do vết thương nặng nên 2 chi dưới của bệnh nhân đã bị hoại tử, được chuyển tuyến ra Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (TP. Hà Nội) để điều trị.

Việc trị bỏng cần rất nhiều chi phí, trong khi hoàn cảnh gia đình chị Thanh thuộc diện khó khăn. Vì vậy, sự hỗ trợ kịp thời của nhóm Thiện Tâm Linh Đa cùng với Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát giúp cho chị Thanh có thêm chi phí điều trị bệnh kịp thời.

Những người trẻ giàu lòng nhân ái

(GLO)- Câu lạc bộ thiện nguyện Lửa hồng Tây Nguyên (trực thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia) quy tụ 32 người trẻ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ gặp nhau ở điểm chung: giàu lòng nhân ái, có tinh thần thiện nguyện và mong muốn chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà.

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

App thiện nguyện: Minh bạch để tạo niềm tin

(GLO)- Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người muốn đóng góp băn khoăn vẫn là tính minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực.

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

(GLO)- Sáng 4-3, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát, CLB Thiện nguyện Quy Nhơn và Công ty An Phú Thịnh trao tặng 30 suất quà trị giá 24 triệu đồng cho 30 hội viên phụ nữ mù có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực phía Đông tỉnh.

