Nhóm Thiện nguyện Chư Prông hỗ trợ hơn 50 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo

(GLO)- Chiều 14-4, ông Nguyễn Đắc Kiên Bình - Trưởng nhóm Thiện nguyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã trao 50.665.000 đồng cho người thân em Nguyễn Tuyết Nhung (17 tuổi, ở làng Ring, xã Ia Mơ) nhằm hỗ trợ chi phí điều trị bệnh.

Số tiền trên do nhóm Thiện nguyện Chư Prông kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Ông Nguyễn Đắc Kiên Bình (bên phải) trao số tiền 50.665.000 đồng cho người thân em Nguyễn Tuyết Nhung. Ảnh: Kiên Bình

Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên bố mẹ em Nhung đến lập nghiệp ở làng Ring, xã Ia Mơ. Em Nhung là con thứ trong gia đình có đông anh chị em.

Vừa qua, em Nhung bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. Em đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Gia đình đông con, hoàn cảnh khó khăn nên không đủ chi phí điều trị cho em Nhung.

Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình, nhóm Thiện nguyện Chư Prông đã vận động các cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí hỗ trợ em Nhung điều trị bệnh.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cần xử lý dứt điểm công trình chắn ngang đường nội bộ chợ Mộc Bài

(GLO)- Nhiều năm qua, trên tuyến đường nội bộ chợ Mộc Bài (thôn Thanh Tú, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai) có 3 công trình chắn ngang, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc buôn bán của người dân. Mặc dù người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Tăng cường an toàn khi tắm biển cho du khách

(GLO)- Sau những sự cố đuối nước gần đây, du khách và người dân được cảnh báo về các nguy cơ khi tắm biển. Lực lượng cứu hộ và đơn vị quản lý bãi biển đã bố trí trực, cắm biển cảnh báo và tăng cường tuyên truyền, giúp mọi người tắm biển an toàn.

Rầy gây hại nặng trên lúa vụ Đông Xuân

(GLO)- Hiện nay, trên cánh đồng lúa vụ Đông Xuân 2025-2026 tại phường Hoài Nhơn Đông, tình trạng rầy nâu và rầy lưng trắng đang phát sinh, gây hại trên diện rộng. Nhiều diện tích lúa bị nhiễm nặng đã xuất hiện hiện tượng cháy rầy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng và năng suất cây trồng.

Cần xử lý các cơ sở chăn nuôi gây ô nhiễm

(GLO)- Tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi tại thôn Kinh Tế (xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai) đang khiến nhiều hộ dân bức xúc. Mùi hôi kéo dài, nước thải chưa được xử lý triệt để không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe người dân.

Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm cho bệnh nhân và người nhà.

(GLO)- Ngày 2-4, Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku phối hợp cùng chùa Vạn Phật (phường Pleiku) tổ chức nấu, tặng 800 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

