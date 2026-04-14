Nhóm Thiện nguyện Chư Prông hỗ trợ hơn 50 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo

(GLO)- Chiều 14-4, ông Nguyễn Đắc Kiên Bình - Trưởng nhóm Thiện nguyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã trao 50.665.000 đồng cho người thân em Nguyễn Tuyết Nhung (17 tuổi, ở làng Ring, xã Ia Mơ) nhằm hỗ trợ chi phí điều trị bệnh.

Số tiền trên do nhóm Thiện nguyện Chư Prông kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Ông Nguyễn Đắc Kiên Bình (bên phải) trao số tiền 50.665.000 đồng cho người thân em Nguyễn Tuyết Nhung. Ảnh: Kiên Bình

Do hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên bố mẹ em Nhung đến lập nghiệp ở làng Ring, xã Ia Mơ. Em Nhung là con thứ trong gia đình có đông anh chị em.

Vừa qua, em Nhung bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não. Em đang điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Gia đình đông con, hoàn cảnh khó khăn nên không đủ chi phí điều trị cho em Nhung.

Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình, nhóm Thiện nguyện Chư Prông đã vận động các cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí hỗ trợ em Nhung điều trị bệnh.