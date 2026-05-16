Nhơn Châu ra mắt mô hình thu gom rác thải nhựa từ lồng, bè nuôi trồng thủy sản

(GLO)- Sáng 15-5, Hội Nông dân xã Nhơn Châu tổ chức ra mắt mô hình “Thu gom rác thải nhựa từ lồng, bè nuôi trồng thủy sản vào bờ” năm 2026 với sự tham gia của 30 hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã đảo.

Theo ông Nguyễn Trọng Danh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhơn Châu, mô hình được triển khai nhằm nâng cao ý thức của hội viên, ngư dân trong việc hạn chế xả rác thải nhựa xuống biển; từng bước hình thành thói quen phân loại, thu gom và xử lý rác thải phát sinh từ hoạt động nuôi trồng thủy sản. Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường biển, giữ gìn cảnh quan xanh-sạch-đẹp trên địa bàn xã đảo.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt phát biểu, đánh giá cao nỗ lực của Hội Nông dân xã. Ảnh: ĐVCC

Ông Danh đề nghị các hộ nuôi trồng thủy sản tích cực tham gia các hoạt động của mô hình, thực hiện thu gom toàn bộ rác thải nhựa trên lồng, bè đưa vào bờ xử lý đúng quy định.

“Đây không chỉ là hoạt động bảo vệ môi trường biển mà còn góp phần giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Nhơn Châu”, ông Danh nhấn mạnh.

Mỗi hộ nuôi trồng thủy sản nhận 1 túi lưới đựng rác. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, xã Nhơn Châu đã thành lập Tổ quản lý thực hiện mô hình gồm 7 thành viên do ông Phan Minh Lanh-Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã làm Tổ trưởng. Tổ có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường; kết nối giữa chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và các hộ nuôi trồng thủy sản để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai mô hình.

Hiện nay, xã Nhơn Châu có 60 lồng và 35 bè nuôi trồng thủy sản hoạt động trên địa bàn.