Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Nhơn Châu ra mắt mô hình thu gom rác thải nhựa từ lồng, bè nuôi trồng thủy sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC TÚ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 15-5, Hội Nông dân xã Nhơn Châu tổ chức ra mắt mô hình “Thu gom rác thải nhựa từ lồng, bè nuôi trồng thủy sản vào bờ” năm 2026 với sự tham gia của 30 hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã đảo.

Theo ông Nguyễn Trọng Danh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhơn Châu, mô hình được triển khai nhằm nâng cao ý thức của hội viên, ngư dân trong việc hạn chế xả rác thải nhựa xuống biển; từng bước hình thành thói quen phân loại, thu gom và xử lý rác thải phát sinh từ hoạt động nuôi trồng thủy sản. Qua đó, góp phần bảo vệ môi trường biển, giữ gìn cảnh quan xanh-sạch-đẹp trên địa bàn xã đảo.

nc.jpg
Các đại biểu tham dự lễ ra mắt phát biểu, đánh giá cao nỗ lực của Hội Nông dân xã. Ảnh: ĐVCC

Ông Danh đề nghị các hộ nuôi trồng thủy sản tích cực tham gia các hoạt động của mô hình, thực hiện thu gom toàn bộ rác thải nhựa trên lồng, bè đưa vào bờ xử lý đúng quy định.

“Đây không chỉ là hoạt động bảo vệ môi trường biển mà còn góp phần giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Nhơn Châu”, ông Danh nhấn mạnh.

nc2.jpg
Mỗi hộ nuôi trồng thủy sản nhận 1 túi lưới đựng rác. Ảnh: ĐVCC

Trước đó, xã Nhơn Châu đã thành lập Tổ quản lý thực hiện mô hình gồm 7 thành viên do ông Phan Minh Lanh-Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã làm Tổ trưởng. Tổ có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường; kết nối giữa chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và các hộ nuôi trồng thủy sản để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai mô hình.

Hiện nay, xã Nhơn Châu có 60 lồng và 35 bè nuôi trồng thủy sản hoạt động trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát giao thông dẫn đường đưa thai phụ bị vỡ ối cấp cứu kịp thời.

Gia Lai: CSGT dẫn đường đưa thai phụ bị vỡ ối đi cấp cứu kịp thời

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trên mạng xã hội đang lan tỏa đoạn video lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Gia Lai dùng ô tô chuyên dụng dẫn đường cho xe chở thai phụ bị vỡ ối trên quốc lộ 14 đi cấp cứu kịp thời. Nhiều người bày tỏ cảm kích trước sự nhanh trí, trách nhiệm của CSGT đã giúp mẹ và bé an toàn.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

Thời sự - Bình luận

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trưa 4-5, ông Lê Văn Toàn - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) xác nhận, con cá lớn trông giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội vào chiều 3-5 hiện đã chết. Chính quyền thôn đang xin ý kiến cấp xã để tìm phương án chôn cất sinh vật này.

null