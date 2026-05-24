(GLO)- Ngày 23-5, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 14 - Gia Lai cho biết đã có kiến nghị yêu cầu Chủ tịch UBND xã Kbang và Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ka Nák khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại thác Hang Dơi.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân, VKSND khu vực 14 - Gia Lai đã phát hiện tình trạng xả rác thải sinh hoạt kéo dài tại khu vực thác Hang Dơi, thuộc suối Đăk Lơ Pe (xã Kbang) - một địa điểm du lịch nổi tiếng của địa phương.

VKSND khu vực 14 - Gia Lai đã kiến nghị xử lý tình trạng rác thải ở thác Hang Dơi. Ảnh: ĐVCC

Qua kiểm tra, VKSND khu vực 14 - Gia Lai ghi nhận tình trạng rác thải sinh hoạt bị vứt bỏ bừa bãi trên diện rộng, gồm nhiều loại bao bì ni lông, chai nhựa, hộp xốp, lon nước, thức ăn dư thừa và vật dụng sinh hoạt sau dã ngoại.

Cùng với đó, nhiều đống rác đã bị đốt tự phát, còn tồn tại điểm cháy âm ỉ sát khu vực rừng đầu nguồn, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Một phần rác thải bị xả trực tiếp xuống suối, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước mặt phục vụ sinh hoạt của người dân địa phương.

Theo kết quả xác minh, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc một bộ phận người dân và khách tham quan đến thác Hang Dơi vui chơi, ăn uống nhưng không thu gom rác sau khi sử dụng.

Ngoài ra, công tác quản lý, kiểm tra, thu gom chất thải và tuyên truyền bảo vệ môi trường tại khu vực này chưa được thực hiện thường xuyên, đồng bộ.

Tình trạng vứt bỏ rác thải gây ảnh hưởng đến điểm tham quan du lịch thác Hang Dơi. Ảnh: ĐVCC

Do đó, VKSND khu vực 14 - Gia Lai đã kiến nghị yêu cầu Chủ tịch UBND xã Kbang và Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ka Nák khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây.

Nội dung kiến nghị tập trung vào các giải pháp trọng tâm như: tổ chức thu gom, xử lý toàn bộ lượng rác tồn đọng; xử lý triệt để các điểm cháy âm ỉ nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy rừng; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi xả rác, đốt lửa trái phép; lắp đặt thùng chứa rác, biển cảnh báo và đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước đối với người dân và khách tham quan.

Được biết, đây là hoạt động nhằm thực hiện chức năng kiểm sát việc bảo vệ lợi ích công theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.