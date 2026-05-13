Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Tặng 100 triệu đồng cho các bệnh nhân nghèo, khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 12-5, Tổ công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) đã trao 100 triệu đồng của một nhà hảo tâm gửi tặng 185 bệnh nhân nghèo, khó khăn đang nằm điều trị tại bệnh viện.

z7818072800125-8e14254d4277f4b79e3aecd48a9c1669.jpg
Nhà hảo tâm tặng quà bệnh nhân nghèo, khó khăn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, nhà hảo tâm gửi tặng 1.000.000 đồng/người bệnh cho 15 người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 500.000 đồng/người bệnh cho 170 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nặng, người dân tộc thiểu số đang điều trị tại các khoa trong bệnh viện.

Tổng số tiền nhà hảo tâm trao gửi đến bệnh nhân là 100 triệu đồng.

Được biết, thời gian qua, Tổ công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) đã làm tốt vai trò cầu nối nhân ái, qua đó góp phần hỗ trợ bệnh nhân nghèo, khó khăn giúp họ có thêm điều kiện điều trị bệnh và tinh thần lạc quan trên hành trình tìm lại sức khỏe.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Trưa 4-5, ông Lê Văn Toàn - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) xác nhận, con cá lớn trông giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội vào chiều 3-5 hiện đã chết. Chính quyền thôn đang xin ý kiến cấp xã để tìm phương án chôn cất sinh vật này.

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt tiền đến 30 triệu đồng

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt 30 triệu đồng

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Từ ngày 25-5, Nghị định số 133/2026/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà, thuê phòng trọ cao hơn quy định.

null