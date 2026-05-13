Tặng 100 triệu đồng cho các bệnh nhân nghèo, khó khăn tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

(GLO)- Ngày 12-5, Tổ công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) đã trao 100 triệu đồng của một nhà hảo tâm gửi tặng 185 bệnh nhân nghèo, khó khăn đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Nhà hảo tâm tặng quà bệnh nhân nghèo, khó khăn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Theo đó, nhà hảo tâm gửi tặng 1.000.000 đồng/người bệnh cho 15 người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 500.000 đồng/người bệnh cho 170 người bệnh có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nặng, người dân tộc thiểu số đang điều trị tại các khoa trong bệnh viện.

Tổng số tiền nhà hảo tâm trao gửi đến bệnh nhân là 100 triệu đồng.

Được biết, thời gian qua, Tổ công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) đã làm tốt vai trò cầu nối nhân ái, qua đó góp phần hỗ trợ bệnh nhân nghèo, khó khăn giúp họ có thêm điều kiện điều trị bệnh và tinh thần lạc quan trên hành trình tìm lại sức khỏe.