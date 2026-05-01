Hàng trăm phần quà, suất cơm miễn phí đến với bệnh nhân nghèo Gia Lai

Theo đó, Câu lạc bộ Thiện Nguyện Nhân Tâm đã trao 47 suất quà (mỗi suất 200.000 đồng tiền mặt); một nhà hảo tâm cũng đã gửi tặng 150 suất quà (mỗi suất 200.000 đồng tiền mặt) đến các bệnh nhân nghèo, khó khăn, bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.
Trong trưa và chiều 30-4, tại Bếp ăn tình thương (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai), các nhà hảo tâm cũng đã tổ chức nấu và trao 500 suất ăn miễn phí đến tận tay bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại đơn vị.
Được biết, đây là một trong các hoạt động thiết thực kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và góp phần sẻ chia, hỗ trợ các bệnh nhân nghèo, khó khăn có thêm điều kiện vượt qua bệnh tật.