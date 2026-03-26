Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tặng quà, phát cơm miễn phí cho bệnh nhân nghèo

(GLO)- Chiều 25-3, Tổ Công tác xã hội (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) phối hợp với nhà hảo tâm tổ chức tặng quà và nấu cơm cho bệnh nhân nghèo, khó khăn tại bệnh viện.

Theo đó, Tổ Công tác xã hội đã trao 20 suất quà (mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt) đến 20 bệnh nhân nghèo, đặc biệt khó khăn đang nằm điều trị tại các khoa trong bệnh viện.

Tổng trị giá quà là 10 triệu đồng, trong đó, nhà hảo tâm hỗ trợ 5 triệu đồng, trích quỹ Công tác xã hội 5 triệu đồng.

Đại diện Tổ Công tác xã hội trao quà đến bệnh nhân nghèo. Ảnh: Như Nguyện

Ngoài ra, cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện và nhà hảo tâm tổ chức nấu và phát 800 suất cơm miễn phí (mỗi suất 20.000 đồng) đến bệnh nhân khó khăn và thân nhân người bệnh.

Chương trình là một trong các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam (25-3). Qua chương trình góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, nhân viên trong bệnh viện về giá trị của hoạt động Công tác xã hội trong ngành y tế. Đồng thời tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề Công tác xã hội; ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong ngành y tế.