Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

Đông đảo bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Ayun Pa được cắt tóc miễn phí. Ảnh: Vũ Chi

Tại chương trình, hơn 50 bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Ayun Pa đã được cắt tóc miễn phí; được nhận quà gồm bánh kẹo, sữa, nước yến từ Ban tổ chức. Đặc biệt, các bệnh nhi được tham gia hoạt động vẽ tranh, tô màu dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị đoàn viên, thanh niên, tạo không khí vui vẻ, hào hứng.

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Lần đầu tiên được tham gia một chương trình ý nghĩa ngay tại nơi điều trị, nhiều bệnh nhân và người nhà không giấu được xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban tổ chức, các nhà hảo tâm đã mang đến niềm vui giản dị nhưng ấm áp.

Dược sĩ Nguyễn Vũ Kiều Nhi - Tổ trưởng Tổ công tác xã hội Trung tâm Y tế Ayun Pa - cho biết: Bên cạnh các hoạt động thường xuyên như tặng quà, phát cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo, chương trình “Ngày hội yêu thương” được tổ chức nhằm tạo thêm điểm tựa tinh thần, giúp người bệnh có thêm niềm vui, giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi trong quá trình điều trị cũng như có thêm động lực chiến thắng bệnh tật; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân tại Trung tâm.

Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày công tác xã hội Việt Nam 25-3 và kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3.

Đánh giá bài viết

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

Xã hội

(GLO)- Tận dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hỗ trợ mỗi hộ nghèo, cận nghèo 2 con bò giống. Cách làm này không chỉ giúp người dân có sinh kế trước mắt mà còn tạo điều kiện để thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững.

Đời sống

(GLO)- Sáng 20-3, tại phường Bình Định, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Xã hội

(GLO)- Năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sinh con tại nhà xuống dưới 4% nhằm giảm dần và tiến tới loại bỏ tình trạng sinh con tại nhà, sinh tại nhà không được cán bộ y tế hỗ trợ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (tập trung khu vực phía Tây tỉnh).

Từ thiện

(GLO)- Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người muốn đóng góp băn khoăn vẫn là tính minh bạch trong quản lý và sử dụng nguồn lực.

Đời sống

(GLO)- Chiều muộn, ông Lê Văn Yên (tổ 1, ở xã Ia Ly) vẫn cặm cụi sắp xếp lại đống vật liệu để ngày mai thợ đến khởi công xây dựng nhà. Ngôi nhà cũ của gia đình ông nằm tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Phạm Văn Đồng (tổ 1) đã bị sụt xuống hố sâu gần 20 m.

Đời sống

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

Đời sống

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Đời sống

(GLO)- Ngày 12-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ, đỡ đầu con cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn” giai đoạn 2025-2030. Đây là công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sôi nổi phong trào phụ nữ hướng về ngày hội bầu cử

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

