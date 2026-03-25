Ngày hội yêu thương tại Trung tâm Y tế Ayun Pa

(GLO)- Chiều 24-3, Tổ công tác xã hội, Chi đoàn Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Chi đoàn Cụm thi đua số 3, Cụm thi đua số 4 tổ chức chương trình Ngày hội yêu thương, cắt tóc miễn phí, vui chơi cùng bệnh nhi.

Đông đảo bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Ayun Pa được cắt tóc miễn phí. Ảnh: Vũ Chi

Tại chương trình, hơn 50 bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Ayun Pa đã được cắt tóc miễn phí; được nhận quà gồm bánh kẹo, sữa, nước yến từ Ban tổ chức. Đặc biệt, các bệnh nhi được tham gia hoạt động vẽ tranh, tô màu dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của các anh chị đoàn viên, thanh niên, tạo không khí vui vẻ, hào hứng.

Các bệnh nhân nhí hào hứng tham gia vẽ tranh, tô màu. Ảnh: Vũ Chi

Lần đầu tiên được tham gia một chương trình ý nghĩa ngay tại nơi điều trị, nhiều bệnh nhân và người nhà không giấu được xúc động, gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban tổ chức, các nhà hảo tâm đã mang đến niềm vui giản dị nhưng ấm áp.

Dược sĩ Nguyễn Vũ Kiều Nhi - Tổ trưởng Tổ công tác xã hội Trung tâm Y tế Ayun Pa - cho biết: Bên cạnh các hoạt động thường xuyên như tặng quà, phát cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân nghèo, chương trình “Ngày hội yêu thương” được tổ chức nhằm tạo thêm điểm tựa tinh thần, giúp người bệnh có thêm niềm vui, giảm bớt căng thẳng, mệt mỏi trong quá trình điều trị cũng như có thêm động lực chiến thắng bệnh tật; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân tại Trung tâm.

Chương trình là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày công tác xã hội Việt Nam 25-3 và kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3.