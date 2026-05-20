(GLO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), ngày 19-5, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tủ sách 19/5” nhằm lan tỏa văn hóa đọc trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân trên địa bàn.

Công an xã Hra ra mắt mô hình “Tủ sách 19/5” nhằm lan tỏa văn hóa đọc. Ảnh: ĐVCC

“Tủ sách 19/5” hiện có hơn 200 đầu sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỹ năng sống, thiếu nhi, kiến thức pháp luật cùng nhiều tài liệu hữu ích phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và giải trí lành mạnh.

Tủ sách được đặt tại trụ sở Công an xã Hra. Mô hình được triển khai với mong muốn tạo không gian đọc sách gần gũi, ý nghĩa; góp phần khơi dậy tinh thần tự học, nâng cao kiến thức pháp luật, đặc biệt là xây dựng thói quen đọc sách cho thanh thiếu nhi trên địa bàn; bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, chiến sĩ.