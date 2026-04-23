Đọc sách - “liệu pháp” tinh thần cho phụ nữ và trẻ em

● Trong nhịp sống hiện nay, theo chị, điều gì khiến nhiều phụ nữ và gia đình dần xa thói quen đọc sách?
Theo tôi, nguyên nhân lớn nhất là sự lệ thuộc vào điện thoại và các thiết bị số. Nhiều khi, chỉ cần rời điện thoại 15-20 phút cũng đã là một “thử thách” với không ít người. Khi thời gian bị cuốn vào mạng xã hội và các nội dung ngắn, chúng ta gần như không còn khoảng lặng cho những hoạt động cần sự tập trung như đọc sách.
Vì vậy, để quay lại với việc đọc, mỗi người có thể bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong thói quen hằng ngày, như dành ra một khoảng thời gian cố định, tạm rời thiết bị điện tử để đọc vài trang sách. Dần dần, việc đọc sẽ trở thành một phần tự nhiên trong nhịp sống.
● Theo chị, việc đọc sách mang lại những thay đổi như thế nào trong cách phụ nữ hiểu mình và chăm lo cho gia đình?
Đọc sách giúp mỗi người mở rộng góc nhìn và tiếp nhận nhiều bài học, trải nghiệm sống từ các tác giả. Cá nhân tôi từng đọc khá nhiều tác phẩm của các tác giả nữ, qua đó hiểu hơn về tâm lý, tình cảm cũng như cách ứng xử của nhân vật. Từ những câu chuyện ấy, mình có thể soi chiếu lại chính mình để nhận ra và hoàn thiện bản thân.
Với văn học trong nước, tôi ấn tượng với các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư, bởi cách viết chân thực, giàu cảm xúc về đời sống và tâm tư của người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Nam Bộ.
Trong cuộc sống hiện đại, phụ nữ thường đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc như làm vợ, làm mẹ và tham gia công việc xã hội. Việc đọc sách giúp tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm sống, từ kỹ năng nuôi dạy con đến cách ứng xử trong gia đình. Nhờ đó, phụ nữ có thể chủ động hơn trong việc chăm lo tổ ấm, đồng thời vẫn giữ được sự cân bằng và sự thấu hiểu với chính mình.
● Nhiều cha mẹ muốn cùng con hình thành thói quen đọc sách, nhưng đôi khi chưa biết bắt đầu từ đâu. Theo chị, điều gì là quan trọng nhất?
Theo tôi, điều quan trọng nhất là bắt đầu từ sự gần gũi rất tự nhiên giữa cha mẹ và con cái. Khi con còn nhỏ, cha mẹ nên dành thời gian ở bên con mỗi ngày, cùng đọc sách, kể chuyện, trò chuyện trước giờ ngủ. Những hành động giản dị như một cái ôm, một câu chuyện hay hay việc cùng nhau lật từng trang sách sẽ giúp nuôi dưỡng tình cảm và tạo nên sự gắn kết lâu dài.
Bên cạnh đó, trẻ em hôm nay có nhiều khác biệt so với trước đây, nên cha mẹ cũng cần chủ động đọc thêm để hiểu con, hiểu cách con suy nghĩ và cảm nhận thế giới. Khi hiểu con, việc đồng hành sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Ngược lại, nếu để khoảng cách kéo dài rồi mới tìm cách kết nối lại thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
● Để việc đọc sách trở thành thói quen lâu dài trong gia đình, theo chị, người lớn nên bắt đầu từ đâu?
Theo tôi, điều quan trọng nhất là người lớn, đặc biệt là phụ nữ, cần làm gương trong việc đọc sách. Khi cha mẹ có thói quen đọc, con cái sẽ dễ dàng tiếp nhận và làm theo một cách tự nhiên.
Có thể bắt đầu từ những việc rất giản dị như dành một khoảng thời gian cố định trong tuần để cả nhà cùng đọc sách, cùng con đi mua sách, đến thư viện hoặc chia sẻ với nhau về những cuốn sách đã đọc. Chính những khoảnh khắc nhỏ như vậy sẽ dần hình thành thói quen và tạo sự gắn kết giữa các thành viên.
Thực tế hiện nay, không ít gia đình vẫn ở cạnh nhau nhưng mỗi người lại gắn với một thiết bị riêng, thiếu sự tương tác. Vì vậy, việc tạo ra một không gian đọc chung, nơi mọi người có thể cùng nhau trò chuyện, chia sẻ, sẽ góp phần nuôi dưỡng thói quen đọc sách một cách bền vững.
● Nếu gửi một thông điệp ngắn gọn đến phụ nữ về việc đọc sách, chị muốn chia sẻ điều gì?
Đừng đợi đến khi có thật nhiều thời gian mới bắt đầu đọc sách. Chỉ cần mỗi ngày một chút thôi, một vài trang sách cũng đủ để mình chậm lại, lắng nghe bản thân và nuôi dưỡng tâm hồn. Khi việc đọc trở thành một niềm vui nhỏ trong ngày, bạn sẽ thấy mình nhẹ nhàng hơn, và những điều tích cực ấy cũng sẽ lan tỏa tự nhiên đến những người xung quanh.
Xin cảm ơn chị!
ThS Nguyễn Thị Thùy Trang - Giảng viên Tâm lý giáo dục (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Quy Nhơn) đã đồng hành cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong nhiều chương trình truyền thông, tư vấn, hỗ trợ phát triển phụ nữ.
Chiều 20-4, chị đã có buổi chia sẻ về việc đọc sách tại Hội thi Trưng bày sách nghệ thuật 2026 với chủ đề “Lan tỏa văn hóa đọc - nền tảng xây dựng xã hội học tập”, do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức.