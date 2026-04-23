Đọc sách - “liệu pháp” tinh thần cho phụ nữ và trẻ em

● Theo chị, việc đọc sách mang lại những thay đổi như thế nào trong cách phụ nữ hiểu mình và chăm lo cho gia đình?

Đọc sách giúp mỗi người mở rộng góc nhìn và tiếp nhận nhiều bài học, trải nghiệm sống từ các tác giả. Cá nhân tôi từng đọc khá nhiều tác phẩm của các tác giả nữ, qua đó hiểu hơn về tâm lý, tình cảm cũng như cách ứng xử của nhân vật. Từ những câu chuyện ấy, mình có thể soi chiếu lại chính mình để nhận ra và hoàn thiện bản thân.

Với văn học trong nước, tôi ấn tượng với các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Tư, bởi cách viết chân thực, giàu cảm xúc về đời sống và tâm tư của người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Nam Bộ.

Trong cuộc sống hiện đại, phụ nữ thường đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc như làm vợ, làm mẹ và tham gia công việc xã hội. Việc đọc sách giúp tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm sống, từ kỹ năng nuôi dạy con đến cách ứng xử trong gia đình. Nhờ đó, phụ nữ có thể chủ động hơn trong việc chăm lo tổ ấm, đồng thời vẫn giữ được sự cân bằng và sự thấu hiểu với chính mình.