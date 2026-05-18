Sách “Di chúc của Bác Hồ - Một giáo trình tiếng Việt độc đáo” in lần thứ 9

(GLO)- “Di chúc của Bác Hồ - Một giáo trình tiếng Việt độc đáo” là công trình chuyên khảo về ngôn ngữ của nhà báo Dương Thành Truyền. Cuốn sách vừa được in lần thứ 9, vượt mốc 10.000 bản in.

Cuốn sách thuộc bộ sách "Di sản Hồ Chí Minh", khảo sát quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh sửa chữa, hoàn thiện bản Di chúc.

Theo lời giới thiệu của Nhà Xuất bản Trẻ, tác giả Dương Thành Truyền đã căn cứ vào ảnh chụp toàn bộ bút tích di chúc của Bác Hồ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI công bố vào dịp 2-9-1989 để nghiên cứu về “phong cách lao động ngôn từ” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Di chúc của Bác Hồ - Một giáo trình tiếng Việt độc đáo” nghiên cứu "phong cách lao động ngôn từ" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Căn cứ trên ba lần viết và sửa chữa Di chúc của chính Chủ tịch Hồ Chí Minh vào các năm: 1965, 1968, và lần cuối vào ngày 10-5-1969, tác giả đi tìm lời giải đáp cho thắc mắc “Vì sao Bác Hồ sửa chữa ngôn từ như thế?”. Quá trình đó làm phát lộ nhiều chi tiết thú vị thuộc về phong cách ngôn ngữ và lối dụng ngữ của Hồ Chủ tịch.

Không chỉ là chuyện Bác cân nhắc giữa “để lại” hay “cho”, “liền” và “ngay” mà các trường hợp tổ chức lại câu văn, bổ sung phụ tố cho câu... được tác giả phát hiện và đề xuất cách tiếp cận là những kiến thức ngôn ngữ giúp bạn đọc không chỉ hiểu hơn văn bản Di chúc mà còn chia sẻ được mạch tư duy, những dụng ý đằng sau con chữ của Bác.

GS-TS Nguyễn Đức Dân, một cây đại thụ của ngành ngôn ngữ học Việt Nam nhận xét: “Qua những dẫn liệu cụ thể, tác giả đã chứng minh một cách sinh động tấm gương lao động ngôn từ mẫu mực của Bác Hồ: cẩn trọng sửa đi sửa lại, công phu trong từng chữ, từng lời, từng đoạn kết nối nhau theo một trật tự logic chặt chẽ nhằm đến cách diễn đạt trong sáng, giản dị nhất có thể mà lại hiệu quả tối đa.

Những bình luận phát hiện xác đáng đầy thuyết phục của tác giả về những điểm sửa đổi trong di chúc giúp bạn đọc thấy được những ý tứ tinh tế, sâu sắc trong ngôn ngữ Bác Hồ và di chúc trở thành một văn bản toàn bích, một giáo trình tiếng Việt độc đáo”.

Tác giả Dương Thành Truyền cho rằng tìm hiểu các trường hợp Bác Hồ sửa chữa Di chúc giúp người viết học được tinh thần lao động nghiêm túc của một người cầm bút có trách nhiệm.