Sách tranh Việt lọt Top 150 tác phẩm nổi bật thuộc BolognaRagazzi Award 2026

(GLO)- “Khu vườn trong tim ta” vừa được lựa chọn vào danh sách 150 Amazing Bookshelf/BolognaRagazzi Award 2026, thuộc khuôn khổ Hội chợ sách thiếu nhi Bologna (Italia). Đây là cuốn sách thiếu nhi Việt Nam đầu tiên góp mặt trong danh sách này.

“Khu vườn trong tim ta” của tác giả - họa sĩ Phạm Quang Phúc, do Crabit Kidbooks và Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành. Cuốn sách là câu chuyện về nhân vật Thỏ con và khu vườn ông ngoại để lại - nơi cất giữ những kỷ niệm, nỗi nhớ và tình yêu không bao giờ phai.

Khi ông qua đời, khu vườn héo úa, nhưng cũng chính nơi đó, Thỏ học cách đối diện với nỗi buồn, sẻ chia cùng mẹ và gieo lại những mầm xanh yêu thương trong khu vườn nơi tim mình.

Hội chợ sách thiếu nhi Bologna diễn ra hàng năm tại thành phố Bologna, Italia. Đây là hội chợ sách dành cho trẻ em lớn nhất thế giới, quy tụ các nhà xuất bản, đại diện bản quyền, họa sĩ minh họa, giám tuyển và chuyên gia trong ngành từ nhiều quốc gia.

Tại hội chợ sách thiếu nhi Bologna, Ban Tổ chức sẽ trao giải và bình chọn các tác phẩm nổi bật thuộc hệ thống BolognaRagazzi Award (BRAW) - một trong những giải thưởng quốc tế uy tín hàng đầu dành cho sách tranh và sách minh họa thiếu nhi.

Tác giả - họa sĩ Phạm Quang Phúc bên cuốn sách "Khu vườn trong tim ta". Ảnh: Crabit Kidbooks

Năm nay có 4.120 tác phẩm dự thi đến từ 73 quốc gia và vùng lãnh thổ, lập kỷ lục mới với số lượng tác phẩm tăng 6,8% và số lượng nhà xuất bản tham gia tăng 13% so với năm 2025.

Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ở quy mô lớn, việc “Khu vườn trong tim ta” được lựa chọn giới thiệu trong danh sách 150 Amazing Bookshelf là một kết quả có ý nghĩa chuyên môn đáng chú ý.

Sách sẽ cùng với các tác phẩm nổi bật khác được trưng bày tại Hội chợ sách thiếu nhi Bologna từ ngày 13 đến 16-4.

Được biết, cuốn sách này từng lọt Top 100 bản thảo xuất sắc của dPICTUS năm 2022; đồng thời, được giới thiệu tại Japan Foundation, Tokyo vào tháng 9-2025 trước hơn 60 biên tập viên, nhà báo và độc giả quan tâm đến văn học thiếu nhi.