Sách tranh Việt lọt Top 150 tác phẩm nổi bật thuộc BolognaRagazzi Award 2026

NHÃ UYÊN (ANTĐ, Znews)

(GLO)- “Khu vườn trong tim ta” vừa được lựa chọn vào danh sách 150 Amazing Bookshelf/BolognaRagazzi Award 2026, thuộc khuôn khổ Hội chợ sách thiếu nhi Bologna (Italia). Đây là cuốn sách thiếu nhi Việt Nam đầu tiên góp mặt trong danh sách này.

“Khu vườn trong tim ta” của tác giả - họa sĩ Phạm Quang Phúc, do Crabit Kidbooks và Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành. Cuốn sách là câu chuyện về nhân vật Thỏ con và khu vườn ông ngoại để lại - nơi cất giữ những kỷ niệm, nỗi nhớ và tình yêu không bao giờ phai.

sach-tranh-viet-lot-top-150-tac-pham-noi-bat-thuoc-bolognaragazzi-award.jpg
Khi ông qua đời, khu vườn héo úa, nhưng cũng chính nơi đó, Thỏ học cách đối diện với nỗi buồn, sẻ chia cùng mẹ và gieo lại những mầm xanh yêu thương trong khu vườn nơi tim mình.

Hội chợ sách thiếu nhi Bologna diễn ra hàng năm tại thành phố Bologna, Italia. Đây là hội chợ sách dành cho trẻ em lớn nhất thế giới, quy tụ các nhà xuất bản, đại diện bản quyền, họa sĩ minh họa, giám tuyển và chuyên gia trong ngành từ nhiều quốc gia.

Tại hội chợ sách thiếu nhi Bologna, Ban Tổ chức sẽ trao giải và bình chọn các tác phẩm nổi bật thuộc hệ thống BolognaRagazzi Award (BRAW) - một trong những giải thưởng quốc tế uy tín hàng đầu dành cho sách tranh và sách minh họa thiếu nhi.

tac-gia-pham-quang-phuc-va-sach.jpg
Tác giả - họa sĩ Phạm Quang Phúc bên cuốn sách "Khu vườn trong tim ta". Ảnh: Crabit Kidbooks

Năm nay có 4.120 tác phẩm dự thi đến từ 73 quốc gia và vùng lãnh thổ, lập kỷ lục mới với số lượng tác phẩm tăng 6,8% và số lượng nhà xuất bản tham gia tăng 13% so với năm 2025.

Trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ở quy mô lớn, việc “Khu vườn trong tim ta” được lựa chọn giới thiệu trong danh sách 150 Amazing Bookshelf là một kết quả có ý nghĩa chuyên môn đáng chú ý.

Sách sẽ cùng với các tác phẩm nổi bật khác được trưng bày tại Hội chợ sách thiếu nhi Bologna từ ngày 13 đến 16-4.

Được biết, cuốn sách này từng lọt Top 100 bản thảo xuất sắc của dPICTUS năm 2022; đồng thời, được giới thiệu tại Japan Foundation, Tokyo vào tháng 9-2025 trước hơn 60 biên tập viên, nhà báo và độc giả quan tâm đến văn học thiếu nhi.

Gửi chút tình về với đại ngàn

Gửi chút tình với cao nguyên Gia Lai

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Họa sĩ Lý Khắc Nhu, một tên tuổi trong làng tranh thủy mặc ở TP. Hồ Chí Minh, vừa có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) với tâm nguyện hiến tặng “gia tài” tượng gỗ Tây Nguyên mà ông cất công sưu tầm nhiều năm qua. 

Ra mắt sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam XHCN nằm trong tay thế hệ trẻ”

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản và giới thiệu cuốn sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ” của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Nhiếp ảnh tôn vinh sắc màu văn hóa các dân tộc

(GLO)- Chiều 18-3, tại Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khai mạc triển lãm chủ đề “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”. Gia Lai có 8 tác giả có tác phẩm được chọn triển lãm dịp này, qua đó góp phần lưu giữ, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, quý báu của các dân tộc.

Ra mắt cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Trên từng giọt rượu quê nhà

(GLO)- Dưới lũy tre làng, khi mặt trời đã thôi gay gắt, ánh nắng muộn lùi dần khỏi những mái nhà thấp, gió từ cánh đồng thổi về mang theo mùi lúa non tháng Chạp, mùi phù sa ủ lâu trong đất, ngọt lành như hơi thở của làng quê.

Nghệ sĩ Mỹ Lý Huỳnh với “cuộc đời thứ hai”

(GLO)- Đến với thư pháp khi đã gần 50 tuổi, hơn 20 năm qua, nghệ sĩ thư pháp Mỹ Lý Huỳnh (SN 1954, ở TP. Hồ Chí Minh) là một người bạn, người thầy đặc biệt của Câu lạc bộ Thư pháp Pleiku (tỉnh Gia Lai). Bền bỉ đi cùng bộ môn nghệ thuật này, với nghệ thuật thư pháp, bà có “cuộc đời thứ hai”.

Trần Xuân Toàn và hành trình văn chương

(GLO)- Nhà giáo Trần Xuân Toàn lặng lẽ đi cùng văn chương bằng những trang viết chắt chiu từ trải nghiệm sống, ký ức văn hóa và tình yêu bền bỉ với chữ nghĩa. Liên tiếp trong 2 năm qua, ông cho ra mắt 2 tập sách dày dặn là Dạo bước vườn văn xứ nẫu và Góp nhặt đường văn.

Gia hạn thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết 31-12-2026

(GLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vừa ký Quyết định số 139/QĐ-TTg về việc gia hạn thời gian thực hiện Chương trình nghiên cứu, tổng hợp, công bố các tác phẩm văn học vì sự nghiệp cách mạng của Đảng đến hết ngày 31-12-2026.

Bài chòi dân gian vào nhịp mới

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tại nhiều địa phương của tỉnh Bình Ðịnh cũ, các câu lạc bộ bài chòi dân gian dần thưa vắng. Việc tiếp tục bảo tồn và phát huy loại hình bài chòi dân gian, ngoài sự quan tâm của tỉnh, đòi hỏi sự chủ động từ các phường, xã và tâm huyết của đội ngũ nghệ nhân.

Ngựa trong sắc màu sáng tạo nghệ thuật

(GLO)- Bằng ngôn ngữ nghệ thuật đa dạng, nhiều nghệ sĩ ở Gia Lai đã mở đầu cảm hứng sáng tác trong năm mới với hình tượng ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ 2026. Mỗi tác phẩm được gửi gắm vào đó nhiều ước vọng cùng những quan niệm riêng về nghệ thuật và đời sống.

null