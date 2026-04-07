Giữ dấu quê hương qua dự án âm nhạc

(GLO)- Từ giấc mơ dang dở gần 10 năm, nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc trở lại với âm nhạc bằng tất cả trải nghiệm sống và tình yêu văn hóa. Dự án “Việt Nam mình đẹp lắm”, mở đầu bằng phần “Gió đại ngàn thổi qua miền đất Võ” là hành trình đi tìm và lưu giữ hồn cốt quê hương qua từng giai điệu.

Nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc tên thật là Lê Minh Trung, sinh năm 1987 tại phường Quy Nhơn Bắc. Anh tốt nghiệp Nhạc viện TP Hồ Chí Minh năm 2014. Tại Bài Hát Việt năm 2011, ca khúc Cô gái Việt (ca sĩ Phương Vy trình bày) của anh đã mang về các giải thưởng: Nhạc sĩ phối khí hiệu quả, Ca sĩ thể hiện hiệu quả và Bài hát ấn tượng do khán giả bình chọn.

Đầu tư một dự án dài hơi

Cuối tháng 3-2026, dự án âm nhạc “Việt Nam mình đẹp lắm” do nhạc sĩ, ca sĩ Lưu Minh Quang Ngọc khởi xướng, với điểm nhấn là các ca khúc, MV về văn hóa, con người đã tạo được sự quan tâm của công chúng.

Nhạc sĩ Lưu Minh Quang Ngọc (phải) tại buổi ra mắt dự án âm nhạc. Ảnh: NVCC

Bắt đầu sáng tác từ năm 2008, nhưng đến năm 2015, anh bất ngờ dừng lại. Gần 10 năm rẽ sang những công việc khác cũng là quãng thời gian nhiều thử thách, biến cố, song chính đây cũng là giai đoạn giúp anh tích lũy vốn sống và trải nghiệm. Bước ngoặt đến vào năm 2023, khi trở về Bình Định hỗ trợ dự án của người cô giáo cũ, đam mê trở lại trong anh.

Từ đó, trong giai đoạn 2023-2025, Quang Ngọc trở lại sáng tác với sự tập trung cao độ, đồng thời khởi động dự án dài hơi “Việt Nam mình đẹp lắm”. Anh dành 3 năm đi dọc Bắc - Trung - Nam để thực hiện các MV, thậm chí bán cả homestay của mình để trang trải chi phí theo đuổi âm nhạc.

Dự án đầu tay được anh chia thành 7 phần, tương ứng với 7 vùng văn hóa trên cả nước. Mỗi phần là một lát cắt địa lý, một không gian văn hóa và một câu chuyện con người, được thể hiện qua giọng hát của chính tác giả cùng các nghệ sĩ đồng hành như Bạch Lan, Phương Nhung, Hải Yến, Tánh Linh, Hải Hậu, Chí Kiên…

Nhạc sĩ Quang Ngọc chia sẻ: “Dự án khai thác và biến tấu chất liệu dân gian, tạo nên sự hòa quyện giữa hơi thở đương đại và giá trị truyền thống. Từ hát xoan, hát then của miền núi phía Bắc; quan họ, chèo, xẩm của đồng bằng Bắc Bộ; đến ví, hò, ca Huế ở Bắc Trung Bộ; rồi dân ca khu V, tuồng, bài chòi, cồng chiêng ở duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; hay ca cổ, hò ở Nam Bộ… Tất cả được đặt trong một “ngôn ngữ” âm nhạc mới”.

Cội nguồn dấu quê

Mở đầu dự án, phần một với chủ đề “Gió đại ngàn thổi qua miền đất Võ” ra mắt công chúng vào tối 29-3 tại Gia Lai, gồm 5 MV: Trở về, Bình Định quê mình, Gió đại ngàn thổi qua miền đất Võ, Hương sắc Gia Lai và Về Gia Lai. Các sản phẩm âm nhạc thể hiện sự giao thoa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu truyền thống như tuồng, bài chòi, cồng chiêng… tạo nên một không gian nghệ thuật vừa quen vừa mới.

Dự án “Việt Nam mình đẹp lắm” với phần một “Gió đại ngàn thổi qua miền đất Võ” ra mắt tại Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngô Phong

Phần một được thực hiện chủ yếu tại chính quê hương của tác giả. Sự đồng hành của nghệ sĩ Bạch Lan góp phần hoàn thiện sắc thái biểu đạt cho dự án trong lần trở lại này.

Nhớ lại những ngày hóa thân vào hình tượng nữ tướng Bùi Thị Xuân, rong ruổi cùng ê-kíp trên từng bối cảnh, ca sĩ Bạch Lan bộc bạch: “Tôi tham gia 2 MV, trong đó Gió đại ngàn thổi qua miền đất Võ mang đậm chất tuồng, còn Hương sắc Gia Lai đậm sắc bài chòi. Trong quá trình quay, tôi thực sự vui và xúc động. Tôi mong qua âm nhạc có thể góp một phần nhỏ để lan tỏa vẻ đẹp của tuồng và bài chòi đến với công chúng”.

Ca sĩ Bạch Lan hóa thân nữ tướng Bùi Thị Xuân trong phần một “Gió đại ngàn thổi qua miền đất Võ”. Ảnh: Ngô Phong

Trung tá, nhạc sĩ Dương Quang Việt - Trợ lý nghệ thuật Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, người thầy dìu dắt Quang Ngọc, bày tỏ: “Các sản phẩm được đầu tư tỉ mỉ, công phu; hình ảnh đẹp, ca từ giàu thông điệp. Xem xong, tôi có cảm giác như được hiểu thêm về vùng đất và con người Bình Định - Gia Lai, một miền văn hóa trù phú và giàu bản sắc”.

Ở điểm khởi đầu của hành trình, dự án đã cho thấy rõ một lựa chọn, đó là chủ ý trở về với cội nguồn. Với Quang Ngọc, âm nhạc là cách anh nâng niu ký ức và gìn giữ những gì đẹp đẽ ở hiện tại.

Nhạc sĩ Quang Ngọc thổ lộ: “Tuổi thơ tôi gắn với chiếc radio nhỏ, nơi những câu tuồng, điệu bài chòi, dân ca mộc mạc thấm vào lúc nào không hay. Chính những điều đó đã nuôi dưỡng tôi từ nhỏ, ảnh hưởng rất lớn đến con người và âm nhạc của tôi sau này. Dự án còn dài phía trước, tôi mong có thể góp phần lưu giữ và lan tỏa bản sắc quê hương, bản sắc mỗi vùng đất đến với mọi người”.