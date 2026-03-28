Lan tỏa tinh hoa ẩm thực giữa phố biển Quy Nhơn

(GLO)-Trong không khí rộn ràng của Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”, chiều tối 27-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), Ngày hội Ẩm thực Gia Lai 2026 chính thức khai mạc.

Diễn ra từ ngày 27 đến 29-3, Ngày hội ẩm thực Gia Lai 2026 là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia, đồng thời là dịp để tỉnh Gia Lai quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa ẩm thực đến đông đảo người dân và du khách.

Ngay từ thời điểm khai mạc, không gian Ngày hội đã trở nên sôi động với các chương trình quảng diễn ẩm thực. Những đầu bếp, nghệ nhân mang đến các phong cách chế biến hấp dẫn, từ kỹ thuật mổ cá ngừ đại dương để làm sashimi tươi ngon đến những món ăn dân dã như bánh xèo tôm nhảy, gà nướng cơm lam… Tất cả tạo nên một bức tranh ẩm thực đa sắc màu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Các đầu bếp chế biến món ăn ngay tại không gian Ngày hội, mang đến trải nghiệm trực quan, hấp dẫn cho du khách. Ảnh: Đoan Ngọc

Tham gia chế biến món gà nướng cơm lam, anh Đinh Văn Ngưi - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ du lịch A Ngưi (xã Tơ Tung) chia sẻ: “Ngày hội lần này mang không khí vui tươi, hòa quyện bản sắc biển - rừng khi Gia Lai và Bình Định về chung một nhà. Đây cũng là dịp để đồng bào Bahnar giới thiệu bản sắc văn hóa thông qua những món ăn truyền thống”.

Không gian ẩm thực được tổ chức quy mô với 28 gian hàng, quy tụ nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh. Mỗi gian hàng là một câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa được kể bằng hương vị. Bên cạnh các món ăn đặc trưng của Gia Lai còn có sự góp mặt của ẩm thực một số địa phương khác và quốc tế như Nhật Bản, Trung Quốc, góp phần tạo nên sự phong phú cho ngày hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa trái) tham quan gian hàng ẩm thực của Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Ảnh: Đoan Ngọc

Chị K’sor H’khal (phường Hội Phú) tham gia gian hàng ẩm thực đồng bào Jrai. Chị bày tỏ: “Tôi rất tự hào khi được giới thiệu những món ăn của dân tộc mình. Các món như gà nướng, heo nướng, cơm lam, bò một nắng, rượu cần… thu hút rất đông người thưởng thức. Điều đó khiến tôi rất vui”.

Gian hàng của đồng bào Jrai với các món đặc sản như cơm lam, thịt nướng, rượu cần. Ảnh: Đoan Ngọc

Du khách đến Ngày hội dễ dàng bắt gặp những món đặc sản mang đậm dấu ấn “Đại ngàn chạm biển xanh”, từ nguyên liệu đến cách chế biến và trình bày. Sự kết hợp giữa sản vật núi rừng và hương vị biển tạo nên trải nghiệm mới mẻ, độc đáo.

Chị Lê Diễm Phúc (du khách TP Đà Nẵng) chia sẻ: “Tôi từng đến Quy Nhơn nhưng lần này có trải nghiệm rất khác. Giữa phố biển sôi động, được thưởng thức cả món ăn của biển lẫn núi rừng tạo cảm giác rất thú vị. Đây là cách quảng bá du lịch rất hiệu quả”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa phải) cùng NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ngồi giữa) và lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thưởng thức các món ngon của Gia Lai. Ảnh: Đoan Ngọc

Không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, Ngày hội còn mang đến cơ hội để du khách trực tiếp quan sát quá trình chế biến, giao lưu với đầu bếp và nghệ nhân. Những câu chuyện về nguyên liệu, bí quyết nấu ăn hay phong cách ẩm thực của đồng bào Tây Nguyên cũng như văn hóa ẩm thực miền biển được chia sẻ gần gũi, góp phần làm sâu sắc thêm trải nghiệm.

Ông Paul Leijdekkers (du khách đến từ Bỉ) hào hứng: “Thật tuyệt vời khi lần đầu đến Quy Nhơn lại được trải nghiệm một không gian ẩm thực phong phú như vậy. Mọi người rất thân thiện, vui vẻ mời chúng tôi thưởng thức món ăn. Món nào cũng ngon và để lại ấn tượng đẹp”.

Ông Paul Leijdekkers (du khách đến từ Bỉ) cùng bạn rất thích thú thích thú khi được mời thưởng thức các món ăn. Ảnh: Đoan Ngọc

Không chỉ là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực, sự kiện còn là nhịp cầu kết nối giữa các vùng miền, khi những giá trị văn hóa được giao thoa, lan tỏa. Từ cao nguyên đến miền biển, hành trình của hương vị cũng chính là hành trình của sự gắn kết.

Bà Hồ Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Gia Lai - cho biết: “Hoạt động quảng diễn không chỉ phục vụ du khách mà còn góp phần tôn vinh nghề bếp, gìn giữ giá trị ẩm thực truyền thống. Mỗi món ăn đều mang theo câu chuyện văn hóa của vùng đất Gia Lai”.

Sự kết hợp giữa ẩm thực và du lịch đã tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn, nơi mỗi món ăn trở thành “đại sứ” văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng Ngày hội sẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng du khách, trở thành cầu nối đưa Gia Lai đến gần hơn với bạn bè trong nước và quốc tế”.

Đông đảo người dân và du khách tham gia Ngày hội ẩm thực. Ảnh: Đoan Ngọc

Giữa dòng người đông đúc tham quan, thưởng thức ẩm thực, có thể dễ dàng cảm nhận sự hào hứng, thích thú của người dân và du khách. Tất cả góp phần tạo nên một Ngày hội ẩm thực đúng nghĩa, làm nên bức tranh du lịch sôi động trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, nơi đại ngàn thực sự “chạm” đến biển xanh bằng những hương vị khó quên.