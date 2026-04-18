Rừng-biển kết nối

Bảo tàng Pleiku trưng bày chuyên đề về di sản văn hóa Huế

LAM NGUYÊN
(GLO) - Từ ngày 21-4 đến 24-5, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế phối hợp cùng Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức không gian trưng bày với chủ đề: “Di sản văn hóa Huế - Hội nhập, sáng tạo và phát triển”.

Sự kiện diễn ra tại Bảo tàng Pleiku (số 21 đường Trần Hưng Đạo, phường Pleiku) nhằm giới thiệu đến công chúng những giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc của TP. Huế - “Thành phố di sản của Việt Nam”, nơi “1 điểm đến, 8 di sản thế giới”; qua đó góp phần định danh văn hóa Huế nói riêng và bản sắc Việt Nam nói chung trên bản đồ văn hóa thế giới.

Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Ảnh: Hoàng Quốc Vĩnh

Tổng thể không gian trưng bày chuyên đề được thiết kế thành 2 khu vực chính. Khu vực thứ nhất giới thiệu tổng quan về vùng đất, con người Huế; hệ thống di sản thế giới, di sản khu vực của TP. Huế được tổ chức UNESCO công nhận và ghi danh.

Bên cạnh đó là hệ thống di sản văn hóa phi vật thể rất phong phú về số lượng, đa dạng về loại hình được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Huế - thành phố thân thiện. Ảnh: Hoàng Quốc Vĩnh

Khu vực thứ hai trưng bày, giới thiệu một số làng nghề truyền thống Huế tiêu biểu như: nghề mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên; nghề làm hương Thủy Xuân; nón lá Huế; hoa giấy Thanh Tiên; nghề đúc đồng Phường Đúc; mây tre đan Bao La; tranh làng Sình, nghệ thuật Pháp lam Huế; nghề làm Trúc chỉ Huế…

Đặc biệt, tại không gian quảng diễn và trải nghiệm, du khách sẽ được tìm hiểu và trực tiếp làm một số công đoạn của nghề làm mây tre đan Bao La và nghề làm hoa giấy Thanh Tiên.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đa dạng sắc màu lễ hội, ngân vang hào khí Tây Sơn

Đa dạng sắc màu lễ hội, ngân vang hào khí Tây Sơn

Du xuân

(GLO)- Kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026), các hoạt động lễ hội năm nay được tổ chức đồng thời và kết nối hai không gian lịch sử đặc biệt nay đã cùng chung một tỉnh: Tây Sơn thượng đạo - Tây Sơn hạ đạo.

“Công nhân Gia Lai hòa nhịp vũ điệu đại ngàn”

“Công nhân Gia Lai hòa nhịp vũ điệu đại ngàn”

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Ðó là tên cuộc thi do Công đoàn tỉnh Gia Lai tổ chức nhằm chào mừng Ðại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ðược triển khai từ cuối tháng 10 đến nay, “Công nhân Gia Lai hòa nhịp vũ điệu đại ngàn” thu hút sự tham gia tích cực của các công đoàn cơ sở và công đoàn xã, phường trên toàn tỉnh.

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa tỉnh ta sẽ khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn đi qua tỉnh Gia Lai).

Quân đoàn 34 gấp rút dựng mái ấm cho dân

Quân đoàn 34 gấp rút dựng mái ấm cho dân

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, các cơ quan, đơn vị của Quân đoàn 34 đang khẩn trương dựng lại 64 căn nhà cho người dân Gia Lai sau thiên tai. Từ những nền nhà đổ nát, nghĩa tình người lính góp sức giúp bà con sớm có chỗ ở mới, tiếp thêm niềm tin vào cuộc sống.

Thạc sĩ Nguyễn Ái Tâm: Khi rừng là nhà…

Thạc sĩ Nguyễn Ái Tâm: Khi rừng là nhà…

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Là cán bộ quản lý vùng dự án (thuộc Hội Động vật học Frankfurt tại Việt Nam) ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai), gần 20 năm qua, Thạc sĩ Nguyễn Ái Tâm không chỉ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, bảo tồn voọc chà vá chân xám, mà còn góp sức bảo tồn đa dạng sinh học tại đây.

Thầy Trần Trọng Nghĩa trong giờ dạy nhạc tại điểm trường Cồn Chim. Ảnh: Ái Trinh

Chuyện thầy giáo Nghĩa ở Cồn Chim

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Người dân ở Cồn Chim (xã Tuy Phước Ðông, tỉnh Gia Lai) vốn quen với cảnh rác thải trôi nổi trên Đầm Thị Nại. Vậy mà trở lại Cồn Chim lần này, tôi hết sức bất ngờ khi chứng kiến nơi đây đã sạch hơn, xanh hơn. Sự đổi thay này có phần đóng góp quan trọng của thầy giáo Trần Trọng Nghĩa.

Làng Canh Tiến nhìn từ trên cao.

E-magazine "Đánh thức" Canh Tiến

Emagazine

Đường lớn đã thông, điện được thắp sáng sẽ “đánh thức” và mở ra những bước tiến dài về một tương lai tươi sáng cho người dân ở làng Canh Tiến - ngôi làng lâu nay "biệt lập" với thế giới bên ngoài.

Dự kiến cao tốc Quy Nhơn-Pleiku có chi phí hỗ trợ, bồi thường, tái định cư hơn 4.715 tỷ đồng. Ảnh: M.P

Khi biển gặp rừng

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 336/NQ-CP ngày 18-10-2025 triển khai Nghị quyết số 219/2025/QH15 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku. Khi biển gặp rừng, khoảng cách địa lý được rút ngắn và sự chênh lệch về điều kiện kinh tế-xã hội cũng được thu hẹp.

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Hành trang lữ hành

Nằm cách không xa trung tâm thành phố, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân Đà Nẵng cũng như du khách gần xa.

Quảng trường Quy Nhơn là không gian lý tưởng để tổ chức các sự kiện sinh vật cảnh quy mô lớn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ hội xanh giữa lòng phố biển

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Từ ngày 14 đến 21-9, tại Quảng trường Quy Nhơn và Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) sẽ diễn ra Liên hoan triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ I-2025. Sự kiện quy tụ nhiều nhà vườn, nghệ nhân trong và ngoài tỉnh tham gia.

Người Tây Sơn ở Đak Sơmei

Người Tây Sơn ở Đak Sơmei

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Rời quê hương lên Đak Sơmei lập nghiệp, những người con của vùng đất Tây Sơn (tỉnh Bình Định cũ) mang theo ý chí vượt khó cùng tinh thần cần cù. Trên vùng đất rộng lớn, màu mỡ, họ dựng xây cuộc sống ngày càng sung túc, đóng góp tích cực vào sự đổi thay của quê hương mới.

