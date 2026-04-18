Bảo tàng Pleiku trưng bày chuyên đề về di sản văn hóa Huế

(GLO) - Từ ngày 21-4 đến 24-5, Bảo tàng Lịch sử TP. Huế phối hợp cùng Bảo tàng Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức không gian trưng bày với chủ đề: “Di sản văn hóa Huế - Hội nhập, sáng tạo và phát triển”.

Sự kiện diễn ra tại Bảo tàng Pleiku (số 21 đường Trần Hưng Đạo, phường Pleiku) nhằm giới thiệu đến công chúng những giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc của TP. Huế - “Thành phố di sản của Việt Nam”, nơi “1 điểm đến, 8 di sản thế giới”; qua đó góp phần định danh văn hóa Huế nói riêng và bản sắc Việt Nam nói chung trên bản đồ văn hóa thế giới.

Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Ảnh: Hoàng Quốc Vĩnh

Tổng thể không gian trưng bày chuyên đề được thiết kế thành 2 khu vực chính. Khu vực thứ nhất giới thiệu tổng quan về vùng đất, con người Huế; hệ thống di sản thế giới, di sản khu vực của TP. Huế được tổ chức UNESCO công nhận và ghi danh.

Bên cạnh đó là hệ thống di sản văn hóa phi vật thể rất phong phú về số lượng, đa dạng về loại hình được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Huế - thành phố thân thiện. Ảnh: Hoàng Quốc Vĩnh

Khu vực thứ hai trưng bày, giới thiệu một số làng nghề truyền thống Huế tiêu biểu như: nghề mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên; nghề làm hương Thủy Xuân; nón lá Huế; hoa giấy Thanh Tiên; nghề đúc đồng Phường Đúc; mây tre đan Bao La; tranh làng Sình, nghệ thuật Pháp lam Huế; nghề làm Trúc chỉ Huế…

Đặc biệt, tại không gian quảng diễn và trải nghiệm, du khách sẽ được tìm hiểu và trực tiếp làm một số công đoạn của nghề làm mây tre đan Bao La và nghề làm hoa giấy Thanh Tiên.