"Làm mới" thổ cẩm để giữ nghề truyền thống

DUY ĐĂNG
(GLO)- Không chỉ xuất hiện trong lễ hội hay những dịp đặc biệt, thổ cẩm của người Jrai, Bahnar, H’re ở Gia Lai đang từng bước hòa nhập vào đời sống hiện đại bằng diện mạo mới.

Những năm qua, nhiều nghệ nhân đang tìm cách "làm mới" thổ cẩm để giữ nghề truyền thống, đồng thời đưa sắc màu văn hóa dân tộc đến gần hơn với thị trường và du khách.

Giữ nét đặc trưng

Buổi sáng trong ngôi nhà nhỏ của bà Đinh Thị Hạnh (47 tuổi, người Bahnar, ở làng Hà Văn Trên, xã Vân Canh), tiếng khung dệt đều đặn vang lên giữa không gian yên ả của làng. Đôi bàn tay thoăn thoắt đưa những gam màu đỏ, trắng, đen dần hiện thành hoa văn trên nền vải.

Với bà Hạnh, dệt thổ cẩm không chỉ là nghề mưu sinh mà còn là cách gìn giữ nét văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Nhiều sản phẩm thổ cẩm truyền thống được bà Đinh Thị Hạnh (bìa phải) và mẹ cách tân về kiểu dáng, góp phần đa dạng sản phẩm phục vụ thị trường. Ảnh: D.Đ
Theo bà Hạnh, trước đây, để hoàn thành một bộ váy áo truyền thống với nhiều họa tiết cầu kỳ, người thợ phải mất gần một tháng. Nay, để phù hợp hơn với nhu cầu thị trường, nhiều sản phẩm đã được thay đổi về chất liệu, kiểu dáng nhưng vẫn giữ nét đặc trưng vốn có.

“Bây giờ, khách hàng chuộng những sản phẩm nhẹ, dễ sử dụng nên mình cũng phải thay đổi cho phù hợp. Tôi dùng sợi mềm, nhẹ; hoa văn được giản lược nhưng vẫn giữ nét riêng của người Bahnar. Tùy nhu cầu khách hàng, trên trang phục còn được gắn thêm hạt cườm, đồng bạc nhỏ hay lục lạc để tạo điểm nhấn” - bà Hạnh chia sẻ.

Bà Đinh Thị Kem - Tổ phó Tổ dệt thổ cẩm làng Hà Văn Trên - cho biết: Hiện tổ có hơn 30 phụ nữ còn gắn bó với nghề dệt truyền thống. Bên cạnh các sản phẩm phục vụ lễ hội, cưới hỏi, nhiều chị em trong tổ đã chủ động cách tân thổ cẩm để phù hợp với nhu cầu thị trường.

Ngoài váy áo truyền thống, các sản phẩm như chăn đắp, áo váy cách tân hay đồ lưu niệm cũng được làm mới về kiểu dáng, chất liệu và hoa văn. Các loại sợi nhẹ, mềm cùng họa tiết được biến tấu linh hoạt giúp thổ cẩm gần gũi hơn với đời sống hiện đại.

Bà Đinh Thị Hạnh (bìa trái) cùng mẹ dệt những sản phẩm thổ cẩm cách tân nhưng vẫn giữ nét truyền thống của người Bahnar. Ảnh: D.Đ

“Dù cách tân nhưng chúng tôi vẫn cố gắng giữ lại cốt lõi, linh hồn của sản phẩm để người mặc nhìn vào vẫn nhận ra nét đặc trưng của thổ cẩm Bahnar. Nếu không thay đổi để phù hợp thị hiếu, nghề dệt truyền thống sẽ rất khó giữ chân người trẻ và mở rộng đầu ra cho sản phẩm” - bà Kem tâm sự.

Thêm sáng tạo cho thổ cẩm

Tại Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông (xã Ia Ly), những năm qua, các nghệ nhân ở làng Kép 1, Kép 2, Phung cũng mạnh dạn đưa thổ cẩm vào các sản phẩm mới để phục vụ du khách và nhu cầu thị trường. Ngoài váy áo truyền thống, nhiều sản phẩm như áo dài, khăn quàng cổ, cà vạt, túi xách hay quà lưu niệm nhỏ cũng được may bằng vải thổ cẩm với kiểu dáng hiện đại, bắt mắt.

Theo chị H’Uyên Niê - Phó ban Quản lý Làng du lịch cộng đồng Ia Mơ Nông, việc cách tân sản phẩm là hướng đi cần thiết để nghề dệt thổ cẩm truyền thống thích ứng với đời sống hôm nay. Nếu trước đây thổ cẩm chủ yếu phục vụ lễ hội thì nay du khách và giới trẻ lại chuộng những sản phẩm tiện dụng, dễ sử dụng hằng ngày. Vì vậy, các nghệ nhân vẫn giữ hoa văn đặc trưng của người Jrai nhưng chủ động thay đổi kiểu dáng, chất liệu để sản phẩm gần gũi hơn với thị trường.

Nghệ nhân Rơ Châm Nghị (55 tuổi, người Jrai, ở làng Kép 1) chia sẻ: “Ngày trước, thổ cẩm chủ yếu để mặc trong lễ hội. Còn bây giờ, mình phải nghĩ cách để sản phẩm được sử dụng thường xuyên hơn. Khi thấy khách du lịch thích những món nhỏ gọn, dễ mang theo, chúng tôi cũng học cách phối màu mới, làm thêm nhiều sản phẩm phù hợp thị hiếu. Có người mua về dùng, có người làm quà tặng nên người làm nghề càng có thêm động lực để gắn bó lâu dài”.

Có thể nói, giữa nhịp sống hiện đại đang đổi thay từng ngày, những khung cửi nơi buôn làng vẫn bền bỉ ngân lên theo thanh âm của đại ngàn. Từ những sợi chỉ nhiều sắc màu, các nghệ nhân đang ngày đêm “dệt” tiếp hành trình mới cho thổ cẩm bằng sự sáng tạo và khát vọng giữ nghề.

Đây có lẽ cũng là động lực giúp chị Đinh Thị Riêng (33 tuổi, người H’re, ở thôn 2, xã An Hòa) từng ngày từng ngày “làm mới” nghề dệt truyền thống bằng niềm đam mê và sự sáng tạo của mình. Ngoài các mẫu trang phục truyền thống, chị còn chủ động tìm hiểu thêm nhiều kiểu áo cổ tròn, cổ tim, cổ sơ mi, khăn, thắt lưng, khố… để đáp ứng thị hiếu khách hàng. Những bộ trang phục với hoa văn thêu độc đáo, phối màu hài hòa đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân.

Chị Đinh Thị Riêng tỉ mỉ hoàn thiện các chi tiết trên trang phục truyền thống của người H’re. Ảnh: D.Đ
“Trước đây, tôi dệt hoàn toàn bằng tay phải mất hơn 2 tuần mới hoàn thành một bộ trang phục, nhưng nay nhờ sử dụng máy may công nghiệp, thời gian thực hiện được rút ngắn đáng kể. Tuy nhiên, những công đoạn như thêu hoa văn, đính hạt cườm, dây ngũ sắc hay các chi tiết trang trí vẫn phải làm thủ công để giữ nét tinh tế cho sản phẩm. Hiện mỗi tháng, cơ sở bán gần 50 bộ trang phục ra thị trường, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương” - chị Riêng cho biết.

Khi những tấm vải truyền thống bước ra khỏi không gian lễ hội để hiện diện trong đời sống hôm nay, đó cũng là lúc hồn cốt văn hóa của người Jrai, Bahnar, H’re được tiếp tục gìn giữ, lan tỏa theo một cách gần gũi và bền bỉ hơn.

Mở lối đưa học sinh khám phá văn hóa làng Jrai

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Chương trình “Hành trình về làng Chuet” ở phường An Phú triển khai từ tháng 1-2026 đến nay không chỉ thu hút du khách, mà còn hấp dẫn đông đảo học sinh. Đây là hướng đi năng động, hiệu quả trong việc xây dựng và phát huy không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa truyền thống.

Tăng “chiều sâu” cho lễ hội

Văn hóa

(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Gia Lai đánh thức nguồn lực văn hóa cho phát triển.

Văn hóa

(GLO)- Văn hóa không chỉ là ký ức, bản sắc hay những giá trị được lưu giữ trong cộng đồng. Với Gia Lai hôm nay, văn hóa phải trở thành nguồn lực phát triển, thành sản phẩm, thương hiệu và động lực nội sinh để tỉnh bứt phá trong không gian mới.

Uống nước nhớ nguồn

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Mỗi độ tháng ba âm lịch, khi dòng người hành hương về Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ) dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, một mạch nguồn thiêng liêng lại được đánh thức trong tâm thức người Việt.

Hành hương về Đất Tổ

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Các nhà lịch sử, khảo cổ học đã và đang dày công nghiên cứu nhằm khẳng định Hùng Vương là tổ tiên xa xưa của trăm họ con Lạc, cháu Hồng. Dù hiện thực hay huyền thoại thì muôn triệu trái tim người Việt cũng hướng về Đền Hùng Nghĩa Lĩnh bằng tâm thức ngưỡng vọng linh thiêng.

“Đại ngàn reo” - nơi người Tây Nguyên kể chuyện.

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Sự trở lại của nhà thiết kế Minh Hạnh với vai trò tổng đạo diễn không chỉ tạo điểm nhấn cho chương trình "Đại ngàn reo" (thuộc khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2026), mà còn mở ra cách tiếp cận mới trong việc kể câu chuyện văn hóa từ chính cộng đồng.

Làng Bẹk mở hội mừng chiến thắng

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Chiều 30-3, trong tiếng cồng chiêng vang vọng, người dân làng Bẹk (xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) cùng đổ về sân nhà rông để được hòa vào không khí lễ mừng chiến thắng do Bảo tàng Pleiku và UBND xã phối hợp phục dựng theo nguyên bản.

Nét đẹp cúng Quý xuân ở đình An Mỹ

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Cứ đến ngày 10 tháng 2 hàng năm, người dân phường An Phú (tỉnh Gia Lai) lại tổ chức Lễ cúng Đình làng An Mỹ. Đây là nét đẹp trong đời sống tín ngưỡng của người dân, thể hiện lòng biết ơn các bậc tiền hiền, hậu hiền khai hoang lập đất và cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Đặc sắc Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Chiều 29-3, tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Lễ hội cầu ngư vạn đầm Nhơn Hải. Đây là một trong những sự kiện văn hóa truyền thống đặc sắc của ngư dân miền biển được tổ chức thường niên từ ngày 11 đến 13-2 âm lịch.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Di tích Plei Ơi chào đón du khách

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Khu di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi - điểm đến mang giá trị tâm linh, lịch sử gắn với truyền thuyết Vua Lửa của đồng bào Jrai ở xã Chư A Thai - vừa được đầu tư đồng bộ, khang trang, sẵn sàng chào đón du khách trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.