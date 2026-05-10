(GLO) - Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức mới đây đã thể hiện sức hấp dẫn rất lớn của một sự kiện văn hóa, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham gia. Song bên cạnh sự lan tỏa, việc tăng “chiều sâu” cho lễ hội có lẽ cũng là điều nên chú trọng.

Diễn ra xuyên suốt trong chuỗi sự kiện hết sức phong phú của Ngày hội chính là hoạt động tái hiện, trình diễn các loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian đặc sắc cùng những sinh hoạt ngày thường, lễ hội, trò chơi dân gian… của cộng đồng các dân tộc anh em đang sinh sống trên vùng đất Gia Lai.

Đoàn nghệ nhân Bahnar xã Kbang trình diễn cồng chiêng và tái hiện những sinh hoạt văn hóa đặc trưng tại Ngày hội. Ảnh: Phương Duyên

Đó là diễn tấu cồng chiêng, tạc tượng, dệt thổ cẩm, giã gạo… của đồng bào bản địa hay nhảy sạp, múa xòe, nhảy bản Mường của các dân tộc phía Bắc di cư vào sinh sống trên cao nguyên từ hàng chục năm trước.

Càng hấp dẫn hơn khi du khách còn được mời chung vòng xoang hay tham gia chế biến, thưởng thức những thức món truyền thống đặc sắc của các đoàn nghệ nhân.

Những sinh hoạt văn hóa trên được du khách trong và ngoài tỉnh, ngoài nước thích thú, đánh giá cao. Theo ghi nhận của P.V, lượng khách đổ về khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) để cùng hòa vào không khí Ngày hội rất lớn, nhất là khi sự kiện rơi vào cao điểm du lịch dịp nghỉ lễ và hiệu ứng truyền thông từ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đông đảo người dân và du khách tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I - năm 2026. Ảnh: Phương Duyên

Dù vậy, sự kiện vẫn gây chút bối rối cho du khách khi “lạc” giữa rừng bản sắc nhưng khó phân biệt đâu là phần trình diễn của các dân tộc Bahnar, Jrai, Chăm H’roi, H’re hay Tày, Nùng, Dao… Vì vậy, người trải nghiệm mới chỉ dừng ở sự yêu thích qua “cái nhìn đầu tiên” cùng những bức ảnh check in đẹp mắt. Còn “hiểu để mà yêu”-nói như nhà dân tộc học người Pháp Jacques Dournes thì vẫn còn là một khoảng cách.

Vậy làm thế nào để gửi những thông tin hữu ích, có chiều sâu đến du khách? Những ai từng tham quan một số điểm đến ở các tỉnh thành như: TP. Hồ Chí Minh, Nha Trang, Tây Ninh... có thể nhận ra cách giúp du khách tiếp cận thông tin một cách nhanh nhạy, chủ động, đó là bố trí mã QR tại một số khu vực. Chỉ cần quét mã, du khách sẽ nắm bắt ngay những chi tiết liên quan cần tìm hiểu.

Du khách cần được cung cấp thêm những thông tin có chiều sâu để tăng trải nghiệm khi tham gia các sự kiện văn hóa. Ảnh: Phương Duyên

Tại vị trí các đoàn nghệ nhân biểu diễn trong Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai vừa qua, nếu ở từng khu vực đều được bố trí mã QR, du khách chỉ cần một cú nhấp vào link sẽ dễ dàng phân biệt được không gian văn hóa đặc trưng của từng dân tộc mà mình đang cùng hòa mình, trải nghiệm, từ trang phục, âm nhạc đến ẩm thực.

Hoặc đơn giản hơn, tại mỗi khu vực, chỉ cần bố trí thêm một bảng biểu thuyết minh song ngữ (Việt - Anh) ngắn gọn về dân tộc và các sinh hoạt văn hóa đang được tái hiện, qua đó làm nổi bật từng sắc màu văn hóa riêng biệt.

Ngoài ra, theo quan sát của P.V, hào hứng góp mặt tại sự kiện văn hóa quy mô nói trên có khá nhiều du khách quốc tế. Tuy nhiên, phần lớn họ tự tìm hiểu và trải nghiệm, ít có sự giao tiếp, hỗ trợ của người dân hay các du khách khác, có lẽ bởi rào cản ngôn ngữ.

Du khách người Nga trải nghiệm nghề đan lát của đồng bào Jrai tại Ngày hội. Ảnh: Hoàng Hoài

Nên chăng, với một số sự kiện, lễ hội sẽ diễn ra trong thời gian tới, Ban tổ chức cần bố trí lực lượng tình nguyện viên giỏi ngoại ngữ, đã được tập huấn để sẵn sàng hỗ trợ du khách tìm hiểu sâu hơn về văn hóa bản địa. Từ đây, Gia Lai sẽ “ghi điểm” nhiều hơn nữa nhờ sự chuyên nghiệp và thân thiện trong cách thức làm du lịch.

Bao lâu nay, Tây Nguyên vẫn luôn là một “miền mơ tưởng” với rất nhiều điều cần tìm hiểu, khám phá. Càng huyền ảo lại càng hấp dẫn. Cuộc di cư của các dân tộc phía Bắc vào Gia Lai càng làm nên sự đa dạng văn hóa mà không nhiều nơi sở hữu. Do vậy, tăng sức mạnh truyền thông, tăng “chiều sâu” cho lễ hội là điều cần hướng đến để mang lại cho du khách trải nghiệm sâu sắc, hứa hẹn những lần quay trở lại để tiếp tục khám phá.