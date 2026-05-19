Dàn dựng nâng cao vở tuồng “Quang Trung đại phá quân Thanh”

Vở tuồng Quang Trung đại phá quân Thanh tái hiện hào khí mùa xuân Kỷ Dậu 1789, khắc họa hình tượng người anh hùng “áo vải cờ đào” Quang Trung - Nguyễn Huệ cùng khí thế thần tốc của nghĩa quân Tây Sơn trong chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lịch sử.

Vở tuồng này được Nhà hát tuồng Nghĩa Bình (nay là Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng mới vào năm 1980, do GS Hoàng Chương đạo diễn dựng vở. Đến năm 2015, Nhà hát phục hồi lại vở tuồng này, GS Hoàng Chương làm đạo diễn.

Đến nay, vở tuồng Quang Trung đại phá quân Thanh tiếp tục được dàn dựng nâng cao theo kế hoạch của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, với ê kíp thực hiện gồm: Đạo diễn NSND Hoàng Ngọc Đình, tác giả Đoàn Thanh Tâm biên tập kịch bản, NSƯT Đào Trung Nghĩa biên tập âm nhạc và chỉ huy dàn nhạc, biên đạo múa Phạm Hoàng Việt phục hồi và dàn dựng các lớp múa…

NSƯT Huỳnh Thị Kim Châu - Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai công bố quyết định thành lập ê kíp dàn dựng nâng cao vở diễn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ê kíp vở diễn sẽ tập trung nâng cao chất lượng nghệ thuật ở phần âm nhạc, vũ đạo, mỹ thuật sân khấu, phục trang và kỹ thuật biểu diễn nhằm tăng tính hấp dẫn nhưng vẫn giữ đậm bản sắc hát bội Bình Định.

Đạo diễn NSND Hoàng Ngọc Đình thực hiện nghi thức gióng trống phát lệnh khởi công dàn dựng nâng cao vở diễn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo ông Nguyễn Trọng Quỳnh - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, việc dàn dựng nâng cao vở diễn không chỉ góp phần bảo tồn nghệ thuật truyền thống mà còn giúp lớp diễn viên hiện tại kế nghiệp, nâng cao ngón diễn.

“Vở diễn được dàn dựng nâng cao trong 60 buổi, dự kiến đến cuối tháng 6-2025 sẽ tổng duyệt, góp phần bổ sung thêm tiết mục để Nhà hát biểu diễn phục vụ công chúng, nhất là khán giả trẻ hiểu thêm về lịch sử dân tộc và tinh thần thượng võ của phong trào nông dân Tây Sơn” - ông Quỳnh cho biết.

Trích đoạn tuồng Quang Trung lên ngôi (vở tuồng Quang Trung đại phá quân Thanh) là một trong những tiết mục được Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai dàn dựng biểu diễn phục vụ phát triển du lịch. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trước đó, ngày 4-5, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai cũng đã triển khai dàn dựng nâng cao vở ca kịch bài chòi Huyền Trân công chúa (tác giả kịch bản: Đoàn Thanh Ái - Văn Trọng Hùng; đạo diễn: NSND Nguyễn Hoài Huệ).

Vở diễn thể hiện mối tình của công chúa Huyền Trân (nhà Trần) và vua Chế Mân (Chiêm Thành) trong cuộc hôn nhân bang giao giữa hai nước Đại Việt và Chiêm Thành vào thế kỷ XIII. Dự kiến vở diễn này sẽ được tổng duyệt vào đầu tháng 6-2025.

​