Ra mắt sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam XHCN nằm trong tay thế hệ trẻ”

(GLO)- Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản và giới thiệu cuốn sách “Tiền đồ rực rỡ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa nằm trong tay thế hệ trẻ” của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Cuốn sách tập hợp những bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn về công tác thanh niên. Xuyên suốt tác phẩm là tư tưởng chiến lược về giáo dục thế hệ trẻ nâng cao ý thức làm chủ, khơi dậy tinh thần dấn thân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cuốn sách được ra mắt vào dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: BTC/TNO

Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết trong việc rèn luyện thanh niên thành những con người mới; yêu cầu cấp thiết về giáo dục toàn diện lý tưởng, đạo đức và tri thức cho thanh niên; phát triển toàn diện, kiên quyết khắc phục các biểu hiện thiếu lành mạnh.

Cuốn sách không chỉ là tài liệu nghiên cứu hữu ích cho những người làm công tác lý luận, giáo dục và đoàn thể, mà còn khơi dậy khát vọng cống hiến và ý chí tự lực, tự cường của thanh niên Việt Nam.

Việc nghiên cứu, vận dụng tư tưởng của Tổng Bí thư Lê Duẩn giúp mỗi đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về sứ mệnh lịch sử, từ đó biến lòng yêu nước thành hành động cách mạng cụ thể; nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.