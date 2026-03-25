Tuổi trẻ Gia Lai phát huy truyền thống, xung kích đổi mới

(GLO)- Không chỉ kế thừa những giá trị tốt đẹp từ các thế hệ đi trước, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tỉnh Gia Lai hôm nay đang thể hiện rõ tinh thần năng động, sáng tạo trong nếp nghĩ, cách làm.

Từ đó, góp phần thổi luồng sinh khí mới vào các hoạt động phong trào Đoàn theo hướng ngày càng thiết thực, gần gũi và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Chủ động, linh hoạt trong tổ chức phong trào

Năm 2025, Tỉnh đoàn Gia Lai là 1 trong 7 đơn vị được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Kết quả đó được minh chứng qua những con số cụ thể: tổ chức Đoàn triển khai 143 đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở; thành lập 187 đội hình “Bình dân học vụ số” giúp người dân tiếp cận công nghệ số; ra quân Chiến dịch “Thanh niên Gia Lai xung kích mùa bão lũ” huy động 150 đội hình với hơn 4.800 ĐVTN tham gia khắc phục hậu quả cơn bão số 13; tặng hơn 20.000 suất quà, học bổng trị giá trên 10 tỷ đồng cho người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Đây là kết quả rất đáng ghi nhận bởi sau khi thực hiện sáp nhập, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh phải đối mặt với không ít khó khăn do địa bàn mở rộng, số lượng ĐVTN tăng lên. Tuy nhiên, chính trong bối cảnh đó, tinh thần xung kích, chủ động và khả năng thích ứng linh hoạt của tổ chức Đoàn lại được phát huy rõ nét.

Đoàn phường Thống Nhất tổ chức “Bữa sáng yêu thương” tại Bệnh viện 331. Ảnh: P.L

Đoàn phường Thống Nhất hiện có gần 1.000 ĐVTN tham gia sinh hoạt, bài toán tập hợp lực lượng được giải bằng cách “đưa phong trào về cơ sở”. Thay vì tổ chức dàn trải, Đoàn phường tập trung nắm bắt nhu cầu thực tiễn của từng đối tượng thanh niên để triển khai hoạt động phù hợp.

Nhiều mô hình ý nghĩa đã được triển khai như “Thanh thiếu nhi Thống Nhất - những việc làm vì cộng đồng”, “Bữa sáng yêu thương” hay ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tuyên truyền…

Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động an sinh xã hội, cắt tóc miễn phí, cùng các sân chơi văn hóa, thể thao được Đoàn phường tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Anh Hồ Đức Công - Bí thư Đoàn phường Thống Nhất - cho hay: Việc lựa chọn nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với từng địa bàn là yếu tố then chốt để thu hút, tập hợp thanh niên.

Những cách làm gần gũi, linh hoạt không chỉ khơi dậy tinh thần tình nguyện trong ĐVTN mà còn củng cố mối liên kết giữa tổ chức Đoàn với cộng đồng dân cư.

Theo anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, chủ đề công tác năm 2026 là “Tuổi trẻ Gia Lai xung kích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Đoàn”.

Đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là yêu cầu xuyên suốt, đòi hỏi mỗi cấp bộ Đoàn và từng ĐVTN chủ động thay đổi tư duy, mạnh dạn tìm tòi cách làm mới, ứng dụng công nghệ, bám sát thực tiễn để tổ chức phong trào hiệu quả, thiết thực hơn.

“Tin tưởng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, tuổi trẻ Gia Lai sẽ từng bước biến khát vọng cống hiến thành những hành động cụ thể, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển” - anh Hiệp nhấn mạnh.

Đổi mới hình thức giáo dục truyền thống

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công tác giáo dục truyền thống cách mạng không còn bị bó hẹp ở những hình thức tuyên truyền quen thuộc mà được cụ thể hóa bằng những mô hình sáng tạo, phù hợp với cách tiếp cận của thế hệ trẻ.

Một trong những điểm nhấn tiêu biểu là công trình thanh niên “Số hóa các chi bộ Đảng đầu tiên và các địa chỉ đỏ” do Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh và Hội đồng Đội tỉnh triển khai vào tháng 10-2025.

Với nguồn kinh phí xã hội hóa 250 triệu đồng, 10 di tích lịch sử tiêu biểu như: Chi bộ Cửu Lợi, Chi bộ Hồng Lĩnh, Chi bộ Đề pô Diêu Trì, Chi bộ Đảng An Khê, Chi bộ Đảng Cheo Reo… đã được đưa lên “không gian số”.

Thông qua nền tảng số https://diachidogialai.vr360.com.vn/, người dùng có thể dễ dàng tìm hiểu các di tích lịch sử thông qua hệ thống bản đồ số, hình ảnh và nghe thuyết minh về di tích.

Cách làm này không chỉ giúp lan tỏa giá trị lịch sử mà còn góp phần đổi mới phương thức giáo dục truyền thống, phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin của thế hệ trẻ.

Đoàn xã, Hội LHTN Việt Nam xã Tuy Phước thực hiện công trình “Tuổi trẻ - Công an xã Tuy Phước tri ân anh hùng liệt sĩ” tại Nghĩa trang liệt sĩ Diêu Trì. Ảnh: P.L

Song song với đó, các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được ĐVTN duy trì và lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, giàu ý nghĩa. Từ ngày 16-1 đến 1-2-2026, Đoàn xã, Hội LHTN Việt Nam xã Tuy Phước phối hợp với Công an xã triển khai công trình “Tuổi trẻ - Công an xã Tuy Phước tri ân anh hùng liệt sĩ” tại Nghĩa trang liệt sĩ Diêu Trì.

Trong nửa tháng triển khai, 60 ĐVTN cùng lực lượng Công an xã đã tham gia dọn vệ sinh khuôn viên nghĩa trang; lau chùi bia mộ; sơn sửa tường rào và trụ cờ, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng… với tổng kinh phí hơn 90 triệu đồng.

Anh Lê Huy Thục - Bí thư Đoàn xã Tuy Phước - chia sẻ: “Mỗi phần việc dù nhỏ nhưng thể hiện niềm tự hào và ý thức tiếp nối truyền thống. Qua đó, thế hệ trẻ hôm nay không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, cống hiến, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ”.