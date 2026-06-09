Gia Lai: Rộn ràng ngày hội thanh niên công nhân

(GLO)- Ngày 6 và 7-6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” năm 2026 đã diễn ra sôi nổi với các hoạt động văn hóa, thể thao, an sinh xã hội...

Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” năm 2026 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức; thu hút khoảng 2.000 thanh niên công nhân tham gia.

Dự chương trình, về phía Trung ương Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Đỗ Tuấn Hanh - Phó Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn; Nguyễn Duy Hưng - Chánh Văn phòng Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Hoàng Tuấn Việt - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng Ban Biên tập Cổng Tri thức Thánh Gióng.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Bùng nổ sắc màu văn hóa, thể thao

Những trận cầu nảy lửa trên sân bóng hay tràng pháo tay cổ vũ tại liên hoan văn nghệ đã tạo nên bức tranh sôi động của Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” năm 2026.

Ngay từ sáng 6-6, Giải bóng đá Thanh niên công nhân năm 2026 chính thức khởi tranh. 8 đội bóng nam với gần 150 vận động viên là thanh niên công nhân đến từ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Đoàn UBND tỉnh, các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc và Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh đã mang đến những màn so tài kịch tính. Trên sân cỏ, các cầu thủ thi đấu quyết tâm, cống hiến nhiều pha bóng đẹp trong sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Không chỉ bóng đá, các hoạt động bơi lội, bắn cung, kéo co và teambuilding cũng thu hút đông đảo thanh niên công nhân tham gia. Những tiếng cười giòn giã, cái bắt tay động viên và tinh thần thi đấu hết mình đã giúp khoảng cách giữa các đơn vị, doanh nghiệp dần xóa nhòa.

Anh Nguyễn Văn Sơn (VNPT Gia Lai) chia sẻ: “Ngày hội mang đến cơ hội để chúng tôi được vận động, giao lưu và gặp gỡ nhiều bạn trẻ đang làm việc ở các đơn vị khác. Sau những giờ lao động, những hoạt động thể thao như thế này giúp mọi người giải tỏa áp lực, có thêm năng lượng và tinh thần tích cực để làm việc”.

Không khí ngày hội tiếp tục được nối dài bằng Liên hoan Tiếng hát Thanh niên công nhân năm 2026. Liên hoan thu hút 12 đội thi đến từ các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia với 12 tiết mục được đầu tư công phu.

Những giai điệu hào hùng ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước, con người Việt Nam cùng hình ảnh tuổi trẻ năng động, trách nhiệm đã được các đội thi thể hiện sinh động trên sân khấu. Mỗi tiết mục là một câu chuyện về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong thời kỳ mới.

Lần đầu tham gia liên hoan, chị Nguyễn Thị Xuân Lành (Trung tâm Anh ngữ quốc tế Ocean Edu) cho biết: “Để có tiết mục hoàn chỉnh, các thành viên phải tranh thủ tập luyện sau giờ làm việc. Dù khá vất vả nhưng ai cũng hào hứng vì đây không chỉ là dịp thể hiện năng khiếu mà còn giúp chúng tôi giao lưu, gắn kết và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp”.

Đồng hành cùng thanh niên công nhân

Đây là năm thứ tư liên tiếp Ngày hội “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” được tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Năm 2026, Gia Lai là địa phương thứ hai trong cả nước (sau Phú Thọ) được lựa chọn đăng cai.

Phát biểu tại ngày hội vào sáng 7-6, anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - khẳng định việc chăm lo, hỗ trợ và đồng hành cùng thanh niên công nhân, nhất là trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, luôn là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Hội.

Anh Nguyễn Kim Quy tặng quà cho thanh niên công nhân tại ngày hội. Ảnh: D.L “Thông qua các hoạt động thiết thực, chương trình không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bồi dưỡng kỹ năng cho thanh niên công nhân mà còn tạo môi trường để thanh niên giao lưu, gắn kết, từ đó xây dựng tổ chức Hội thực sự trở thành mái nhà chung của hội viên, thanh niên” - anh Quy nói.

Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động an sinh xã hội ngay trong khuôn khổ ngày hội. Cụ thể, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao 20 suất quà (1 triệu đồng/suất); Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai trao 100 suất quà (500 nghìn đồng/suất) cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, công nhân, người lao động còn được khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí. Các hoạt động giới thiệu việc làm, hỗ trợ kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 và đăng ký thông tin thuê bao chính chủ cũng được triển khai.

Nhận phần quà hỗ trợ tại chương trình, chị Nguyễn Thị Lý (Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định) xúc động: “Tôi rất vui khi vừa được nhận quà, vừa được khám sức khỏe miễn phí. Đối với nhiều công nhân chưa có điều kiện đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, đây là hoạt động rất ý nghĩa, giúp chúng tôi cảm nhận rõ sự quan tâm dành cho người lao động”.

Thanh niên công nhân, người lao động được khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí tại ngày hội. Ảnh: D.L

Bên cạnh các hoạt động chăm lo đời sống, chương trình bốc thăm trúng thưởng cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của thanh niên công nhân. Hồi hộp theo dõi lá phiếu được xướng tên, nhiều người không giấu được niềm vui.

Trúng giải thưởng được mong chờ nhất là chiếc xe máy điện trị giá 20 triệu đồng, anh Nguyễn Tấn Thịnh (Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn) phấn khởi: “Tôi tham gia ngày hội để giao lưu, trải nghiệm các hoạt động cùng anh em công nhân nên rất bất ngờ khi trở thành người may mắn nhất. Món quà này là niềm vui lớn và sẽ là kỷ niệm đáng nhớ đối với tôi”.

Anh Thịnh (giữa) phấn khởi nhận giải thưởng. Ảnh: D.L