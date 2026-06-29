Anh Đỗ Đức Thanh giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 29-6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (phường Quy Nhơn Nam), Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 195 đại biểu đại diện cho hơn 796.000 hội viên, thanh niên toàn tỉnh.

Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Lý Tiết Hạnh - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa cho đại hội. Ảnh: D.L

Đây là đại hội đầu tiên của tổ chức Hội LHTN cấp tỉnh sau khi hợp nhất Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai và Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định; đánh dấu bước khởi đầu của tổ chức Hội trong không gian phát triển mới: cao nguyên - biên giới - duyên hải - xã đảo.

Giai đoạn 2024-2026, các cấp Hội triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình xây dựng Hội vững mạnh. Toàn tỉnh duy trì 251 đội hình tình nguyện, thực hiện 1.017 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới; triển khai 275 công trình, phần việc cấp xã, cơ sở với tổng giá trị gần 2,5 tỷ đồng; duy trì 187 đội hình “Bình dân học vụ số” với 563 hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận kiến thức, kỹ năng số...

Anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu khai mạc phiên trọng thể đại hội. Ảnh: D.L

Các chương trình, chiến dịch lớn như: “Thanh niên tình nguyện hè”, “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”... được triển khai sâu rộng. Các tổ chức thành viên, câu lạc bộ, đội, nhóm thuộc Hội tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng.

Nhiệm kỳ 2026-2029, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Gia Lai: Đoàn kết - Sáng tạo - Bản sắc - Hội nhập - Phát triển”, đại hội đề ra 10 chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ đột phá cùng 5 đề án, mô hình trọng tâm nhằm đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ; phát huy vai trò thanh niên trong bảo tồn văn hóa, khởi nghiệp, chuyển đổi số, phát triển kinh tế và tình nguyện vì cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: D.L

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật của công tác Hội và phong trào thanh niên thời gian qua; đồng thời, đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch, bảo tồn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và giữ gìn quốc phòng, an ninh.

“Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống cách mạng, tinh thần thượng võ, xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến, tuổi trẻ Gia Lai sẽ tiếp tục viết nên những trang mới đầy tự hào, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc và hội nhập sâu rộng” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: D.L

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy đề nghị Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai cần tiếp tục đổi mới, cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng các hoạt động thiết thực gắn với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương; chăm lo, tạo môi trường để thanh niên phát triển toàn diện; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bên phải) tặng hoa cảm ơn Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy. Ảnh: D.L

“Các Ủy viên Ủy ban Hội với phẩm chất, năng lực tốt sẽ đoàn kết, sáng tạo chỉ đạo công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Gia Lai không ngừng lớn mạnh trong giai đoạn mới, đáp ứng sự tín nhiệm và kỳ vọng của thanh niên toàn tỉnh” - anh Nguyễn Kim Quy bày tỏ.

Các đại biểu tặng quà lưu niệm cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Khương (phường Quy Nhơn) tại đại hội. Ảnh: D.L

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và thống nhất cao, đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029 gồm 45 ủy viên; hiệp thương Ban Thư ký, Ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt của Hội.

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh. Các Phó Chủ tịch Hội, gồm: Anh Nguyễn Tấn Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; anh Hồ Trần Phú Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; anh Vũ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; anh Phan Văn Khoa - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh.

Ủy ban Hội, Ban Kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029 ra mắt đại hội. Ảnh: D.L

Thay mặt Ủy ban Hội khóa I, tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đỗ Đức Thanh bày tỏ sự trân trọng trước sự tín nhiệm của Đại hội và khẳng định: "Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; bám sát Nghị quyết Đại hội; tập trung xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, đồng hành và phát huy vai trò thanh niên Gia Lai trong kỷ nguyên phát triển mới.

Tặng quà tri ân các Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) không tiếp tục tham gia công tác Hội. Ảnh: D.L

10 chỉ tiêu trọng tâm nhiệm kỳ 2026-2029: - 100% cán bộ Hội, hội viên và ít nhất 80% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được cung cấp thông tin về quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo và kỹ năng tự bảo vệ trên không gian mạng. - Tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên toàn tỉnh đạt 80% vào cuối nhiệm kỳ. - 100% Hội LHTN cấp xã, phường hằng năm có ít nhất 1 mô hình hoặc giải pháp đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên. - 100% Hội cấp xã, phường hằng năm tổ chức hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, văn hóa địa phương. - Hỗ trợ ít nhất 50 ý tưởng, dự án khởi nghiệp; 100 mô hình kinh tế thanh niên, sản phẩm OCOP do thanh niên làm chủ lên nền tảng quảng bá, kết nối tiêu thụ. - Hằng năm tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho ít nhất 50.000 lượt thanh niên. - 100% Hội cấp xã, phường có hoạt động hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và chữ ký số. - Có ít nhất 500.000 lượt hội viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện. - 100% Hội cấp xã, phường hằng năm tổ chức ít nhất 1 hoạt động bảo vệ môi trường, chuyển đổi xanh hoặc trồng cây xanh. - 100% cán bộ Hội chủ chốt cấp xã, phường được tập huấn nghiệp vụ ít nhất 1 lần trong nhiệm kỳ; 100% Hội cấp xã, phường cập nhật dữ liệu hội viên, thanh niên, câu lạc bộ, đội, nhóm.