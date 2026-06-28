Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai: Tạo đột phá mới để thanh niên tiếp tục sáng tạo, cống hiến

(GLO)- Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ I diễn ra trong bối cảnh tỉnh Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới sau hợp nhất. Từ những kết quả đạt được, tổ chức Hội hướng tới những đột phá mới nhằm tạo thêm cơ hội để thanh niên sáng tạo, cống hiến.

Hướng về cơ sở

Nhiệm kỳ qua ghi dấu nhiều chuyển biến tích cực trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Không chỉ mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, các cấp bộ Hội còn từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu của người trẻ và yêu cầu phát triển của địa phương.

Trong dòng chảy đó, phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục giữ vai trò là phong trào hành động chủ đạo, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Nhiều chương trình như “Những bước chân vì cộng đồng”, “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”... được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 được triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 8 với chủ đề “Tuổi trẻ Gia Lai xung kích đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiên phong chuyển đổi số, sáng tạo vì cộng đồng”. Ảnh: D.L

Các hoạt động tình nguyện ngày càng hướng về cơ sở, địa bàn khó khăn và những đối tượng cần được hỗ trợ. Các cấp bộ Đoàn, Hội vận động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.343 căn nhà với 8.861 ngày công; tổ chức 523 hoạt động cấp cơ sở chăm lo thanh thiếu nhi, gia đình hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng; thực hiện 275 công trình, phần việc cấp xã, cấp cơ sở với tổng giá trị làm lợi gần 2,5 tỷ đồng.

Công trình “Thắp sáng đảo quê hương” do nhiều đơn vị cùng tài trợ chính thức đưa vào sử dụng tại xã Nhơn Châu từ ngày 28-5. Ảnh: D.L

Công tác đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp cũng được chú trọng. Hội hỗ trợ và giải ngân các dự án từ Quỹ Thanh niên Gia Lai lập nghiệp, khởi nghiệp và Quỹ quốc gia về việc làm kênh Trung ương Đoàn với tổng số tiền trên 1,27 tỷ đồng. Năm 2025, có 24.859 thanh niên được tư vấn, giới thiệu việc làm và tham gia xuất khẩu lao động.

Sinh viên tìm hiểu thông tin về vị trí việc làm của một số doanh nghiệp tại Ngày hội việc làm QNU JOB FAIR 2026. Ảnh: D.L

Đặc biệt, chuyển đổi số là dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ qua khi thanh niên là lực lượng nòng cốt trong phong trào "Bình dân học vụ số". Trong đó, toàn tỉnh thành lập 187 đội hình “Bình dân học vụ số”, tổ chức 563 hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận kiến thức, kỹ năng số. Cùng với đó, các mô hình “Mỗi tuần một kỹ năng số”, tổ công nghệ số cũng giúp thanh niên như tích cực ứng dụng khoa học công nghệ trong học tập, hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Là một trong những đơn vị tích cực tham gia chuyển đổi số, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn thường xuyên hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đồng thời, đơn vị cũng tổ chức nhiều chương trình giúp sinh viên nâng cao kỹ năng số.

Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn cùng Đoàn phường Quy Nhơn Nam ra quân hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản VNeID mức độ 2. Ảnh: ĐVCC

Anh Bùi Tuấn Kiệt - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn - cho biết: “Thông qua các hoạt động của Hội Sinh viên các cấp, nhiều sinh viên không chỉ được rèn luyện kỹ năng mà còn được tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng, tiếp cận khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là những hành trang quan trọng để người trẻ tự tin học tập, làm việc trong giai đoạn mới”.

Nhiệm kỳ mới, đột phá mới

Nhiệm kỳ 2026-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh (Hội LHTN Việt Nam tỉnh) xác định 3 nhiệm vụ đột phá, gồm: Số hóa công tác Hội và dữ liệu thanh niên; Xây dựng hệ sinh thái thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo, làm kinh tế; Đổi mới mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên đặc thù và thanh niên trên không gian mạng.

Trong đó, số hóa công tác Hội được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và kết nối thanh niên. Nhiệm kỳ mới, Hội LHTN tỉnh sẽ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên, ứng dụng nền tảng số trong quản lý và tổ chức hoạt động Hội; đồng thời tiếp tục nhân rộng các mô hình “Bình dân học vụ số”, “Mỗi tuần một kỹ năng số”, tổ công nghệ số thanh niên để nâng cao năng lực số cho thanh niên và người dân.

Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức lớp tập huấn chuyển đổi số đợt 2 - 2026 cho Thường trực Đoàn các xã, phường, đơn vị trực thuộc; thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng và đội hình bình dân học vụ số trên địa bàn tỉnh. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, Hội xác định xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo và làm kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong nhiệm kỳ tới, Hội phấn đấu hỗ trợ ít nhất 50 ý tưởng, dự án khởi nghiệp; đưa ít nhất 100 mô hình kinh tế thanh niên, sản phẩm thanh niên và sản phẩm OCOP do thanh niên làm chủ lên các nền tảng quảng bá, kết nối tiêu thụ. Đồng thời, xây dựng “Bản đồ số thanh niên làm kinh tế tỉnh Gia Lai” và “Sàn giao dịch ý tưởng sáng tạo thanh niên tỉnh Gia Lai” nhằm kết nối người trẻ với doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và các nguồn lực hỗ trợ phát triển.

Anh Vũ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai - cho rằng, trong bối cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng không gian phát triển, nhu cầu hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp không dừng ở việc hỗ trợ vốn hay tập huấn kiến thức đơn thuần.

“Điều thanh niên cần hiện nay là một hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ, từ tư vấn ý tưởng, kết nối chuyên gia, tiếp cận nguồn vốn đến hỗ trợ xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Hội trong việc kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, hỗ trợ thanh niên hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp và phát triển mô hình kinh tế bền vững” - anh Quân nói.

Anh Vũ Hồng Quân chia sẻ tại chương trình Cà phê Doanh nhân - diễn đàn kết nối, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp. Ảnh: ĐVCC

Đột phá thứ ba là đổi mới mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên theo hướng mở rộng các câu lạc bộ, đội, nhóm theo nghề nghiệp, sở thích, lĩnh vực chuyên môn và trên không gian mạng. Đồng thời, tiếp tục xây dựng các mô hình phù hợp để tiếp cận, hỗ trợ thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, thanh niên lao động tự do, thanh niên yếu thế và thanh niên đi làm ăn xa.

Thanh niên công nhân được nhận quà và tham gia nhiều hoạt động bổ ích tại Ngày hội Thanh niên công nhân do do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH TCP Việt Nam tổ chức tại Gia Lai. Ảnh: D.L

Anh Đỗ Đức Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết: “Bên cạnh việc tiếp tục hỗ trợ thanh niên học tập, khởi nghiệp, tổ chức Hội sẽ tập trung nhiều hơn nữa cho chuyển đổi số, nâng cao năng lực số, phát huy vai trò thanh niên trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Quan điểm của Hội là mọi hoạt động phải hướng đến lợi ích thiết thực, chính đáng của thanh niên và tạo điều kiện để người trẻ đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước”.