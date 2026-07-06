Khai mạc Trại Huấn luyện Kim Đồng cấp I toàn quốc năm 2026

Tham dự lễ khai mạc có anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương; Ủy viên Hội đồng Huấn luyện Trung ương, huấn luyện viên cấp I, cấp II Trung ương; đại diện Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thiếu nhi Việt Nam; Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai cùng đại diện các địa phương.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: D.L

Phát biểu tại lễ khai mạc, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Trung ương - nhấn mạnh: Trại sinh không chỉ học hỏi thêm kỹ năng, mà còn mang trách nhiệm trở thành hạt nhân lan tỏa những giá trị tốt đẹp của công tác Đội tại địa phương. Để sau mỗi kỳ trại, ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần "Vì đàn em thân yêu" tiếp tục được thắp sáng trong từng liên đội, từng mái trường trên cả nước.

Anh Lê Anh Quân phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: D.L

Diễn ra từ ngày 5 đến 11-7, Trại Huấn luyện năm nay mang chủ đề "Gia Lai - Đại ngàn hòa cùng biển xanh", được thiết kế với 7 chủ đề huấn luyện xuyên suốt gắn với hình ảnh khăn quàng đỏ - biểu tượng thiêng liêng của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Trao thẻ trại sinh cho các tổng phụ trách đội tham gia trại huấn luyện. Ảnh: D.L

Trong khuôn khổ chương trình, 217 trại sinh đến từ 21 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ được học tập, rèn luyện một số nội dung như: nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; phương pháp hướng dẫn múa hát tập thể cho thiếu nhi; những vấn đề cơ bản về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hành nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; công tác nhi đồng và phương pháp lựa chọn, bồi dưỡng Ban Chỉ huy Đội...

Bên cạnh đó, các trại sinh còn tham gia phần đánh giá năng lực theo nội dung chương trình huấn luyện.