98 chiến sĩ nhí Gia Lai tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội”

Chương trình diễn ra trong 10 ngày (từ 21 đến 30-6) tại Trung đoàn Bộ binh 739 (khu vực 6, phường Quy Nhơn Tây) với sự tham gia của 98 chiến sĩ nhí từ 12-17 tuổi.
Với chủ đề “Hành trình chiến sĩ - Rèn luyện để trưởng thành”, các học viên sẽ được trải nghiệm môi trường quân đội thông qua nhiều hoạt động như: học các tư thế vận động trên chiến trường, đội hình đội ngũ, kỹ năng tự vệ, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng làm việc nhóm; tham gia thể dục thể thao, làm đồ handmade, tăng gia sản xuất và hội thao "Học kỳ trong quân đội"...
Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các chuyên đề giáo dục về kỷ luật quân đội; tình đồng chí, đồng đội trong Quân đội nhân dân Việt Nam, kỹ năng sống với các nội dung “Tự lập - Bước đầu của trưởng thành”, “Một ngày tự phục vụ”, “Tôi đã trưởng thành”; Cuộc thi “Tự hào lịch sử Việt Nam”; tham quan Trung đoàn Không quân 925; chương trình lửa trại “Mùa hè rực rỡ”...
Chương trình “Học kỳ trong quân đội” là hoạt động thường niên nhằm tạo môi trường rèn luyện cho thanh thiếu niên trong dịp hè; góp phần bồi dưỡng ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tính tự lập, kỹ năng sống và tình yêu quê hương, đất nước.