98 chiến sĩ nhí Gia Lai tham gia chương trình “Học kỳ trong quân đội”

(GLO)- Ngày 22-6, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam), Tỉnh đoàn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ xuất quân Chương trình “Học kỳ trong quân đội” lần thứ XIII năm 2026. Đây là khóa 2 trong năm, dành cho thanh thiếu niên ở khu vực phía Đông tỉnh.

Chương trình diễn ra trong 10 ngày (từ 21 đến 30-6) tại Trung đoàn Bộ binh 739 (khu vực 6, phường Quy Nhơn Tây) với sự tham gia của 98 chiến sĩ nhí từ 12-17 tuổi.

Quang cảnh buổi lễ xuất quân. Ảnh: ĐVCC

Với chủ đề “Hành trình chiến sĩ - Rèn luyện để trưởng thành”, các học viên sẽ được trải nghiệm môi trường quân đội thông qua nhiều hoạt động như: học các tư thế vận động trên chiến trường, đội hình đội ngũ, kỹ năng tự vệ, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng làm việc nhóm; tham gia thể dục thể thao, làm đồ handmade, tăng gia sản xuất và hội thao "Học kỳ trong quân đội"...

Ban Tổ chức chụp hình lưu niệm với các thanh thiếu niên tham gia chương trình. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, các em còn được tham gia các chuyên đề giáo dục về kỷ luật quân đội; tình đồng chí, đồng đội trong Quân đội nhân dân Việt Nam, kỹ năng sống với các nội dung “Tự lập - Bước đầu của trưởng thành”, “Một ngày tự phục vụ”, “Tôi đã trưởng thành”; Cuộc thi “Tự hào lịch sử Việt Nam”; tham quan Trung đoàn Không quân 925; chương trình lửa trại “Mùa hè rực rỡ”...

Các chiến sĩ nhí lên đường trải nghiệm môi trường quân đội. Ảnh: ĐVCC

Chương trình “Học kỳ trong quân đội” là hoạt động thường niên nhằm tạo môi trường rèn luyện cho thanh thiếu niên trong dịp hè; góp phần bồi dưỡng ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, tính tự lập, kỹ năng sống và tình yêu quê hương, đất nước.