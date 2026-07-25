Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức Chiến dịch "Mùa hè xanh" tại xã Ia Nan

(GLO)- Từ ngày 24 đến 27-7, Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức Chiến dịch "Mùa hè xanh" tại xã Ia Nan với sự tham gia của 15 đoàn viên thanh niên.

Đây là 1 trong số 11 đội thanh niên tình nguyện chuyên ngành cấp tỉnh năm 2026 được Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh thành lập.

Trong khuôn khổ chiến dịch, ngày 25-7, Đoàn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn phối hợp với Đoàn xã Ia Nan và các đoàn thể địa phương tổ chức chương trình “Bữa ăn cho em” (7 triệu đồng) nấu 200 suất ăn miễn phí cho thiếu nhi trên địa bàn xã; trao 20 suất quà (trị giá 500 nghìn đồng/suất) cho học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt.

Chiều cùng ngày, Đoàn trường tổ chức lễ kết nghĩa với Đoàn xã Ia Nan.

Tặng quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Đơn vị cũng tổ chức sinh hoạt hè với các hoạt động giao lưu, trò chơi tập thể; sơn sửa nhà ở, sửa chữa, thay thế thiết bị điện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ số hóa hồ sơ...

Các tình nguyện viên trao 200 suất ăn miễn phí cho thiếu nhi. Ảnh: ĐVCC

Trong những ngày còn lại của chiến dịch, Đoàn trường sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường; thăm, tặng quà cho gia đình chính sách neo đơn, trẻ mồ côi; triển khai công trình thanh niên tại địa phương.