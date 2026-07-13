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Nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa của tuổi trẻ Gia Lai

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(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), một số cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức hoạt động tri ân nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho đoàn viên, thanh niên.

Ngày 13-7, Đoàn xã Ia Rsai đến thăm, động viên và trao 6 suất quà (mỗi suất 200.000 đồng) cho 6 gia đình cựu thanh niên xung phong trên địa bàn xã.

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Đại diện Đoàn xã Ia Rsai đến thăm, tặng quà cho cựu thanh niên xung phong. Ảnh: ĐVCC

Tại các gia đình, đại diện Đoàn xã đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thế hệ thanh niên xung phong trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện tình cảm, sự tri ân của tuổi trẻ địa phương đối với các thế hệ đi trước, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên.

Ngày 12-7, Đoàn phường Hoài Nhơn Tây phối hợp với nhóm Nghĩa tình Bác Ái thực hiện công trình thanh niên tại Di tích lịch sử Trạm Bác Ái 2 với sự tham gia của 15 đoàn viên, thanh niên.

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Đoàn viên, thanh niên phường Hoài Nhơn Tây tham gia xây dựng công trình thanh niên tại Di tích lịch sử Trạm Bác Ái 2. Ảnh: MN

Công trình gồm 28m đường bê tông nối từ khu di tích xuống hồ nước, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, chăm sóc cảnh quan cũng như phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị của di tích lịch sử.

Trong quá trình thi công, đoàn viên, thanh niên đã tích cực tham gia vận chuyển vật liệu, trộn bê tông và hoàn thành các hạng mục. Công trình có tổng kinh phí 15 triệu đồng do các đơn vị vận động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ.

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