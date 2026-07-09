Khoanh vùng khu vực nghi có hố chôn liệt sĩ tại di tích Cấm An Sơn

(GLO)- Ngày 9-7, ông Lê Minh Đức - Bí thư Đảng ủy phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ các nguồn tư liệu và lời kể của nhân chứng, khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn được xác định có khả năng còn hố chôn liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ.

Theo ông Đức, địa phương đã làm việc với cựu chiến binh Đặng Hà Thụy (83 tuổi) - người nhiều năm sưu tầm tư liệu về liệt sĩ. Trong số các tài liệu do ông Thụy cung cấp, có nhiều thông tin được khai thác từ nguồn tư liệu của các cựu binh Mỹ, cho thấy khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ của ta đã hy sinh tại khu vực Cấm An Sơn.

Bên cạnh đó, nhiều nhân chứng là người dân địa phương cũng xác nhận từng chứng kiến bộ đội ta hy sinh và được chôn cất tại khu vực này.

Phường Tam Quan tổ chức khảo sát, khoanh vùng khu vực nghi có hố chôn liệt sĩ tại di tích lịch sử Cấm An Sơn. Ảnh: ĐVCC

Trao đổi với phóng viên, cựu chiến binh Đặng Hà Thụy cho biết: Các tài liệu do cựu binh Mỹ lưu giữ đã ghi chép khá chi tiết diễn biến trận đánh cũng như quá trình chôn cất các cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Đặc công D40, Quân khu 5.

Ông Thụy cũng đã hệ thống, tổng hợp các nguồn tư liệu thành bộ hồ sơ gửi các cơ quan chức năng phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Từ những nguồn thông tin trên, phường Tam Quan đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành khảo sát thực địa, bước đầu khoanh vùng các khu vực nghi có mộ liệt sĩ.

Đồng thời, hồ sơ, tư liệu và lời kể của các nhân chứng sẽ tiếp tục được rà soát, đối chiếu để làm cơ sở đề xuất cấp có thẩm quyền tổ chức tìm kiếm, quy tập.

Bí thư Đảng ủy phường Tam Quan thông tin thêm: Địa phương đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu cho cơ quan chức năng để thẩm tra, xác minh. Khi có đủ căn cứ, việc khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ được triển khai theo đúng quy định.