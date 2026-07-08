Xây dựng Đảng vững mạnh, tạo nền tảng phát triển cho Hoài Nhơn Nam và Tam Quan

(GLO)- Ngày 8-7, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã đến dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của 2 Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam và Tam Quan.

Tại Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam, đồng chí Rah Lan Chung đã kiểm tra thực tế hoạt động sản xuất tại Cụm công nghiệp Hoài Tân và tiến độ xây dựng Khu đô thị Phú Mỹ Tân; đồng thời nghe Đảng ủy phường báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết của Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam. Ảnh: Trung Nghĩa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm của Đảng ủy phường Hoài Nhơn Nam trong năm đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Riêng trong 6 tháng năm 2026, phường đã tập trung phát triển công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ; có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy tốt vai trò các bí thư chi bộ ở cơ sở, kết nạp đảng viên mới đạt 100% chỉ tiêu; việc sắp xếp tổ dân phố được nhân dân đồng thuận.

Đặc biệt, đồng chí Rah Lan Chung biểu dương Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam đã nâng cao năng lực lãnh đạo, vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công có hiệu quả. Theo đó, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công năm 2025 của phường đạt 99,91/100 điểm, xếp loại xuất sắc, đứng vị trí thứ 5/135 xã, phường của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 2 từ trái sang) kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng Khu đô thị Phú Mỹ Tân, phường Hoài Nhơn Nam. Ảnh: Trung Nghĩa

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Trong đó, tiếp tục thu hút đầu tư, tập trung thực hiện những dự án lớn; chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội; tích cực củng cố, hoàn thiện bộ máy; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Rah Lan Chung tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 2 đảng viên của Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục. Ảnh: Trung Nghĩa

Dịp này, đồng chí Rah Lan Chung trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 2 đảng viên của Đảng bộ phường Hoài Nhơn Nam có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục.

Tại Đảng bộ phường Tam Quan, sau khi nghe Đảng ủy phường báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận nỗ lực của Đảng uỷ phường trong công tác xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nhất là công tác phát triển đảng viên.

Để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm nay như chỉ tiêu tỉnh đã giao, đồng chí yêu cầu Đảng bộ phường tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xem đây là nhiệm vụ then chốt để dẫn dắt phát triển; đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu chính quyền đô thị cơ sở.

Quang cảnh hội nghị tại phường Tam Quan. Ảnh: Trung Nghĩa

Phường cũng cần phát huy lợi thế về công nghiệp, thương mại - dịch vụ, tạo động lực tăng trưởng mới; quản lý tốt quy hoạch, đất đai, đô thị, tạo nguồn lực phát triển bền vững. Cùng với đó, chú trọng phát triển nông - lâm - ngư nghiệp theo hướng hiệu quả, gắn với kinh tế biển và sinh kế người dân…

Dịp này, 5 đảng viên của Đảng bộ phường Tam Quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục đã được nhận bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 3 đảng viên có thành tích tiêu biểu trong hưởng ứng cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 - 2026 được Đảng ủy phường khen thưởng.