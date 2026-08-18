Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định tri ân xứng đáng nhất đối với các thế hệ đi trước là trách nhiệm và hành động của thế hệ hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và tặng hoa chúc mừng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 18/8, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV và trao tặng Huân chương, trao tặng Huy hiệu Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ: Nguyễn Tấn Dũng, Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan của Đảng ở Trung ương và Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng báo cáo tình hình về kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm và thời gian tới.

Sau khi nghe báo cáo, nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp tâm huyết, thẳng thắn, sâu sắc, cảnh báo những nguy cơ, hạn chế không được xem nhẹ; đề xuất cách làm thiết thực để giữ vững đoàn kết, xây dựng Đảng, hoàn thiện bộ máy, phát triển đất nước và chăm lo đời sống nhân dân. Mỗi ý kiến đều kết tinh kinh nghiệm, tầm nhìn, tình cảm và trách nhiệm với Đảng, nhân dân và tương lai đất nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng, biết ơn những cống hiến to lớn của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ở những cương vị và giai đoạn khác nhau, đã góp phần hoạch định đường lối, bảo vệ thành quả cách mạng, mở đường đổi mới, hội nhập, tạo dựng nền tảng cho hôm nay. Thế hệ đương nhiệm tiếp nhận không chỉ cơ đồ, tiềm lực, vị thế, mà còn cả bản lĩnh, kinh nghiệm và những công việc phải tiếp tục hoàn thành. Đó là di sản quý báu, đồng thời là lời nhắc nhở sâu sắc về danh dự và trách nhiệm kế tục của thế hệ tiếp nối.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhìn lại chặng đường 81 năm, nhất là 40 năm Đổi mới, chúng ta có quyền tự hào về tầm vóc cơ đồ mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã được tạo dựng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Từ một đất nước kiệt quệ bởi chiến tranh, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển thuộc nhóm thu nhập trung bình cao, hội nhập sâu rộng; quốc phòng, an ninh được củng cố; vị thế quốc tế ngày càng nâng cao. Những thành tựu đó là kết tinh của sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trí tuệ, công sức và xương máu của nhiều thế hệ; trong đó có đóng góp rất quan trọng của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ. Nhận thức đúng điều đó để càng trân trọng sự kế thừa, giữ gìn đoàn kết, thống nhất và không coi thành tựu chung là công lao riêng của thế hệ nào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ thời gian qua, nhất là từ cuối nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, đất nước chuyển động rất mạnh với khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề khó, mới, chưa có tiền lệ.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, chúng ta vẫn giữ vững ổn định chính trị; bảo đảm sự lãnh đạo liên tục, thông suốt; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân; đồng thời đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của Đảng và quản trị quốc gia. Nhiệm vụ phía trước không cho phép chủ quan, do dự hay tự thỏa mãn. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, phải chuyển mạnh từ quyết sách sang hành động, từ sắp xếp tổ chức sang nâng cao chất lượng vận hành, từ quyết tâm chính trị sang kết quả mà nhân dân có thể thấy, cảm nhận và thụ hưởng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh trước hết, phải giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đoàn kết, thống nhất phải dựa trên nguyên tắc, Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, lợi ích quốc gia-dân tộc và trách nhiệm trước nhân dân. Cán bộ càng giữ cương vị cao càng phải nêu gương, giữ gìn danh dự, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; không né tránh, không xuê xoa trước khuyết điểm; tiếp tục kiểm soát quyền lực, kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý nghiêm sai phạm, đồng thời bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo vì nước, vì dân.

Phải làm cho bộ máy sau sắp xếp thực sự tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực và rõ kết quả; kiên quyết loại bỏ tư tưởng chỉ thuận cho cơ quan, cán bộ nhưng gây khó cho dân; không lấy quy trình làm nơi trú ẩn cho sự né tránh trách nhiệm; phải đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển đất nước, dựa ngày càng nhiều hơn vào năng suất, tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng con người. Quản trị thống nhất không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng, khơi thông mọi nguồn lực.

Phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững; tăng trưởng cao phải gắn với năng lực tự chủ, sức chống chịu, khả năng làm chủ công nghệ và vị trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Phải đặt nhân dân ở vị trí trung tâm, là chủ thể, mục tiêu và động lực của mọi quyết sách; mọi chủ trương phải xuất phát từ cuộc sống và lợi ích chính đáng của nhân dân; để mọi người dân đều được tham gia và thụ hưởng xứng đáng từ thành quả chung của đất nước.

Hội nghị gặp mặt Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Ban Bí thư các thời kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định công tác chăm sóc người có công, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ phải được đẩy mạnh. Tri ân là bổn phận thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội; phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; không để bị động, bất ngờ.

Trong điều kiện mới, độc lập, tự chủ còn là tự chủ chiến lược về kinh tế, công nghệ, dữ liệu, năng lượng, lương thực, nguồn nước và nhân lực. Hội nhập càng sâu, nội lực càng phải mạnh; đối ngoại phải kiên định độc lập, tự chủ, giữ vững bản lĩnh, linh hoạt về sách lược, đặt lợi ích quốc gia-dân tộc lên trên hết, tranh thủ tối đa điều kiện quốc tế thuận lợi cho xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng tổng hợp đầy đủ, phân loại rõ để tiếp thu, xử lý; không để những ý kiến tâm huyết chỉ được ghi nhận về hình thức; điều gì đúng, đã rõ, có lợi cho nước, cho dân phải chuyển thành công việc và kết quả cụ thể.

Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ gìn sức khỏe; bằng uy tín, kinh nghiệm và tình cảm của mình, tiếp tục đồng hành, góp tâm, góp trí cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân; góp phần củng cố đoàn kết, trao truyền bản lĩnh, trí tuệ và văn hóa lãnh đạo cho các thế hệ cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định tri ân xứng đáng nhất đối với các thế hệ đi trước là trách nhiệm và hành động của thế hệ hôm nay; trách nhiệm cao nhất đối với các thế hệ mai sau là tạo dựng nền tảng vững chắc và mở ra những điều kiện tốt đẹp hơn để tiếp tục đưa đất nước tiến lên.

Với sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng; sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, toàn quân; với trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước và khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới, sáng tạo của các thế hệ hôm nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng đất nước ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu đến năm 2045: xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững vàng đi tới tương lai.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho 5 đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội Chính Trung ương Phan Đình Trạc; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, đã có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Độc lập hạng Nhì cho các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Theo Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN/Vietnam+)