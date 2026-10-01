Điều chỉnh chuyên đề “Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời” sang lĩnh vực nội vụ

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa thông báo điều chỉnh chuyên đề phát sóng kỳ tiếp theo của Chuyên mục “Người dân, doanh nghiệp hỏi - Chính quyền tỉnh Gia Lai trả lời” sang lĩnh vực nội vụ.

Theo đó, chuyên đề kỳ phát sóng tiếp theo sẽ tập trung thông tin, giải đáp các vấn đề được người dân quan tâm như: tổ chức, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp, bố trí và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; phân cấp, phân quyền và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chuyên mục cũng tiếp nhận các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động và chế độ, chính sách đối với đội ngũ ở thôn, tổ dân phố cùng những nội dung khác thuộc lĩnh vực nội vụ được dư luận quan tâm.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh và UBND các xã, phường tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi về chuyên đề trên trang thông tin điện tử, các kênh thông tin chính thức và bằng những hình thức phù hợp.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương hướng dẫn, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân gửi câu hỏi, phản ánh, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ thông qua các kênh tiếp nhận của Chuyên mục.

Tổ biên tập Chuyên mục có trách nhiệm tổng hợp các câu hỏi thuộc lĩnh vực nội vụ đã tiếp nhận; lựa chọn những câu hỏi có tính phổ biến, thiết thực, được người dân quan tâm để đề xuất nội dung phát sóng; chuyển Sở Nội vụ chuẩn bị phương án trả lời và phối hợp hoàn thiện nội dung phục vụ ghi hình.

Sở Nội vụ chủ động rà soát các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành đang được người dân quan tâm; phối hợp lựa chọn, hoàn thiện nội dung câu hỏi và chuẩn bị phương án trả lời bảo đảm chính xác, đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với chủ trương, định hướng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Sở Nội vụ và Tổ biên tập xây dựng kịch bản, tổ chức ghi hình, sản xuất và phát sóng Chuyên mục theo quy định.

Việc điều chỉnh chuyên đề nhằm tạo thêm kênh thông tin, giải đáp trực tiếp những vấn đề người dân quan tâm trong lĩnh vực nội vụ, qua đó góp phần tăng cường thông tin, tuyên truyền và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.