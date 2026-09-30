Cán bộ, công chức cấp xã sẽ được tăng phụ cấp từ 25% lên 55%

(GLO)- Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã. Hiện nay, Chính phủ đang hoàn thiện nghị định điều chỉnh tăng phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55% mức lương hiện hưởng, áp dụng từ ngày 1-7-2026.

Sáng 30-9, tại xã Mậu A, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các ĐBQH tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri 4 xã: Mậu A, Đông Cuông, Tân Hợp và Xuân Ái. Hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết nối trực tuyến tới 47 điểm cầu tại các xã, phường khu vực phía nam của tỉnh.

Tại hội nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai thông tin tới cử tri tình hình kinh tế-xã hội của đất nước, của tỉnh; hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và hoạt động của chính quyền cơ sở.

Tăng phụ cấp để đáp ứng yêu cầu mới của cấp xã

Một trong những vấn đề được cử tri quan tâm là chính sách tiền lương, phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cử tri đề nghị sớm hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp phù hợp với khối lượng công việc, vị trí việc làm, mức độ kiêm nhiệm và đặc thù địa bàn miền núi rộng lớn.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao đổi với cử tri tỉnh Lào Cai. Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang

Trao đổi với cử tri, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau khi sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương tăng mức hưởng phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tăng thêm 30%.

Theo Phó Thủ tướng, trình tự, thủ tục để hoàn tất chính sách đang được thực hiện. Cán bộ, công chức cấp xã sẽ được hưởng mức phụ cấp mới từ ngày 1-7-2026 và áp dụng cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Đây là chính sách được Trung ương ưu tiên dành cho cấp xã, xuất phát từ yêu cầu thực tế của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó cấp xã là nơi trực tiếp thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải quyết công việc và phục vụ nhân dân.

Việc tăng phụ cấp là một chính sách cụ thể nhằm tạo thêm động lực, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ trong mô hình tổ chức mới. Việc điều chỉnh phụ cấp gắn với yêu cầu tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản trị và phục vụ nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, đây mới là một phần trong tổng thể chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức.

“Để giải quyết tổng thể, hiện nay Chính phủ đang tập trung xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, để trình Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIV. Khi chính sách tiền lương được triển khai đồng bộ, các chế độ, chính sách liên quan sẽ được xem xét trong tổng thể chung” - Phó Thủ tướng cho biết.

Cùng với chính sách phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã, các chính sách phụ cấp đặc thù đối với nhà giáo, nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ trong trường học, văn nghệ sĩ, lực lượng công an, quân đội cũng đang được triển khai theo các nghị định liên quan.