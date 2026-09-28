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Cán bộ cấp xã với yêu cầu “thực chiến” trong bối cảnh mới

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MINH LÝ
THIÊN TRÚC
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(GLO)- Sau sắp xếp, địa bàn cấp xã rộng hơn, nhiệm vụ và thẩm quyền được phân cấp mạnh hơn, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và giải quyết vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Từ yêu cầu mới đến cách làm mới

Gia Lai hiện có 139 đảng bộ trực thuộc, 350 đảng bộ trực thuộc cơ sở, 26 đảng bộ bộ phận, 5.332 chi bộ với 152.582 đảng viên. Cùng với mở rộng địa giới, hơn 1.000 nhiệm vụ được chuyển về cấp xã, nhiều nhiệm vụ trước đây do cấp trên trực tiếp thực hiện nay được phân cấp mạnh hơn cho cơ sở. Sự thay đổi về quy mô, nhiệm vụ và thẩm quyền đòi hỏi cấp ủy cơ sở đổi mới cách lãnh đạo, tổ chức thực hiện.

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Đảng ủy xã Ia Ko công bố quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Ia Ko, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp tổ chức bộ máy, khối lượng công việc của Ban Xây dựng Đảng (Đảng ủy xã) tăng lên đáng kể.

Bí thư Đảng ủy xã Dương Mạnh Mẫn cho hay, nhiều nhiệm vụ mới đòi hỏi cán bộ phải sâu sát cơ sở, chủ động nghiên cứu văn bản, trao đổi nghiệp vụ và tham vấn cấp trên để xử lý những vấn đề phát sinh. Cùng với việc giao thêm nhiệm vụ, cấp xã phải nâng cao khả năng phối hợp và tổ chức công việc trong điều kiện mới.

Phương thức lãnh đạo vì thế không thể dừng ở việc ban hành chủ trương mà phải gắn với cụ thể hóa thành nghị quyết, chương trình hành động; phân công rõ nhiệm vụ; phối hợp giữa các tổ chức; kiểm tra, giám sát tiến độ và theo dõi kết quả. Vai trò lãnh đạo được thể hiện qua khả năng tổ chức thực hiện và giải quyết những vấn đề cụ thể ở cơ sở.

Theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 11-8-2026 của Tỉnh ủy, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng được đặt theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, phù hợp với yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiệu quả thực tiễn và chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu.

Người đứng đầu phải “thực chiến” cùng tập thể

Trong quá trình đó, người đứng đầu cấp ủy giữ vai trò quan trọng trong việc chuyển chủ trương thành hành động. Theo TS. Lê Thị Tình - Phó Trưởng Khoa Xây dựng Đảng (Trường Chính trị tỉnh), không gian quản lý của chính quyền cấp xã hiện nay lớn hơn, cùng nhiều điều kiện đặc thù đòi hỏi người đứng đầu phải am hiểu địa bàn và có khả năng quản trị.

Từ cách làm chủ yếu dựa vào kinh nghiệm quản lý hành chính, người đứng đầu phải chuyển sang cách làm mới, “phải xắn tay vào việc, phải tổ chức thực hiện”.

Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc Huỳnh Thị Thanh Nguyệt cho rằng, cán bộ, nhất là người đứng đầu, phải gần dân, nghe dân nói và nắm được những vấn đề người dân quan tâm.

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Bí thư Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc Huỳnh Thị Thanh Nguyệt (bìa trái) thăm, tặng quà cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Với địa bàn hình thành từ 3 xã cũ, việc tiếp nhận thông tin từ cơ sở được lãnh đạo xã Tuy Phước Bắc thực hiện qua nhiều kênh, trong đó có các trang thông tin điện tử của xã, thôn.

Cách làm này giúp cấp ủy, chính quyền có thêm thông tin để kịp thời xử lý những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, an ninh nông thôn, chế độ, chính sách.

Còn Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương nhìn nhận, nhiều nhiệm vụ mới, chưa có tiền lệ đòi hỏi sự quyết liệt, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy địa phương; phân công rõ người, rõ việc nhưng người đứng đầu phải sát cánh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm công việc thông suốt.

“Điều đó đòi hỏi bí thư cấp xã không chỉ có tư duy lý luận, tầm nhìn mà còn phải có năng lực quản trị, điều phối và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội” - ông Phương chia sẻ.

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Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương (đứng thứ 2 từ trái sang) kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Tuy nhiên, “thực chiến” không chỉ là khả năng xử lý nhanh từng vụ việc. Kết quả khảo sát được trình bày tại hội thảo khoa học cấp bộ về “Nâng cao năng lực lãnh đạo của bí thư đảng ủy cấp xã ở Tây Nguyên - Thực trạng và giải pháp trong bối cảnh mới” tháng 6-2026, cho thấy vẫn còn những mặt cần tiếp tục khắc phục như: khả năng cụ thể hóa chủ trương thành nghị quyết, chương trình hành động ở một số địa phương chưa đồng đều; năng lực giữ vững kỷ luật, kỷ cương, giải quyết mâu thuẫn nội bộ và thích ứng với quản trị hiện đại, chuyển đổi số còn hạn chế.

Sau sắp xếp, những hạn chế này càng đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp, kiểm tra và ứng dụng công nghệ. Năng lực “thực chiến” của người đứng đầu phải gắn với năng lực vận hành của cả tập thể cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở.

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