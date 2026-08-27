Chi bộ thôn bắt nhịp chuyển đổi số

(GLO)- Sau sắp xếp, địa bàn, quy mô dân cư và số lượng đảng viên ở nhiều thôn, làng tăng, kéo theo yêu cầu mới trong công tác Ðảng ở cơ sở. Do đó, chuyển đổi số đang từng bước trở thành phương thức làm việc của chi bộ, với sự chủ động thích ứng của cán bộ, đảng viên và sự đồng hành của cấp ủy.

Từ những thao tác đầu tiên

Chi bộ làng Đak Já, xã Mang Yang hiện có 44 đảng viên, gần 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, sau khi sáp nhập Chi bộ Đak Já và Chi bộ Đak Trốt. Trong các buổi sinh hoạt, đảng viên đăng nhập Sổ tay đảng viên điện tử để điểm danh, theo dõi văn bản, báo cáo do chi ủy cập nhật.

Chuyên viên Đảng ủy xã Mang Yang hướng dẫn đảng viên Chi bộ làng Đak Já sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Ảnh: Minh Lý

Với những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, các thao tác này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Việc cập nhật ứng dụng sau sáp nhập, cùng những hạn chế về thiết bị, đường truyền khiến một số đảng viên và cả chi ủy viên có lúc lúng túng.

“Mới đây do sáp nhập thôn, làng nên phải cập nhật mới ứng dụng. Cũng có nhiều khó khăn, nhưng ai cũng cố gắng để làm bằng được” - ông Suưn - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đak Já - chia sẻ.

Ở thôn An Kiều (xã Phù Cát), ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1966) - người từng đảm nhiệm chức Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Trưởng thôn và Bí thư Chi bộ từ năm 2019, tiếp tục được chỉ định làm Bí thư Chi bộ thôn An Kiều sau sắp xếp. Khu dân cư mới có 688 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu, diện tích và dân số gần gấp đôi trước đây, số đảng viên cũng tăng lên.

Quy mô địa bàn và khối lượng công việc thay đổi đòi hỏi ông Sáu phải làm quen với máy tính, các ứng dụng, phần mềm phục vụ công tác Đảng thay cho phương thức làm việc dựa nhiều vào sổ sách trước đây. Ông sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, hệ thống quản lý văn bản, điều hành của Đảng cấp xã; đồng thời dùng Zalo và các nhóm của chi ủy để trao đổi công việc, triển khai nghị quyết đến đảng viên.

“Ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng có sự hướng dẫn từ cán bộ xã nên cũng không còn khó nữa. Tập sử dụng nhiều lần thì cũng rất tiện lợi so với trước” - ông Sáu nói.

Cấp ủy đồng hành

Thực tế ở cơ sở cho thấy, để cán bộ thôn, làng thích ứng với phương thức làm việc mới, việc hướng dẫn trực tiếp có ý nghĩa quan trọng. Tại xã Mang Yang, sau sắp xếp, Đảng bộ xã có 1.328 đảng viên, 43 tổ chức cơ sở đảng (24 chi bộ cơ sở và 19 chi bộ thôn, làng).

Bí thư Chi bộ thôn An Kiều (xã Phù Cát) sử dụng các ứng dụng số trong quản lý đảng viên. Ảnh: Minh Lý

Đảng ủy xã không chỉ tổ chức tập huấn tập trung mà còn phân công đảng ủy viên, cán bộ các ban chuyên môn trực tiếp xuống thôn, làng hướng dẫn đảng viên, bí thư chi bộ sử dụng các ứng dụng, dịch vụ công và nền tảng phục vụ công tác Đảng.

Ông Đoàn Như Kiên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mang Yang - cho biết: Khi chuyên viên của các ban tham mưu Đảng ủy trực tiếp hướng dẫn thì việc thực hành dễ dàng hơn, tháo gỡ được từng khó khăn trong thực tế.

Đảng ủy xã cũng xây dựng đề án trang bị máy vi tính cho tất cả các thôn, từng bước chuẩn hóa kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ sau sắp xếp. Đến nay, 95% đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử; 89,5% chi bộ báo cáo kết quả sinh hoạt trên ứng dụng hằng tháng; 90% văn bản phát hành của Đảng ủy được gửi bằng thư điện tử công vụ cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp cũng đang được triển khai đến các tổ chức cơ sở đảng, chi bộ thôn.

Tại xã Phù Cát, từ sau ngày 1-7-2026, xã trang bị máy tính, nâng cấp đường truyền và cài đặt, đưa vào vận hành các ứng dụng, phần mềm quản lý đảng viên và dân cư cho 11 thôn. Mỗi thôn được bố trí 2 bộ máy tính cho Bí thư chi bộ và Trưởng thôn.

“Trang bị đầy đủ hạ tầng công nghệ thông tin đến các thôn là việc cần làm ngay để cán bộ các thôn sử dụng vào công việc. Xã cũng tăng cường “cầm tay chỉ việc” để cán bộ ở thôn sớm đáp ứng yêu cầu công việc trong bối cảnh mới” - Chủ tịch UBND xã Bùi Quốc Nghị cho hay.

Còn tại xã Hra, sau sáp nhập còn 9 thôn. Theo Bí thư Đảng ủy xã Đinh Thị Minh Hà, đội ngũ cán bộ thôn phần lớn còn trẻ nên khả năng tiếp cận công nghệ thông tin nhanh hơn, song việc thiếu thiết bị vẫn là khó khăn cần giải quyết. Địa phương đang sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa để trang bị máy tính và wifi tại các trụ sở thôn, làng; đến nay 6/9 thôn đã được trang bị máy tính.

Từ những thao tác đầu tiên với Sổ tay đảng viên điện tử đến việc sử dụng hệ thống quản lý, điều hành và trao đổi công việc trên nền tảng số, chuyển đổi số đang từng bước đi vào hoạt động của chi bộ thôn, làng. Sự chủ động của cán bộ cơ sở cùng với việc cấp ủy hỗ trợ về kỹ năng và hạ tầng đang giúp phương thức làm việc mới dần trở nên quen thuộc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác ở nơi gần dân nhất.