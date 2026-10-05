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Kiểm tra, giám sát chủ động từ cơ sở

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Từ kiểm tra khi có vấn đề sang chủ động nắm tình hình, giám sát thường xuyên, cảnh báo, phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, công tác kiểm tra, giám sát góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chuyển từ kiểm tra khi có vấn đề sang chủ động phòng ngừa

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Điểm nổi bật là công tác KTGS từng bước chuyển từ kiểm tra khi có dấu hiệu phát sinh vấn đề sang chủ động nắm tình hình, giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm ngay từ cơ sở.

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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung làm việc với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ quý IV/2026 vào ngày 29-9. Ảnh: N.H

Bà Lê Bình Thanh - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy - cho biết, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng; chỉ đạo xây dựng chương trình KTGS sát với yêu cầu nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác KTGS được chú trọng gắn với những nhiệm vụ mới, yêu cầu mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

UBKT các địa phương, đơn vị đã tham mưu cấp ủy ban hành chương trình KTGS, kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, lĩnh vực. Qua đó, công tác KTGS ngày càng hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Trong 9 tháng năm 2026, UBKT Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai các cuộc KTGS theo chương trình, kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra, đã kết luận đối với 7 tổ chức Đảng, 21 đảng viên; kết luận giám sát đối với 9 tổ chức Đảng, 27 đảng viên.

UBKT Tỉnh ủy cũng tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng và 9 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận 1 tổ chức Đảng, 9 đảng viên có vi phạm; trong đó, 5 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Đến nay, đã xử lý kỷ luật 3 đảng viên, đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật 2 đảng viên; yêu cầu 1 tổ chức Đảng, 4 đảng viên nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, UBKT Tỉnh ủy kết luận giám sát chuyên đề đối với 10 tổ chức Đảng, 30 đảng viên; qua giám sát đã yêu cầu tổ chức Đảng, đảng viên được giám sát nghiêm túc rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

Địa phương tích cực vào cuộc

Tại phường An Bình, Thường trực và Ban Thường vụ Đảng ủy phường xác định theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau KTGS là một khâu quan trọng nhằm bảo đảm các quyết định, kiến nghị sau KTGS được thực hiện nghiêm túc.

Đảng ủy phường đưa kết quả thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên và việc xử lý các kiến nghị sau giám sát thành tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cấp ủy viên hằng quý và cuối năm.

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Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Bình tổ chức hội nghị chuyên đề (mở rộng) về công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: ĐVCC

Bà Phương Thị Bình - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy phường An Bình - cho hay, trong 9 tháng năm 2026, các cấp ủy cơ sở đã kiểm tra 51 đảng viên, giám sát 3 tổ chức Đảng và 38 đảng viên. Qua KTGS, những vi phạm, hạn chế được phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Tại Đảng bộ xã Vĩnh Quang, ông Bùi Đức Thắng - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã - cho biết, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy, các cấp ủy, chi bộ và UBKT Đảng ủy xã đã kiểm tra 4 tổ chức Đảng, 416 đảng viên; giám sát 7 tổ chức Đảng và 8 đảng viên.

Qua KTGS, những tồn tại, hạn chế được nhắc nhở, chấn chỉnh; qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương và thực hiện các nghị quyết của Đảng tại địa phương.

Cùng với kiểm tra theo chương trình, kế hoạch, công tác giám sát thường xuyên được chú trọng đối với những nhiệm vụ lớn, vấn đề mới, nhất là lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương.

Cán bộ được phân công theo dõi, phụ trách địa bàn chủ động dự các cuộc họp của tổ chức đảng cấp dưới, nghiên cứu văn bản, nắm tình hình thực tiễn, từ đó kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh.

Từ tỉnh đến cơ sở, việc tăng cường nắm tình hình, giám sát thường xuyên và theo dõi việc khắc phục sau KTGS đang góp phần đưa công tác KTGS đi sâu hơn vào thực tiễn. Qua đó, những hạn chế, khuyết điểm được nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời, hạn chế nguy cơ để khuyết điểm kéo dài, phát sinh thành vi phạm.

Bà Lê Bình Thanh nhấn mạnh, những kết quả đạt được đã góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.

Tinh thần “chủ động, quyết liệt, hiệu quả” cần tiếp tục được phát huy trong công tác KTGS, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

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