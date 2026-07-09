Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(GLO)- Chiều 9-7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến đến điểm cầu 135 xã, phường trong toàn tỉnh.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng qua, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tham mưu, giúp cấp ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 tổ chức Đảng, 25 đảng viên; kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng đối với 195 tổ chức Đảng, 16.533 đảng viên; giám sát 114 tổ chức Đảng, 1.409 đảng viên; thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng và 58 đảng viên.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: N.H

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 tổ chức Đảng, 18 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 178 tổ chức Đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng 48 tổ chức Đảng; giám sát 149 tổ chức Đảng, 222 đảng viên; thi hành kỷ luật 47 đảng viên; kiểm tra việc thu chi ngân sách đối với 3 tổ chức Đảng và kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí đối với 143 tổ chức Đảng.

Trên cơ sở tiếp nhận 401 đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị, qua phân loại, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thành lập đoàn giải quyết 9 đơn; tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 515 đảng viên.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Bình Thanh báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 6 tháng; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy yêu cầu các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026.

Trong đó, chú trọng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là giám sát việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Thực hiện có hiệu quả công tác giám sát thường xuyên đối với các tổ chức Đảng và đảng viên theo phương châm chủ động phòng ngừa, phát hiện và cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa.

Nắm tình hình thông tin, dư luận liên quan để kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, không để những sai phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Việc lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như: công tác cán bộ, quản lý đất đai, đầu tư công, tài chính, ngân sách, quản lý tài nguyên, tài sản công và những vấn đề được cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm.

Bên cạnh đó, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác giải quyết đơn thư, chủ động khảo sát, nắm tình hình đối với đơn thư giấu tên, mạo tên nhưng có nội dung cụ thể, nhất là đơn thư liên quan đến cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý.

Tập trung rà soát lại các kết luận kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để tổ chức khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế; trong đó, cần chú trọng vào các khuyết điểm đã được chỉ ra và việc thực hiện các nội dung kiến nghị, yêu cầu của các đoàn kiểm tra, giám sát. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, bảo vệ bí mật nhà nước và kỷ luật phát ngôn theo quy định.