Hơn 100 vận động viên tranh tài tại Giải Vô địch Bắn nỏ, Bắn ná quốc gia

(GLO)- Sáng 19-8, tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam khai mạc Giải Vô địch Bắn nỏ, Bắn ná quốc gia lần thứ IX năm 2026.

Giải Vô địch Bắn nỏ, Bắn ná quốc gia thu hút hơn 100 vận động viên (VĐV) của 9 tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Các VĐV tranh tài ở 48 nội dung, gồm 24 nội dung môn bắn nỏ và 24 nội dung môn bắn ná.

Ở nội dung cá nhân nam, nữ, VĐV tranh tài các nội dung đứng bắn, quỳ bắn, đứng bắn nhanh, quỳ bắn nhanh và toàn năng. Trong đó, toàn năng kết hợp giữa đứng bắn, quỳ bắn ở cả hai hình thức bắn thường và bắn nhanh.

Ở nội dung đồng đội, các VĐV thi đấu theo đội nam, đội nữ và đồng đội nam-nữ, với các nội dung đứng bắn, quỳ bắn, đứng bắn nhanh và quỳ bắn nhanh. Tại giải, đoàn Gia Lai tham gia với 18 VĐV phong trào thi đấu tất cả nội dung bắn ná, bắn nỏ.

Ngay sau lễ khai mạc, các “xạ thủ” bước vào tranh tài các nội dung bắn nỏ. Giải dự kiến bế mạc vào ngày 26-8.