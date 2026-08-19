Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tin tức Võ cổ truyền Thể thao cộng đồng

Hơn 100 vận động viên tranh tài tại Giải Vô địch Bắn nỏ, Bắn ná quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
R'Ô HOK
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 19-8, tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam khai mạc Giải Vô địch Bắn nỏ, Bắn ná quốc gia lần thứ IX năm 2026.

Giải Vô địch Bắn nỏ, Bắn ná quốc gia thu hút hơn 100 vận động viên (VĐV) của 9 tỉnh, thành trong cả nước tham gia. Các VĐV tranh tài ở 48 nội dung, gồm 24 nội dung môn bắn nỏ và 24 nội dung môn bắn ná.

Ở nội dung cá nhân nam, nữ, VĐV tranh tài các nội dung đứng bắn, quỳ bắn, đứng bắn nhanh, quỳ bắn nhanh và toàn năng. Trong đó, toàn năng kết hợp giữa đứng bắn, quỳ bắn ở cả hai hình thức bắn thường và bắn nhanh.

Ở nội dung đồng đội, các VĐV thi đấu theo đội nam, đội nữ và đồng đội nam-nữ, với các nội dung đứng bắn, quỳ bắn, đứng bắn nhanh và quỳ bắn nhanh. Tại giải, đoàn Gia Lai tham gia với 18 VĐV phong trào thi đấu tất cả nội dung bắn ná, bắn nỏ.

Ngay sau lễ khai mạc, các “xạ thủ” bước vào tranh tài các nội dung bắn nỏ. Giải dự kiến bế mạc vào ngày 26-8.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các tay vợt trẻ tranh tài tại Giải Bóng bàn thanh thiếu niên nhi đồng tranh Cúp PJICO năm 2026

Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO: Thêm sân chơi, thêm cơ hội

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Từ những tay vợt mới làm quen với bóng bàn đến các vận động viên hướng tới những sân chơi lớn hơn, Giải Bóng bàn thanh thiếu niên, nhi đồng tranh Cúp PJICO lần thứ II năm 2026 đã tạo môi trường thi đấu, cọ xát, rèn bản lĩnh và nuôi dưỡng niềm đam mê cho các tay vợt trẻ.

Đội tuyển Việt Nam kéo dài kỷ lục bất bại

Đội tuyển Việt Nam kéo dài kỷ lục bất bại

Thể thao

Các cầu thủ Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Malaysia trong trận lượt đi ASEAN Cup 2026 ngay trên sân khách. Trận thắng không chỉ giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik như đặt 1 chân vào chung kết mà còn kéo dài kỷ lục ấn tượng dưới triều đại nhà cầm quân người Hàn Quốc này.

Tài năng trẻ Trần Lê Minh Hy, “Hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai

“Hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Ở tuổi lên 9, Trần Lê Minh Hy (SN 2017, thôn Tân Hiệp, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) đang từng bước chinh phục các giải đấu cầu lông trẻ. Em được ví như một “hạt giống đỏ” của cầu lông Gia Lai bởi tài năng và niềm đam mê, khát khao chinh phục của mình.

null